Против преследования Николая Семены в Крыму протестуют 27 правозащитных организаций

27 правозащитных организаций выразили возмущение в связи с судебным преследованием в Крыму украинского журналиста Николая Семены, автора Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

В обнародованном 16 февраля заявлении правозащитного объединения «Платформа гражданской солидарности» говорится, что Кремль готовит новые «политические репрессии против тех, кто посмел критиковать действия России в Крыму, захваченном ею в 2014 году – в нарушение международного права», сообщает российская редакция Радио Свобода.

13 февраля правозащитники украинского Центра информации по правам человека выступили с открытым обращением к общественности в связи с началом рассмотрения в суде дела крымского журналиста, автора Радіо Свобода и Крым.Реалии Николая Семены.

Сбор подписей под открытым документом на данный момент продолжается. Подписать обращение можно здесь.

Первичное заседание по делу Николая Семены состоится 17 февраля в подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении Николая Семены возбудили уголовное дело по подозрению в призывах к нарушению территориальной целостности России. Следствие этой страны запретило ему покидать полуостров.

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерация журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.