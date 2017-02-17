В Киевском районном суде Симферополя 17 февраля начался процесс по делу крымского журналиста Николая Семены, обвиняемого в сепаратизме. Предварительное заседание должно было пройти в закрытом режиме, но суд отложили, потому что адвокат Эмиль Курбединов не смог вовремя ознакомиться с материалами дела, которые «Центр Э» изъял у него при обыске. Николай Семена сказал о своем деле, что статус Крыма спорный и дискуссии о нем ведутся всеми международными организациями, в нем участвуют миллионы людей, он стал лишь одним из этих миллионов.