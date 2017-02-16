Севморзавод: понты на три миллиарда

Специально для Крым.Реалии

Севастопольские начальники недавно заявили, что местный морской завод получит заказ почти на три миллиарда рублей на строительство плавучего крана для Керченского моста. Как справится с этой задачей основательно разграбленное в постсоветское время предприятие, совершенно непонятно.

Севастопольский морской завод – ровесник города. Он был создан в 1783 году в качестве кузницы и площадки для килевания судов. В 19 веке здесь был спущен на воду со стапелей знаменитый бриг «Меркурий», построено 50 парусных судов и кораблей, заложены броненосцы «Чесма» и «Синоп», положившие начало кораблестроению в Севастополе. В 1901 на Севастопольском Адмиралтействе был заложен крейсер «Очаков», в 1905 – окончена достройка броненосца «Потемкин».

Во времена СССР завод успешно работал, даже в годы войны здесь вернули в строй около 600 кораблей и судов Черноморского флота, построили бронепоезд «Железняков».

После войны был освоен ремонт судов китобойной флотилии «Слава», в 1952 – сдан 50-тонный плавкран, положивший начало отечественному плавкраностроению. С 1965 года началось серийное производство плавкранов «Черноморец» грузоподъемностью 100 тонн, в 1971-м – плавкранов «Богатырь». В 1976 году на Севморзаводе был спущен на воду плавкран «Витязь» грузоподъемностью 1600 тонн – один из крупнейших в мире.

В 1976 году на морзаводе произошли большие изменения. Он стал производственным объединением «Севастопольский Морской завод им. С. Орджоникидзе» в составе судостроительного, судоремонтного, машиностроительного и металлургического производств.

Чуть ли не третья часть города была отстроена заводом, а уж половина Корабельной стороны – точно

К концу 1980-х объединение включало 4 замкнутых самостоятельных, но взаимодействующих производства: военный и гражданский судоремонт (65%), судостроение (15%), судовое машиностроение и металлургия (10%), производство товаров широкого потребления и прочие заказы (10%) с общим объемом производства более 300 млн. руб. или 0,5 млрд. долларов по тому времени. На заводе вместе с контрагентами работали 15 тыс. человек всех трудоспособных возрастов. Чуть ли не третья часть города была отстроена заводом, а уж половина Корабельной стороны – точно.

Оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов распиливалось, вывозилось с завода и сдавалось по цене металлолома

После распада СССР предприятие потеряло гособоронзаказы и достаточно быстро свернуло всяческое производство. Потом грянула приватизация, преобразование завода в открытое акционерное общество, дробление на множество небольших предприятий. Всему этому сопутствовало фантастическое по масштабам разграбление производственных фондов: оборудование стоимостью в десятки тысяч долларов распиливалось, вывозилось с завода и сдавалось по цене металлолома.

В конце 1990-х годов контрольный пакет акций СМЗ (свыше 50 процентов) был продан сначала американскому инвестиционному фонду UGF (управляющая компания «Сигма Блейзер). «Сигма Блейзер» обещала заниматься развитием завода и сохранить его основную направленность, однако вскоре просто перепродала свой пакет акций российскому бизнесмену Константину Григоришину. В 2003 году государственный пакет СМЗ в количестве 26 процентов был выставлен на продажу и в 2006 году продан украинскому бизнесмену Петру Порошенко. При этом ФГИ не выставлял инвестиционные требования перед инвестором, а Кабинет министров исключил его из списка предприятий, приватизация которых контролировалось государством.

С этого времени началась распродажа предприятия по кускам.

Время от времени предприятию удавалось найти небольшие заказы, над которыми на полуразрушенном производстве трудились всего несколько сотен человек

В 2009-м году структуры Григоришина через кипрские офшоры скупили около 60% акций Севморзавода, получив фактический контроль над ним. Но уже в следующем году Антимонопольный комитет Украины разрешил инвестиционному фонду «Прайм Эссетс Кэпитал» (Киев), купить более 50% акций Севастопольского морского завода. Этот фонд был аффилирован с Петром Порошенко, который снова стал владельцем предприятия. Время от времени предприятию удавалось найти небольшие заказы, над которыми на полуразрушенном производстве трудились всего несколько сотен человек.

В начале 2000-х была создана общественная организация «Комитет спасения Севморзавода», которая обращалась со слезливыми и гневными письмами то к президенту Украины, то к президенту России. Деятельность общественников мощно сотрясала воздух, но успеха не имела.

К началу 2014 года на Севастопольском морском заводе трудились около 200 человек – преимущественно охранники и управленцы.

Время Крымнаша: «национализация» и интеграция

После аннексии Крыма новые севастопольские власти так озаботились судьбой Севморзавода, что решили его отобрать у законных владельцев. В конце февраля 2015 года решением подконтрольного Кремлю правительства Севастополя ПАО «Севморзавод» было «национализировано». На тот момент в его состав входили: ООО СРК «Севсудоремонт», ГП «Внешэкономсервис», ООО СПТ «Корабел», ООО «Севмордорстрой», ООО «Севморверфь», ООО «Севмормаш», ООО «Новая эра», ООО «Инкермебель», ООО «Севморрэмо», ООО «Югсевморсервис», ГП «Севморэнерго».

По данным, которые озвучил вице-спикер подконтрольного Кремлю Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин, украинский президент Петр Порошенко владеет 89,3% акций Севморзавода, а остальные ценные бумаги принадлежат бывшим и нынешним работникам предприятия. «Наряду с ним (Порошенко – авт.), на сегодняшний день (это мной проверено из реестра, который публичный в Украине) 9 883 физических лица – это граждане Севастополя», – сказал Кулагин.

Уже через несколько дней отжатое предприятие возглавил питерский контр-адмирал Юрий Халиуллин, но к концу месяца на заводе уже был новый директор – Александр Юрьев.

Летом 2015 года тогда еще губернатор Севастополя Сергей Меняйло заявлял, что для реанимации завода необходимо 9-10 миллиардов рублей и что на нем уже работают около 500 человек. К концу года губернатор рассказывал, что предприятие загружено заказами до 2020 года.

В ноябре 2015-го Севморзаводом заключен договор долгосрочной аренды основных производственных площадок с Центром судоремонта «Звездочка», который входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация» (АО «ОСК»). Срок, определенный договором, составляет 49 лет.

Не было никаких сообщений о поставках и установке нового оборудования на Севморзаводе, о модернизации его материально-технической базы

За прошедшее после «национализации» время на Севморзаводе провели регламентные работы на подводной лодке «Новороссийск», отремонтировали парусник «Херсонес», починили паром и буксир. Небольшие ремонты проводились на некоторых кораблях и судах Черноморского флота. Вместе с тем не было никаких сообщений о поставках и установке нового оборудования на Севморзаводе, о модернизации его материально-технической базы. Только лишь звучали заявления, что в текущем году Севморзавод планирует потратить 900 млн рублей на модернизацию и техническое перевооружение.

Вперед в прошлое

Несмотря на достаточно плачевное состояние Севморзавода, по его использованию – планов громадье. На днях и.о. губернатора Дмитрий Овсянников заявил, что предприятие получит за изготовление морского плавучего крана 2,7 млрд рублей. «Поддержано (Правительством РФ) обращение правительства города и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по размещению строительства морского плавкрана на Севморзаводе, объем заказа – 2,7 млрд рублей. Для строительства плавкрана необходимо привлечь до одной тысячи человек», – сказал Овсянников.

Стоит отметить, что грузоподъемность плавкрана не озвучена, соответственно, непонятен и масштаб затеи.

Между тем, главной проблемой при реализации такой серьезной задачи будут не столько устаревшие производственные фонды, сколько отсутствие нужного количества специалистов достаточной квалификации. За последние десятилетия завод потерял преемственность поколений, да и севастопольские мальчишки уже не так стремятся в ПТУ, готовившие сварщиков и специалистов судоремонта. Поэтому перспектива такого строительства видится весьма туманной, разве что на Севморзавод будут присылать вахтовиков с судостроительных заводов России.

В общем, как говорят в определенных кругах, «хороший понт дороже денег». Даже если он стоит почти три миллиарда.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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