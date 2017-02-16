Убийство брата ко дню рождения отца

История жизни и смерти 46-летнего Ким Чен Нама, старшего единокровного брата северокорейского правителя Ким Чен Ына, обрастает новыми удивительными подробностями. Но большинство не сомневается в том, что 13 февраля в Малайзии северокорейскими спецслужбами было совершено показательное убийство – из мести, ревности и для устрашения всех подданных "блистательного товарища" и "гения среди гениев", стоящего во главе КНДР. А также – в качестве "подарка" к помпезно отмечаемому 16 февраля в Северной Корее дню рождения Ким Чен Ира – отца и нынешнего диктатора, и убитого.

В Малайзии в четверг, 16 февраля, как сообщила полиция одному из старейших местных англоязычных изданий New Straits Times, был арестован еще один, третий подозреваемый в связи с расследованием смерти Ким Чен Нама. Его имя не называется, это 26-летний гражданин Малайзии, якобы любовник одной из ранее задержанных по этому делу двух женщин, опознанных по записям с камер видеонаблюдения в международном аэропорту Куала-Лумпура, где было совершено преступление. Первая в момент ареста 15 февраля все в том же аэропорту имела при себе документы на имя гражданки Вьетнама (сперва говорилось, что Мьянмы), ей 29 лет, она направлялась в Ханой. Второй женщине, имевшей малайзийского бойфренда, 25 лет, у нее в отеле при задержании нашли индонезийский паспорт и авиабилет в Сеул, столицу Южной Кореи. При этом суд выпустил заявление, что обе женщины "задержаны для оказания помощи следствию", и им лишь в течение ближайших семи дней запрещено покидать страну. Позднее появились сообщения, что спецслужбы Малайзии объявили в розыск еще пятерых подозреваемых, одна из которых – женщина.

Задержанная гражданка Вьетнама, называющая себя Дон Ти Хыонг, – та самая главная подозреваемая в белой кофте с крупной надписью "LOL" на груди, изображения которой растиражировали в последние дни мировые СМИ. Как пишет малайзийское издание The Star, она говорит, что оказалась на месте событий случайно и стала жертвой обмана – случайные знакомые якобы попросили ее разыграть их приятеля, набросив ему на лицо мокрый платок. "Приятелем" этим оказался Ким Чен Нам.

По информации южнокорейских журналистов из крупнейшего издания "Чосон Ильбо", Ким Чен Нам перед смертью, когда он попросил помощи у служащих в зоне отлетов в терминале KLIA2 международного аэропорта Куала-Лумпура, задыхался, у него были почти выжжены глаза, а изо рта шла пена. Он якобы сказал, что кто-то схватил его сзади и то ли плеснул какой-то жидкостью в лицо, то ли набросил на него странно пахнущий платок (пока ни одна версия официально не подтверждена). Ким Чен Нам умер в машине скорой помощи по дороге в госпиталь официальной малайзийской столицы Путраджая (это пригород Куала-Лумпура). Использованный для убийства яд, как говорили местные медики в тот же день, показался им даже более токсичным, чем цианистый калий. А женщины, как-то участвовавшие в этом преступлении, по данным малайзийских спецслужб, потом спокойно сели в такси и уехали из аэропорта – об этом рассказал везший их водитель, которого также поместили под арест.

В четверг заместитель генерального инспектора полиции Малайзии Тан Шри Нур Рашид Ибрахим сообщил о завершении патологоанатомического обследования тела умершего, но результаты вскрытия не объявил. Однако уже появились предположения, что им может быть либо рицин (но он не действует так быстро), либо тетродотоксин, например, содержащийся во внутренностях знаменитой среди гурманов деликатесной рыбы иглобрюха, в Японии называемой фугу.

Агентство Reuters пишет, что власти КНДР в день смерти Ким Чен Нама обратились в Куала-Лумпур с просьбой не проводить вскрытие, а потом отправили в Малайзию делегацию, побывавшую в больнице, где он умер. После чего Пхеньян попросил вернуть тело покойного на родину. Однако власти Малайзии пока не приняли решения, тем более что Ким Чен Нам жил в Макао, имел китайские документы, и в день убийства у него был паспорт на имя "Ким Чен Чхоль". Примечательно, что так зовут его младшего единокровного брата, среднего сына Ким Чен Ира и родного старшего брата Ким Чен Ына, вероятно, скрывшегося от северокорейских спецслужб в Лондоне в 2015 году. При этом малайзийские спецслужбы, по информации Reuters и СМИ Южной Кореи, уже дали понять, что не намерены терпеть любого возможного давления на следствие.

Для того чтобы понять очевидные мотивы "устранения" старшего брата Ким Чен Ына, нужно вспомнить его биографию и особенности характера, полагает дипломат и ученый Георгий Кунадзе, бывший заместитель министра иностранных дел России, в 90-е годы служивший послом в Республике Корея:

– Он был, безусловно, одной из многих "белых ворон" в достаточно разветвленном правящем семействе северокорейских Кимов. Мать Ким Чен Нама, очень известная актриса Сон Хе Рим, незаконная жена Ким Чен Ира, перед своей кончиной в 2002 году жила в Москве, обычной жизнью московской элиты. Она ни в коем случае не была затворницей "северокорейского типа", как мы себе это представляем. Разумеется, Ким Чен Нам вырос плейбоем, учился и часто бывал за границей, и в конце 90-х годов его негласно считали будущим "наследником". Но характер у него для этого оказался неподходящий.

– Он всегда производил впечатление жизнелюба? Добродушный толстячок, в 2001 году пойманный в токийском аэропорту Нарита с фальшивым доминиканским паспортом на китайское имя "Пан Сюн", что переводится как "жирный медведь", когда он то ли с семьей, то ли с сразу с несколькими любовницами всего-навсего хотел посетить тамошний Диснейленд. Это несостоявшееся развлечение стоило ему власти?

– Отец его страшно разозлился, да, их отношения рухнули, но при этом Ким Чен Нам получил свободу! И фактом является то, что Ким Чен Ир довольно долго, насколько известно, размышлял, кому передать государство, ведь все-таки Ким Чем Нам старше Ким Чен Ына, и потому, с учетом местных традиций, он был более "легитимен".

– Я знаю, что был и еще один фактор, присущий только Северной Корее, – негласная коммунистическая кастовая система, известная как "сонбун". Говорят, что мать Ким Чен Нама была чистокровная кореянка, а у его мачехи Ко Ен Хи, матери его младших единокровных братьев, Ким Чен Ына и пропавшего Ким Чен Чхоля, имелась примесь японской крови. Так или иначе, отношения с младшим братом, нынешним диктатором Ким Чен Ыном, у старшего брата были плохие, но он старался его не раздражать – это правда?

– Никто стопроцентно о том, что вы говорите, не знает. Это же КНДР! Конечно, вряд ли у младшего брата, а по совместительству нынешнего "великого вождя", могли быть какие-то теплые чувства к человеку, который, во-первых, долго был его конкурентом, который, во-вторых, старше его и который (здесь, на мой взгляд, самый важный и любопытный психологический момент) жил за границей, в "свободном" китайском Макао, и жил достаточно вольно, путешествовал. А вот Ким Чен Ына в начале века вырвали из Швейцарии, где он тоже учился и любил смотреть и играть в баскетбол, привезли в Пхеньян и начали откармливать, для того чтобы усилить сходство с дедом, Ким Ир Сеном, на которого он, действительно, весьма похож. Наверное, у "великого вождя" кипела зависть и ревность к человеку, который как бы украл его судьбу и теперь живет спокойной жизнью, ни о чем особо не задумываясь, – полагает Георгий Кунадзе.

В феврале 2012 года Ким Чен Нам произвел сенсацию, когда в Японии вышла книга журналиста газеты "Токио симбун" Едзи Гоми, основанная на их взаимной электронной переписке, длившейся, как оказалось, в течение семи лет, с конца 2004 года, и на одном длинном личном интервью. Вот что пишет о ней российский кореевед профессор Андрей Ланьков:

"В отличие от остальных членов правящего семейства, Ким Чен Нам не избегал контактов с иностранными корреспондентами – японскими, французскими и даже, иногда, южнокорейскими – если тем удавалось перехватить его за границей, где-нибудь в аэропорту или в отеле. Такое общение обычно длилось недолго и по большей части состояло из обмена добродушными шутками, но в некоторых случаях Ким Чен Нам позволял себе достаточно откровенные и критические высказывания. С течением времени как частота подобных встреч, так и радикальность (впрочем, весьма относительная) заявлений Ким Чен Нама возрастала. Главная тема, неоднократно поднимавшаяся и в переписке, и в интервью с Едзи Гоми, – это, конечно, вопрос о возможности (или же, соответственно, невозможности) проведения в КНДР социально-экономических реформ китайского типа… Ким Чен Нам признал, что реформы, безусловно, являются решением северокорейских экономических проблем и единственным способом радикально улучшить благосостояние народа… Один раз, обращаясь во время интервью через газету к Ким Чен Ыну (на тот момент еще "наследнику престола", а в настоящее время – правителю страны), он напрямую попросил брата начать реформы".

Ким Чен Нам позволял себе достаточно откровенные и критические высказывания

Как считает бывший посол России в Южной Корее, востоковед Георгий Кунадзе, если бы покойный Ким Чен Нам воздерживался от таких писем и высказываний, может быть, он прожил бы дольше:

– Нужно понимать, что когда вы просто рассуждаете о том, что, дескать, неплохо бы что-то изменить, это просто вольнодумные слова, а вот когда вы говорите совершенно конкретно о "реформах китайского образца", это уже звучит как прямой вызов власти. Потому что это именно то, к чему склоняют Северную Корею сами руководители в Пекине, и это то, что в принципе при некоторых условиях могло бы сработать. Если завтра КНДР попытаться быстро превратить, допустим, в Швейцарию, ничего путного из этого не выйдет, а если в Китай – с экономической точки зрения, то может получиться. Так что разговоры вообще о реформах – это дозволительная для члена правящей семьи, живущего достаточно свободной жизнью, вольность, а намеки на конкретные шаги звучат как критика и призыв.

– Я слышал, что на Ким Чен Нама уже покушались несколько раз в этом десятилетии, до последнего раза безуспешно. Но есть мнение, что Ким Чен Нам был на самом деле никакой не беглый оппозиционер, потому что никто бы ему этого не позволил с самого начала, а этакий финансовый посланец "семьи". Потому что именно через Макао (Аомынь), имеющий особый статус, КНДР десятилетиями вела зарубежные финансовые и торговые операции. Как вам такая версия?

– Я не склонен с ней согласиться, потому что такому, извините, шалопаю доверить финансовые секреты такого государства, как КНДР (а для северокорейской элиты ничего важнее денег нет), было бы большой неосторожностью. Вряд ли Ким Чен Нама использовали в таком качестве. А с другой стороны, он, я согласен, не был никаким диссидентом и близко. Просто многие представители семейства Кимов получали в прошлом, да и сейчас, видимо, получают, разрешение жить за границей, чтобы они не путались под ногами.

– Ким Чен Нам жил в КНР, любил Китай, очевидно, хвалил экономическую и внешнюю политику Пекина, который оказывает огромное влияние на Пхеньян, может быть, все большее. Есть еще одна версия: что его могли в самой КНДР считать потенциальным "китайским наследником", ставленником Пекина – на случай какого-то неожиданного развития событий в Северной Корее и вокруг нее. Что его и погубило.

– Я думаю, что в Китае и в КНДР его никем не считали. Но его младший единокровный брат Ким Чен Ын вполне мог об этом задумываться, и, наверное, ему об этом нашептывали. Я уверен, что это убийство совершили северокорейские спецслужбы. Хотя бы потому, что подобного рода экзотические и публичные способы умерщвления человека в принципе присущи именно северным корейцам. Северная Корея живет по часам середины 20-го века, в лучшем случае даже, может быть, и 19-го.

– Способ и стиль совершения этого преступления доказывает полное отсутствие практицизма у начальников в Пхеньяне? Зачем привлекать к себе внимание, зачем нужен поднявшийся шум и шок?

– Наоборот. Потому что убить именно так, по их мнению, и интересно, и приятно. Отравили бы Ким Чен Нама потихоньку, умер бы он в своей постели – кто бы об этом говорил? А тут такое событие! И все тайно колеблющиеся думают: "Да, нужно держать ухо востро с этим нашим "великим вождем", он не шутит.

Убить именно так, по их мнению, и интересно, и приятно

​– То есть это преступление – из серии периодически поступающих известий о каких-то совершенно средневековых казнях в Северной Корее, где людей заживо скармливают свиньям и расстреливают из зенитных пулеметов? Все это акции устрашения?

– Конечно! Зачем нужно стрелять по человеку из зенитного пулемета, если его можно убить одной пулей из пистолета? Но расстреливают из пулемета! Здесь та же самая история, в чистом виде. Или вспомните все теракты, которые совершали северокорейцы в прошлом в Южной Корее. Они также вполне укладываются во внешнеполитическую линию поведения Пхеньяна – которую в данном случае продолжило убийство несостоявшегося "наследника".