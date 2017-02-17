С 18 по 22 февраля на площади Независимости в Киеве состоятся почти два десятка массовых мероприятий, приуроченных к третьей годовщине победы Майдана и дню Героев Небесной сотни. Среди них и марши, и чествование погибших, и фотовыставки, и вече. Служба безопасности Украины предостерегает ‒ российские провокаторы могут использовать участников акций для дестабилизации ситуации.
По словам начальника аппарата председателя СБУ Александра Ткачука, в подготовке восьми из восемнадцати запланированных мероприятий спецслужбы фиксируют признаки возможного использования насильственных сценариев, три из них координируют с территории России.
На брифинге Ткачук продемонстрировал результаты анализа социальных сетей, где призывают выходить на «третий майдан», причем некоторые активисты призывают приносить с собой оружие. Российские СМИ сообщают, что 20 февраля якобы должны свергнуть президента Украины Петра Порошенко. При этом они ссылаются на неизвестные политические организации, в частности на Николая Дульского, который и призывает приносить оружие.
Дульский ‒ мошенник, утверждает активист Дмитрий Резниченко. Он воевал на Донбассе в составе батальонов «Донбасс» и «Донбасс-Украина», а после возвращения возглавил общественное движение «Новый огонь». Последние месяцы организация посещает суды по делам Майдана, в частности относительно расстрела Небесной сотни. Чествование погибших «Новый огонь» запланировал именно на 20 февраля, однако не на утро, когда анонсируют «третий майдан» российские СМИ, а на вечер. Резниченко подозревает, что пророссийских активистов нанимает украинская власть, чтобы маргинализировать акции и иметь возможность обвинить тех, кто выйдет, в работе на Кремель.
«20 февраля было и остается годовщиной расстрелов на Институтской. И мне очень странно, почему многие другие активные силы выбрали другие дни. И еще больше мне странно, и зло меня берет, что люди настолько поверили, что только пророссийские силы будут в этот день выходить на Майдан. Но если вы не выйдете, то всем будет вообще плевать. Власти даже перестанет делать вид, что они выясняют справедливость по делу Небесной сотни», ‒ сказал Резниченко в комментарии Радіо Свобода.
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«ОУН» «третий майдан» не организовывает ‒ Коханивский
В прошлом году на годовщину Майдана акцию проводило добровольческое движение ОУН. Их лидер Николай Коханивский говорит, что никакого «третьего майдана» они организовывать не планируют. В этом году «ОУН» на Майдан не выходит.
«Мы провели акции 20 февраля прошлого года, разгромили банк и закончили на этом. Кто там делал «третий майдан» ‒ это уже другие люди, а я официально объявил, что наша акция сегодня закончилась. В этом году 19 февраля в 14:00 мы запланировали мероприятия на площади Независимости ‒ будет марш памяти, будет акция как воспоминание о событиях героически-трагических трехлетней давности», ‒ заявил Коханивский.
Исторически сложилось, что у Кремля есть прочные связи с украинскими националистическими организациями, говорит экс-депутат Государственной думы России Илья Пономарев.
«Понятно, как появляются патриотические и националистические настроения, но сама природа их возникновения упрощает манипуляцию такими ощущениями людей. Поэтому враг, конечно, может использовать даже справедливые эмоции патриотов для борьбы с Украиной. Даже анализ открытых источников показывает, что некоторые довольно крупные националистические организации в Украине создавались в политтехнологических целях», ‒ заявил экс-депутат.
В России ожидают, что Украина вот-вот рухнет ‒ политолог
По мнению политолога Олеси Яхно, в гибридной войне Украины с Россией неотъемлемым инструментом является пропаганда. Это не значит, что в Украине нет проблем и нельзя критиковать власть, однако следует различать вопросы политической конкуренции и национальной безопасности, отметила Яхно в эфире Радіо Свобода.
В России «третий майдан» ‒ это одна из самых обсуждаемых тем
«Власть должна идти на опережение, не давая России возможности использовать в собственных интересах сложные для Украины вопросы. В России «третий майдан» ‒ это одна из самых обсуждаемых тем. Они ожидают, что вот-вот в Украине все разрушится, будут выборы всех и всего. Даже обсуждается то, кто может стать новым руководителем», ‒ отмечает политолог.
Она напомнила, что сначала против Украины пытались использовать недовольство военных, теперь хотят воспользоваться трагическими событиями февраля 2014 года.
Полное расписание официальных мероприятий к годовщине Майдана опубликовали на сайте Украинского института национальной памяти. Президент Украины Петр Порошенко уже почтил память Героев Небесной сотни 16 февраля ‒ на следующие два дня у него запланирован рабочий визит в Германию.
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19 февраля киевлян зовут на вече, а 22 февраля запланировали совместный марш три националистические организации ‒ партия «Свобода», партия «Национальный корпус» (создана на основе Гражданского корпуса «Азов») и партия «Правый сектор». Также 18 февраля, ко второй годовщине военных действий в Дебальцево, ветераны АТО проведут шествие памяти ‒ от КГГА до Софийской площади через площадь Независимости.
С 18 по 22 февраля МВД Украины усиливает меры безопасности в Киеве. К обеспечению правопорядка подключат около шести тысяч правоохранителей. На всех восьми въездах в Киев будут проводить проверки.
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