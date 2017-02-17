В Крыму резко участились случаи убийств бродячих и домашних собак. В разных регионах полуострова находят десятки животных, погибших от отравления. Массовая гибель четвероногих совпала по времени с распоряжением подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова о необходимости уменьшения количества бродячих собак. Мнения зоозащитников о причинах массовых убийств животных разделились: часть активистов считает, что власть тут не причем, но некоторые общественники все-таки подозревают, что к гибели собак причастны коммунальные службы полуострова.

«Сегодня у нас в поселке Аграрное Симферопольского района какая то тварь разбросала отраву возле жилых домов, много собак погибло! И все это на глазах у детей которые возвращались домой со школы (пена изо рта, судороги, мертвые собаки во дворах). У детей шок!», – пожаловался 9 февраля житель Крыма Дмитрий Иванов на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, из-за рассыпанной в округе отравы погиб его пес и соседская собака. Аналогичные жалобы в социальных сетях разместили и жители многих районов Симферополя. Они утверждают, что отравления животных также происходили возле городского автовокзала, Куйбышевского рынка, на улицах Залесской, Дмитрия Ульянова и других.

Во всех случаях убийцы собак действуют одинаково – рассыпают отраву в месте скопления животных, в результате чего собаки, обитающие в округе, погибают в муках.

На глазах у детей

Крупнейшая крымская зоозащитная организация «Верный друг» в ответ на подобные случаи направила в российскую прокуратуру жалобу с требованием принять меры реагирования.

Почти ежедневно имеют место случаи отравления животных в местах их обитания, причем буквально на глазах у взрослых и детей

«Как сообщают в нашу организацию активисты-зоозащитники из разных крымских регионов, почти ежедневно имеют место случаи отравления животных в местах их обитания, причем буквально на глазах у взрослых и детей. Отравлению наряду с бездомными животными подвергаются и домашние животные», – говорится в обращении.

Авторы письма жалуются, что крымские должностные лица не соблюдают законодательство о защите животных, и подача заявлений в правоохранительные органы не приносит никаких результатов.

«За последние две недели в Симферополе отравили 30 собак, это насколько я знаю. Но опять же это из соцсетей информация, я же не хожу по дворам и не считаю отравленных собак», – рассказала корреспонденту Крым.Реалии руководитель «Верного друга» Людмила Милованова.

По ее словам, в большинстве случаев отравители используют противотуберкулезный препарат изониазид. Врач симферопольской ветеринарной клиники «Сова» Елена рассказала корреспонденту Крым.Реалии, что в аптеке приобрести его можно только по рецепту.

«Препараты с содержанием изониазида стирают в порошок и распределяют по городу. Если животное слижет этот препарат, то погибнуть может в течение получаса. Если просто вдохнет – оно действует на нервную систему. Оно снижает концентрацию витамина В6 в крови. И начинается приступ, очень похожий на бешенство: судороги, манежные движения, когда животное как будто бы идет за хвостом, теряет сознание и так далее», – рассказала ветеринар.

Случаи массового отравления собак изониазидом также зафиксированы в Евпатории. Об этом корреспонденту Крым.Реалии рассказала местная зоозащитница Ирина Харченко.

«За последний месяц после Нового года это уже десятки случаев. Многих собак мы спасли, а многих – нет. Мы приезжаем – а там уже трупы. И домашние животные страдают. Понятно, что если это агрессивная бездомная собака, то вопрос надо решать по-другому. А если просто раскидать отраву, она не обязательно попадет к этой собаке», – сказала активистка.

На массовые отправления также жаловались пользователи социальных сетей из Белогорского района. А, например, в Феодосии, по словам местных активистов, случаи убийств животных носят единичный характер. В Ялте, по словам главы городской зоозащитной организации «Ковчег» Анны Сергеевой, вовсе не было травли собак.

«Защита людей важнее»

Учащение случаев убийств бродячих животных совпало по времени с тем, что подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов распорядился уменьшить численность бездомных собак. Это произошло 6 февраля на его встрече с главой российского Госкомитета ветеринарии Крыма Валерием Ивановым.

«Предлагается питомники создавать, часть предлагает усыпление, но надо ситуацию под контролем держать. Нужно максимально предотвращать смертельные случаи от укусов бездомных животных, как происходят в других субъектах РФ, работа должна вестись системно!» – заявил Сергей Аксенов.

В ответ нынешний главный ветеринар Крыма Валерий Иванов заверил, что его подчиненные руководствуются законами и борются с проблемой бездомных собак исключительно гуманными методами. При этом он заявил, что из-за «сохранения животных в гуманном режиме» их количество стало увеличиваться.

«Количество покусов собаками людей высокое, а это угроза разноса бешенства. Это дополнительный фронт работ не только для ветеринаров, коммунальщиков, но и для муниципальных властей. Потому что безнадзорное животное является собственностью той громады, на территории которой оно находится. И наша задача, воспитав гуманность, не забыть процесс исполнения защиты граждан», – заявил Иванов.

В ответ Аксенов заметил, что в этом случае «защита граждан» важнее.

Жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее

«Жизнь и здоровье граждан в этой ситуации важнее, поэтому выбор нужно делать в пользу безопасности людей. Должна быть выработана гуманная система по уменьшению количества бродячих животных», – сказал Сергей Аксенов.

«Без приказа не обошлось»

Несмотря на то, что фактический глава Крыма сделал такое двусмысленное заявление, руководители зоозащитных организаций полуострова убеждены, что власти непричастны к внезапно обострившейся травле собак.

Например, по мнению известной крымской зоозащитницы и тележурналистики Татьяны Шаманаевой, те, кто считают, что Аксенов распорядился истреблять бездомных животных, неправильно поняли его слова.

«Сергей Валерьевич говорил о гуманном пути. Он сам подписал закон о защите животных от жестокого обращения. У нас, к сожалению, журналисты не все прослушали его разговор дальше. Он говорил о гуманных путях, о стерилизации, о том, что надо в купе, в целом решать проблему. Ни к чему плохому наш руководитель не призывал!» – сказала Шаманаева в комментарии для Крым.Реалии.

Глава крымской организации «Верный друг» Людмила Милованова также убеждена, что власти не имеют отношения к травле собак. По ее мнению, убийства устраивают рядовые крымчане, которые ненавидят животных.

Есть «догхантеры», которые так себя ведут. Хотелось бы хоть одного поймать и что-то с ним сделать

«Я сейчас плотно работаю с властью над этой проблемой, я не думаю, что это делает власть. Это было бы глупо. Есть «догхантеры», которые так себя ведут. Хотелось бы хоть одного поймать и что-то с ним сделать», – сказала Милованова.

В то же время не все крымские зоозащитники с ней солидарны. Так, волонтер организации «Верный друг» Нина Зюзько склоняется к тому, что повсеместные убийства собак в один момент могли произойти только с отмашки властей.

Именно после заявления Аксенова о том, что нужно избавить город от бездомных собак, началась эта травля

«Аксенов, конечно же, утверждает, что он не давал таких указаний. Но многие зоозащитники и неравнодушные уверены, что без приказа властей не обошлось. Ведь именно после заявления Аксенова о том, что нужно избавить город от бездомных собак, началась эта травля. Причем очень надуманно говорят о том, что бездомные собаки опасны, что очень много случаев, когда собаки нападали на людей. При этом не приведена статистика о пострадавших», – сказала волонтер в комментарии для Крым.Реалии.

По большинству случаев отравлений животных зоозащитники подают заявления в российские силовые органы. Но пока ни российская прокуратура полуострова, ни подконтрольное Кремлю крымское управление МВД России не отчитывались о расследованиях и вообще не комментировали данную тему.

В свою очередь, глава российского Госкомитета по ветеринарии Валерий Иванов отрицает, что травля собак – дело рук его подчиненных.