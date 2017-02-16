Бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков получил украинское гражданство. Бывший парламентарий дал показания по делу Виктора Януковича и утверждает, что за аннексию Крыма не голосовал ‒ просто дал свою карточку коллегам по фракции. В России его объявили в общегосударственный розыск.

4 декабря 2016 года полномочия Дениса Вороненкова как члена нижней палаты российского парламента закончились, а уже 6 декабря, по его словам, он стал гражданином Украины. Однако из России политик уехал еще в октябре вместе со своей женой ‒ Марией Максаковой. Она также была депутатом Государственной думы, но не от Коммунистической партии, как Вороненков, а от «Единой России».

В интервью изданию «Цензор.нет» экс-депутат намекнул, что хочет получить в Украине государственную должность, мол, для этого он и получал украинское гражданство. В российских СМИ сообщают, что теперь Вороненков хочет стать председателем Одесской облгосадминистрации (до недавнего времени эту должность занимал экс-президент Грузии Михеил Саакашвили).

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил, что у Украины нет обязательств перед Вороненковым, но свидетельства беглеца по делу Януковича очень важны.

Свидетельства Вороненкова довольно важны

«У нас есть два свидетеля, экс-депутаты Государственной думы. Один из них голосовал за аннексию Крыма, другой ‒ нет. Оказалось, что Янукович написал два письма: одно ‒ Путину, другое ‒ Государственной думе. Оба были прикрытием российской оккупации Крыма, а также агрессии на территории Донбасса. Поэтому свидетельства Вороненкова довольно важны, и именно в этом контексте я рассматриваю наше сотрудничество. Никаких других обязательств перед ним нет», ‒ заявил Луценко.

В интервью Вороненков утверждает, что не голосовал за аннексию Крыма, а сделали это коллеги-депутаты, используя его карточку. Однако его жена, которая, по словам бывшего депутата, также получила украинское гражданство, свое участие в голосовании за аннексию не опровергает. К тому же, в 2014 году российский депутат открыто поддерживал аннексию Крыма.

Как оказалось, украинское гражданство Вороненков получил не благодаря показаниям против Януковича, по крайней мере официально. Как рассказал Радіо Свобода народный депутат Валерий Пацкан, член комиссии по вопросам гражданства при президенте, Вороненков выбрал другой путь легализации.

«Обращение Вороненкова не рассматривалось на комиссии, потому что он не обращался за гражданством к президенту. Он получил его через Государственную миграционную службу Украины на основании родственных связей. Процедура может длиться от 1 до 3 месяцев, в зависимости от того, насколько быстро кандидат собирает документы», ‒ рассказал народный депутат.





Государственная миграционная служба Украины отказала Радіо Свобода в комментарии ‒ в пресс-службе подчеркнули, что любая информация о получении или процедуре получения гражданства является персональными данными, которые по закону нельзя разглашать.

«Это обычный мошенник и карьерист»

В России смена Вороненковым гражданства и откровенное интервью украинским СМИ (в частности, Вороненков сравнивал Россию и нацистскую Германию) вызвало осуждение не только со стороны провластных политиков, а также и среди некоторых оппозиционных деятелей. В частности, раскритиковал предоставление украинского гражданства бывшему депутату адвокат Марк Фейгин, который последние годы защищает многих украинских политзаключенных. Сейчас он представляет интересы журналиста «Укринформа» Романа Сущенко, которого в России обвиняют в шпионаже.

В комментарии Радіо Свобода Фейгин отметил, что если в 2011 году Вороненков смог договориться с тогдашним первым заместителем администрации президента России Владиславом Сурковым и получить место в партийном списке Коммунистической партии, то в 2016 году это сделать не удалось.

Я что-то не помню его выступлений против Путина, чтобы он заявлял что-то по поводу Крыма

«Он вполне мог пройти в Госдуму и получить неприкосновенность. Я что-то не помню его выступлений в период до 2016-го против Путина, против системы, чтобы называть ее фашистской, чтобы он заявлял что-то по поводу Крыма. Вороненков не выступал на зимних акциях оппозиции 2011-2012 годов, более того, не выступал на Болотной 6 мая 2012 года. Тогда протестующих жестоко разогнали. Это обычный мошенник и карьерист, которому стало выгодно бежать из России, когда его бывшие друзья начали за ним гоняться», ‒ заявил Фейгин. Он добавил, что депутат действительно участвовал в противостоянии с ФСБ России, но противостояние имело внутренний характер.

О Вороненкове писал и российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Он указывал на огромные доходы и имущество депутата, который, согласно официальной автобиографии, или работал на государственной службе, или занимался преподавательской деятельностью.

Следственный комитет России объявил Вороненкова в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела. Бывшего российского депутата обвиняют в мошенничестве и подделке единого государственного реестра юридических лиц. Вороненков называет это дело политическим.

На момент публикации материала Вороненков не прокомментировал его гражданство и мотивы переезда в Украину.