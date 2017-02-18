Мороз сковал Азовское море у берегов Керчи. Бухты покрылись льдом от начала Арабатской стрелки до Керченского пролива. Дрейф льдин из Азовского моря в Черное остановил технологический мост, сооруженный для строительства Керченского моста. На месте образовался затор, который препятсвует судоходству.
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В Керченском проливе на месте строительства моста из Крыма в соседнюю России образовался ледяной затор
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Низкая температура способствовала образованию льда в Азовском море. После чего он через Керченский пролив попал в Черное
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Технологический мост, установленный для строительства Керченского моста, остановил дрейф льда
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Однако это не повлияло на процесс: сваи сооружения смогли противостоять льдинам
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Но украинские ученые сомневаются в надежности конструкции, ведь в 1944 году именно ледоход разрушил мост в Керченском проливе. Тогда это объяснили отсутствием ледорезов
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Угрозу наблюдается также в сейсмических нагрузках
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Член Академии строительства Петр Коваль считает, что опоры Керченского моста будут способствовать задержке движения льда, поскольку проектировщики не учли особенности данной местности
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В то же время профессор Института водных проблем РАН Владимир Дебольский имеет противоположное мнение: «Постояли (глыбы льда – КР), потом пошли. Нормально, все бывает в таких случаях. Не забывайте, что Россия – это северная страна. И там эти вещи были и будут. И будут с этим бороться»
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По сведениям инфоцентра «Крымский мост», в Таманском заливе находятся неподвижные глыбы льда толщиной 10-12 см. В бухте Керчь – чистая вода
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Метеорологи прогнозируют: в ближайшие дни ожидается смена ветра на южный, что приведет к дрейфу льда из Керченского пролива на север
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