В Киеве презентовали документальный фильм «Переломный момент: Война за демократию в Украине». Над лентой работали трехкратный обладатель «Оскара», американский документалист Марк Джонатан Харрис и украинский режиссер Олесь Санин, известный, в частности, своими работами «Мамай» и «Поводырь». С 18 по 20 февраля «Переломный момент» покажут украинские телеканалы, а в будущем он должен появиться на американском телевидении. В 98 минутах историю украинской борьбы за собственное государство и верховенство права рассказывают профессора Энн Эплбаум и Тимоти Снайдер, бывший президент Украины Леонид Кравчук и экс-премьер Арсений Яценюк, а острые моменты революции и войны показывают глазами военных, медиков, журналистов и волонтеров.