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«Крымскому диверсанту» Сулейманову продлили арест – Курбединов (видео)

«Крымскому диверсанту» Сулейманову продлили арест – Курбединов (видео)
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Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя в четверг 16 февраля окончил следствие по делу «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова и продлил его арест. С целью подготовки обвинительно заключение и отправки в суд. «Это, конечно же, не является основанием для продления ареста, однозначно. Есть множество разъяснений по поводу того, на каком основании продлевается», – рассказал адвокат Эмиль Курбединов. Он также добавил, что данное решение находится вне юрисдикции Киевского районного суда.

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