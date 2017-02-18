Мороз сковал Азовское море у берегов Керчи. Бухты покрылись льдом от начала Арабатской стрелки до Керченского пролива. Дрейф льдин из Азовского моря в Черное остановил технологический мост, сооруженный для строительства Керченского моста. На месте образовался затор, который препятсвует судоходству.