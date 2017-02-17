Крымские еженедельники пишут о закрытии филиала детской больницы в Симферополе, недовольстве властей деятельностью белогорского сафари-парка «Тайган» и отсутствии условий для работы на полуострове института мировых судей.

После длительного перерыва, вызванного финансовыми трудностями, газета «Новый Крым» возобновила выход печатной версии. Издание стало ежемесячным, сменив политическое направление на деловое. Одновременно продолжает обновляться сайт НК. В статье «Крымская поликлиника оказалась на замке» газета рассказывает о неожиданном закрытии в Симферополе филиала детской клинической больницы, где наблюдалось более 7000 детей из близлежащих районов.

Представители инициативной группы сообщили, что причиной закрытия филиала стал прорыв канализации. Помещение закрыли на ремонт, который обещали провести в течение недели, но он так и не начался. Сейчас медкарты пациентов хранятся в закрытом помещении филиала, и забрать их нет возможности. Также представители инициативной группы утверждают, что медперсонал и оборудование экстренно перевезли в другое здание. Активисты подписали петицию, адресованную российскому главе Крыма Сергею Аксенову, с требованием возобновить работу филиала больницы.

«Крымское время» в материале под заголовком «Ренессанс по-белогорски» сообщает о выездном заседании подконтрольного России Совета министров, на котором рассматривалась судьба сафари-парка «Тайган».

Глава Белогорской райадминистрации Галина Перелович во время заседания заявила, что будет рада переезду парка в Турцию. По словам чиновницы, налоговые отчисления «Тайгана» минимальны, а значит, регион с уходом предприятия особенно ничего не потеряет.

«Тайган» не стал локомотивом развития туризма в регионе, и в этом есть вина администрации, которая не использует туристический поток на данном объекте, чтобы продвигать продукт Белогорского района», – возразил министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий.

Издание отмечает, что Белогорский район сейчас считается одним из самых перспективных. В том числе потому, что им очень интересуются потенциальные инвесторы: уже заключены четыре соглашения, а общий объем предполагаемых вложений – около полумиллиарда рублей.

«Крымский телеграф» в публикации «Без доступа к правосудию» рассказывает о том, как в Крыму назначают мировых судей.

Газета пишет, что глава подконтрольного России Верховного суда Крыма Игорь Радионов обвинил Министерство юстиции республики в саботаже и непрофессионализме. Он обратился в Следственный комитет из-за того, что Минюст провалил подготовку к внедрению института мировых судей на полуострове, институт которых начал функционировать в Крыму с января 2017 года. Сейчас их участки находятся в непригодных для этого помещениях и не приспособлены для полноценной работы.

Выяснилось, что правосудие творится без отопления, в помещениях с разбитыми окнами, а на помытом полу от мороза образуется лед

«Представители парламентского комитета по вопросам госстроительства и местного самоуправления рассказали, что когда были в Керчи, то специально заехали посмотреть, как размещены мировые судьи. Выяснилось, что правосудие творится без отопления, в помещениях с разбитыми окнами, а на помытом полу от мороза образуется лед. Нужно понимать, что такая ситуация не только в Керчи, но и по всему Крыму», – пишет еженедельник.

Радионов предложил внести изменения в закон о мировой юстиции, чтобы Минюст Крыма мог заключить с управлением судебного департамента при Верховном суде России – о передаче им организационных обязанностей.