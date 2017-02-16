Союз НАТО усиливает свое присутствие в Черном море: восемь стран-союзниц альянса предоставят для этого штабной персонал для многонациональной бригады, которая будет базироваться в Румынии и станет основой этого усиления, еще пять стран обязались предоставить свои сухопутные и военно-воздушные силы для учений и патрулирования. Об этом стало известно после нынешней встречи министров обороны НАТО в Брюсселе. Альянс утверждает, что эти шаги делают исключительно с оборонительными целями, между тем из Москвы раздается, что это не что иное, как попытка углубить конфронтацию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг анонсировал усиление наземного, воздушного и морского компонентов в бассейне Черного моря для сбора информации о ситуации, а также для проведения учений.

«Сегодня мы договорились о двух дополнительных морских мероприятиях: это расширение военно-морского присутствия НАТО в Черном море для усиления подготовки, учений и осведомленности о ситуации, а также функция морской координации для наших постоянных военно-морских сил при взаимодействии с другими силами союзников в регионе Черного моря», ‒ заявил руководитель НАТО.

В альянсе объясняют: с момента незаконной аннексии Крыма Россией с последующей его милитаризацией и агрессии России на востоке Украины союз НАТО начал ускоренную адаптацию к новым реалиям безопасности.

В частности, альянс решил разместить четыре многонациональных батальона на своих восточных границах, которые должны стать полностью боеспособными в июне. Пока же решили усилить присутствие военно-морских сил НАТО в Черном море. Все ‒ исключительно сбалансировано и все для обороны, объясняет Столтенберг.

Увеличение присутствия в этом регионе будет сбалансированным, оборонным и никоим образом не будет иметь целью провокацию конфликта или эскалацию напряженности

«Все, что мы делаем, ‒ говорит он, ‒ будет в рамках международных обязательств НАТО. Несколько наших государств-союзников имеют выход к Черному морю ‒ это Турция, Болгария, Румыния. Мы также имеем там государства-партнеры ‒ Украину и Грузию. В то же время увеличение присутствия в этом регионе будет сбалансированным, оборонным и никоим образом не будет иметь целью провокацию конфликта или эскалацию напряженности».

Руководитель НАТО добавляет, что не противоречит это и так называемой «конвенции Монтре» ‒ документу, принятому в 1936 году в Швейцарии, который установил режим пребывания военных кораблей в Черном море.

НАТО в Черном море «подорвет безопасность региона» ‒ Кремль

Военное командование России тем временем предупреждает, что, мол, это подорвет безопасность региона. В частности, российский министр обороны Сергей Шойгу в начале февраля заявлял, что все держит под контролем.

«На учения в Черное море вошла и продолжает входить крупная группировка кораблей НАТО, ‒ заявил он. ‒ Решением Генерального штаба и командующего Южного военного округа все действия для контроля за мероприятием этой группировки и его работой в Черном море, конечно, приняты».

В то же время президент России Владимир Путин в четверг, выступая на заседании Федеральной службы безопасности, отреагировал на новости из Брюсселя так: мол, Россию «провоцируют, постоянно пытаются втянуть в конфронтацию и не перестают вмешиваться в ее внутренние дела для дестабилизации общественно-политической ситуации» ‒ так цитируют слова Путина российские правительственные СМИ.

«Мало сомнений» во вмешательстве России в выборы в демократических государствах, вместе с США ‒ Маттис

Представитель новой администрации США, министр обороны Джеймс Маттис, который впервые на этой должности посетил НАТО, отметил, что для того, чтобы было возможным наладить диалог с Москвой, россиянам сначала следует доказать, что они выполняют свои обязательства и перед международным сообществом, и в рамках соглашения Россия ‒ НАТО.

Мы еще не в состоянии прямо сейчас сотрудничать с Россией на военном уровне, но наши политические лидеры будут пытаться найти общий язык

«Что касается России, то они должны жить согласно международному закону, как мы этого ожидаем от зрелых наций на планете, ‒ считает глава Пентагона. ‒ Мы еще не в состоянии прямо сейчас сотрудничать на военном уровне, но наши политические лидеры будут пытаться найти общий язык или путь вперед, на котором Россия будет выполнять свои обязательства».

В то же время Джеймс Маттис, комментируя вероятность вмешательства России в последнюю президентскую избирательную кампанию в США, отметил: «мало сомнений в том, что Россия вмешивалась в выборы».

«Сейчас я просто скажу, что очень мало сомнений в том, что они (россияне ‒ КР) вмешались или пытались вмешаться в ряд выборов в демократических странах», ‒ заявил Маттис после заседания министров обороны НАТО в Брюсселе.

После незаконной оккупации Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе союз НАТО прекратил все военное сотрудничество с Россией, одновременно оставляя открытыми дипломатические каналы.