Дело Николая Семены: накануне суда

17 февраля в подконтрольном России Железнодорожном райсуде Симферополя начнется рассмотрение уголовного дела в отношении крымского журналиста Николая Семены, который обвиняется российской ФСБ в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России (статья 280.1 Уголовного кодекса России). Судя по всему, этот судебный процесс станет одним из самых резонансных на полуострове и за его пределами, поскольку уголовному преследованию по этой же статье подвергаются и другие крымские журналисты, а также проукраинские активисты. Крым.Реалии пообщались с Николаем Семеной и его адвокатами накануне первого судебного заседания.

О возбуждении в отношении Николая Семены уголовного дела стало известно в апреле прошлого года, когда к нему домой с обыском нагрянули сотрудники ФСБ. Одновременно следственные действия проводились еще по семи адресам крымских журналистов, которых допрашивали как свидетелей.

К тому времени на полуострове уже были открыты два уголовных дела по статье 280.1 Уголовного кодекса России по фактам публикаций других крымских журналистов – Анны Андриевской и Андрея Клименко, оба выехали из Крыма после его российской аннексии. А впоследствии этих дел стало уже шесть: в сепаратизме обвинили главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, его заместителя Ильми Умерова и члена феодосийского городского Меджлиса Сулеймана Кадырова.

Дело Николая Семены расследовали почти год и теперь точку в нем должен поставить суд.

Техническое заседание

Как сообщил Крым.Реалии российский адвокат Семены Александр Попков, заседание суда 17 февраля будет техническим и пройдет в закрытом режиме. Во время него суд уточнит общие положения дела, анкетные данные его участников и примет первые ходатайства сторон. О планах относительно ходатайств защиты адвокат говорить не стал. «Я не готов обсуждать сейчас то, что мы будем делать, чтобы сторона обвинения не была готова и заранее не согласовывала это с судом и ФСБ. Я пока об этом говорить не буду», – сказал он.

Мы будем заявлять ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении Николая Семены

В то же время другой адвокат Семены –​ Эмиль Курбединов – сообщил Крым.Реалии, что защита намерена ходатайствовать о закрытии уголовного дела в отношении журналиста в связи с отсутствием состава преступления. «Мы будем заявлять ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении Николая Семены. После изучения материалов дела мы пришли к выводу, что каких-либо оснований обвинять его в сепаратизме у следствия не было и нет. Мы также будем говорить о том, что доказательства по делу следствием были получены с нарушением закона, что часть доказательств вообще не относятся к делу, что материалы очень сомнительные», – говорит Эмиль Курбединов.

Во время следствия адвокаты четырежды подавали ходатайства о прекращении уголовного дела, но все они были следователями отклонены.

Ранее адвокаты журналиста заявляли, что в деле руководствуются нормами международного законодательства и положениями федерального закона о государственной границе. В последнем говорится, что украино-российская граница пролегает по Керченскому проливу, а не по крымскому перешейку, где после российской аннексии полуострова российские пограничники обустроили свои пункты пропуска.

Согласно заключению политологической экспертизы российского эксперта Михаила Саввы, на этом основании статус Крыма продолжает оставаться спорным. А Конституция России позволяет ее гражданам свободно высказывать свои мнения.

«Надеюсь, что в России есть нормальный суд»

Я имею такое же право, как и миллионы участников этой дискуссии, высказать свою точку зрения

Николай Семена считает, что следствие по его делу не объективно, а работает с «явным обвинительным уклоном». «Во всем мире идет активная дискуссия о статусе и принадлежности Крыма, в ней участвуют миллионы людей. И я имею такое же право, как и миллионы участников этой дискуссии, высказать свою точку зрения. Тем более мой материал был опубликован в рубрике «Мнения». Все это подтверждает, что я действовал в рамках 29 статьи Конституции России, которая предоставляет мне право выражать свою точку зрения», – говорит он.

Около года, пока длится следствие, Николай Семена находится на подписке о невыезде. За это время у него обострились проблемы со здоровьем. Однако ходатайство о предоставлении ему возможности пройти лечение в Киеве следователь отклонил.

За время следствия ряд украинских медиа-организаций и авторитетных международных институций высказались в поддержку Николая Семены. Накануне начала судебного рассмотрения его дела солидарность с ним выразили 27 правозащитных организаций, которые объединены в Платформу гражданской солидарности (Civic Solidarity Platform).

«Платформа Гражданской Солидарности (Civic Solidarity Platform) возмущена жестокостью мер, принятых российским правительством в отношении тех, кто выражает мирное несогласие с его политикой в Крыму. Члены CSP выражают свою поддержку и солидарность с Николаем Семеной и призывают межправительственные организации и международное сообщество решительно и четко выступать против репрессивных действий Российской Федерации в Крыму», – сказано в их совместном заявлении.

Я надеюсь, что в России есть нормальный суд, а не политически мотивированный, и что наши аргументы будут услышаны

Николай Семена, в свою очередь, признается, что не ожидал столь массовой поддержки. «Я очень благодарен коллегам за поддержку, я чувствую ее ежеминутно. И сначала я даже не представлял, что эта поддержка будет настолько широкой. Однако российская правовая система не обращает внимания на правовые аргументы и идет своим путем. Но все-таки я надеюсь, что в России есть нормальный суд, а не политически мотивированный, и что наши аргументы будут услышаны», – сказал журналист в комментарии Крым.Реалии.

Судья с неизвестным бэкграундом

Рассмотрение дела Николая Семены по существу запланировано на 28 февраля. Судьей по делу является Надежда Школьная. Она работает в Железнодорожном райсуде Симферополя меньше года. В ноябре 2015 года вопрос о ее назначении судьей рассматривала подконтрольная России квалификационная коллегия Крыма. А реальное назначение состоялось в мае 2016 года на основании указа президента России.

На сайте суда сказано, что Школьная находится в своей должности бессрочно.

Чем она занималась до этого, достоверно не известно. Однако в списке крымских «судей-предателей» ее фамилия отсутствует.