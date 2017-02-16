«Крымскому диверсанту» Сулейманову продлили арест – Курбединов (видео)

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя в четверг 16 февраля окончил следствие по делу «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова и продлил его арест. С целью подготовки обвинительно заключение и отправки в суд. «Это, конечно же, не является основанием для продления ареста, однозначно. Есть множество разъяснений по поводу того, на каком основании продлевается», – рассказал адвокат Эмиль Курбединов. Он также добавил, что данное решение находится вне юрисдикции Киевского районного суда.