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Это уголовное дело противоречит закону – Семена (видео)

Это уголовное дело противоречит закону – Семена (видео)
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В Киевском районном суде Симферополя 17 февраля начался процесс по делу крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого в сепаратизме. Предварительное заседание должно было пройти в закрытом режиме, но суд отложили, потому что адвокат Эмиль Курбединов не смог вовремя ознакомиться с материалами дела, которые «Центр Э» изъял у него при обыске. Николай Семена сказал о своем деле, что статус Крыма спорный и дискуссии о нем ведутся всеми международными организациями, в нем участвуют миллионы людей, он стал лишь одним из этих миллионов.

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