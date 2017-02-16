Госсекретарь США и глава МИД России начали встречу

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров 16 февраля начали встречу на полях саммита «Группы 20» (G20) в немецком Бонне.

16 февраля, перед началом встречи, Лавров заявил, что Москва «не вмешивается во внутренние дела других стран», говоря об обвинениях американских политиков после освобождения от должности советника по национальной безопасности США Майкла Флинна за его разговор с российским дипломатом до вступления в должность.

Сергей Лавров добавил, что у него с Тиллерсоном есть много вопросов для обсуждения. Он выразил надежду на создание «параметров для дальнейшей работы».

Встреча Тиллерсона и Лаврова является первой встречей на высоком уровне между представителями Вашингтона и Москвы с момента инаугурации президента США Дональда Трампа.

Также 16 февраля в азербайджанском Баку должны встретиться руководитель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд и его российский коллега Валерий Герасимов.