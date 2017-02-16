Как дружно российские учреждения – президентские службы, МИД, Государственная дума – перевели стрелки с причин внезапной отставки Майкла Флинна на Крым! Еще вчера в изображении сервильной кремлевской прессы Трамп был другом, соратником и заступником России, а сегодня нет: пакт Кисляка – Флинна вероломно нарушен, Вашингтон заявляет, что Крым есть территория Украины и его надо вернуть.

"Мы свои территории не возвращаем, – строго говорит официальный представитель МИДа Мария Захарова. – Крым является территорией Российской Федерации". "Мы слишком рано решили, что он вроде бы какой-то пророссийский", – осторожно заявляет председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. "Когда люди избираются, они избираются гражданами не просто за красивые глава и умение говорить, а за конкретные обещания, за конкретные решения, подходы к проблемам…" – распекает президента США председатель Госдумы Вячеслав Володин. К последней реплике так и хочется добавить: "За обман избирателей – партбилет на стол!"

Но другие авторитетные эксперты берут Трампа под защиту перед кознями русофобов. Алексей Пушков: "Мишень – не Флинн, а отношения с Россией… Трампу объявлена политическая война до победного конца… Трампа планомерно загоняют в угол". Константин Косачев: "Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу". Дополнительные версии такие: Флинн пал жертвой заговора спецслужб, потому что собирался реформировать разведку, или бывших высокопоставленных сотрудников администрации Обамы, которые отомстили Трампу за победу на выборах. Или и тех и других. И все они – отпетые русофобы.

Все это классический damage control – операция по минимизации ущерба, которую ведут сейчас сообща Кремль и Белый дом

Все это классический damage control – операция по минимизации ущерба, которую ведут сейчас сообща Кремль и Белый дом. Майкл Флинн в особых симпатиях к России не замечен, даже наоборот. Существует простая последовательность событий. 29 декабря президент Барак Обама ввел дополнительные санкции против России и объявил о выдворении из США 35 российских дипломатов. В тот же день Флинн, в то время еще не занимавший никакого официального поста, пять раз разговаривал по телефону с российским послом Сергеем Кисляком. 30 декабря Владимир Путин, демонстрируя христианское смирение, сказал, что Россия не будет отвечать выдворением американских дипломатов. Дональд Трамп в Твиттере похвалил президента России за мудрое решение.

Сложно было представить, что в разговоре будущего советника и посла тема санкций не затрагивалась и что Флинн звонил по собственному почину, а не поручению избранного президента. Но Флинн заявлял именно это. Более того, он, как теперь утверждается, ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса, который в прямом эфире со слов Флинна сказал, что о санкциях речи не было.

Тут-то и хлынули утечки, на которые теперь так злится президент – но не из разведки, а из его собственного аппарата. Он сколачивал команду советников наспех, получилась она очень разношерстной, в ней много дилетантов, познакомились эти люди друг с другом уже в Белом доме. Времени на притирку не было, ошибки неизбежны. Инициаторы утечек – те, кто не пожелали стать заложниками этих ошибок. Из-за неопытности персонала и общей неразберихи первых дней щекотливая, но разрешимая ситуация переросла в полномасштабный кризис.

Майк Пенс узнал об обмане из газет. Его – человека, хорошо знающего вашингтонскую бюрократическую этику, – это взбесило. Возможно, он поставил перед президентом вопрос жестко: или я, или он. Возможно, как сообщают некоторые издания, сказал, что примет любое решение президента. Президент счел за благо избавиться от Флинна.

Трампу надо не искать источники утечек, а озаботиться укреплением и тонкой настройкой своего аппарата

В расследование Конгресса верится слабо. Советники президента могут не являться на слушания на основании "привилегии исполнительной власти" – это своего рода охранная грамота, защищающая их право свободно излагать президенту свои мнения, не опасаясь обвинений в преступном сговоре. Положение Флинна сложнее: его могут обвинить в даче ложных показаний. Но у него есть Пятая поправка к Конституции, освобождающая от необходимости свидетельствовать против самого себя. Да и имеются ли в его разговорах с российским послом признаки криминала? Люди, знакомые с записью, утверждают, что разговор был довольно двусмысленным.

Теперь президенту надо не искать источники утечек, а озаботиться укреплением и тонкой настройкой своего аппарата. Говорят, что президент отчасти любит конфликты среди подчиненных. Но в данном случае ситуация вышла из-под контроля. Пора менять стиль руководства. Паркет в Овальном кабинете очень скользкий.

Владимир Абаринов, вашингтонский журналист и политический обозреватель

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