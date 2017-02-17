В международных изданиях немало публикаций о том, как выкристаллизовывает новая американская администрация свое видение будущих отношений с Россией, в которых отмечают, что последние заявления глав Госдепартамента и Пентагона скорее свидетельствуют о более твердой, чем ожидали, линии в отношении Москвы в вопросе урегулирования конфликта в Украине. Также газеты отмечают, что любое сближение Вашингтона с Москвой может произойти только с учетом интересов Украины. И есть публикации об определенных проблемах в оргкомитете песенного конкурса «Евровидение», который должен состояться в Киеве в мае.

Газета The Financial Times пишет о том, что высокопоставленные дипломаты и военные в Вашингтоне выставили свои условия для сотрудничества с Россией, призывая Москву полностью выполнить международные соглашения по урегулированию ситуации на востоке, что полностью восстанавливает приоритеты времен администрации Барака Обамы.

Заявления, прозвучавшие от госсекретаря Рекса Тиллерсона и министра обороны США Джеймса Маттиса, появились на фоне обвинений в том, что некоторые помощники президента Дональда Трампа коммуницировали с российскими представителями по каналам связи, по которым это не следовало им делать. Издание напоминает об отставке советника Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна.

Посылы Тиллерсона и Маттиса разочаруют тех в Москве, кто надеялся, что приход Трампа в Белый дом запустит процесс оттепели в американо-российских отношениях

«Их посылы (Тиллерсона и Маттиса ‒ КР) разочаруют тех в Москве, кто надеялся, что приход Трампа в Белый дом запустит процесс оттепели в американо-российских отношениях, и также указывают, что чиновники без личных отношений с новым президентом, возможно, попытаются восстановить внешнеполитический распорядок дня, который идет в основном русле американской политики», ‒ отмечает газета.

Тиллерсон при встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Бонне заявил о готовности Вашингтона работать с Москвой в определенных сферах, но Москва должна выполнить свои обязательства по завершению конфликта в Украине. Это был первый контакт на таком высоком уровне между двумя странами с момента вступления в должность президента Трампа.

На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе Маттис также высказался в этом духе, сказав, что Вашингтон и Москва «пока не готовы к сотрудничеству на военном уровне». Но потом Маттис добавил, что американские и российские «политические лидеры будут контактировать, пытаясь найти общий язык».

Журнал публикует также заявление представителя Белого дома Шона Спайсера, который ранее на этой неделе сказал, что президент Трамп ожидает от президента Путина возвращения Украине Крыма ‒ эти слова вызвали возмущение в Москве.

Издание пишет, что за неделю до инаугурации Трампа кремлевские представители были сосредоточены на теме первого саммита между новым лидером США и российским президентом, но с тех пор ожидания такой встречи немного отошли на второй план.

Интернет-издание Huffington Post пишет, что эскалация боевых действий в восточной Украине обращает внимание на отношения США с Россией.

В последние недели усилились обстрелы и боевые действия между украинскими военными и пророссийскими боевиками и погибли десятки людей. А ранее на этой неделе украинское правительство обвинило Россию в новых кибератаках на объекты инфраструктуры в Украине, отмечает издание.

Правительство в Киеве обеспокоено российской эскалацией и ставит вопрос о том, а на какую помощь от администрации Дональда Трампа Киев может рассчитывать

«Активизация конфликта, который продолжается в Украине, с поддерживаемыми Кремлем сепаратистами происходит на фоне того, как правительство в Киеве обеспокоено российской эскалацией и ставит вопрос о том, а на какую помощь от администрации Дональда Трампа Киев может рассчитывать», ‒ читаем в статье.

Россия между тем продолжает придерживаться твердой линии в отношении Украины и своих претензий на Крым, который она аннексировала в 2014 году. Москва отвергла заявление президента Трампа, что она должна вернуть Крым Украине, а пресс-секретарь МИД России сказала, что Кремль не готов к дискуссиям на эту тему.

Москва также опровергла вину за последнюю эскалацию в Украине, пишет издание, добавляя, что ОБСЕ удалось уговорить стороны конфликта отвести тяжелое вооружение до 20 февраля, и поэтому появилась надежда на то, что вспышка боевых действий будет в прошлом.

Конфликт в Украине, вероятно, будет насущной проблемой для любого сближения между США и Россией. Представители администрации Трампа твердо высказались против российского вмешательства в конфликт и Украина будет ключевым моментом в поисках ответа на вопрос: сможет ли Трамп выполнить свою задачу по улучшению отношений с Россией, отмечает Huffington Post.

Газета The New York Times пишет о проблемах, возникших в организационном комитете по проведению песенного конкурса «Евровидение» в Киеве.

«Кризис в Украине. Слухи о российской угрозе. Прочная институция послевоенной Европы подвержена опасности... Нет, речь не о НАТО. Речь идет о песенном конкурсе «Евровидение» ‒ начинается статья и сразу вспоминается скандал в украинском оргкомитете конкурса после массового отставки многих членов на фоне обвинений в коррупции и плохом менеджменте.

Команда из 21 продюсера подала заявление об отставке, пожаловавшись на полное отстранение их от процесса принятия решений, и на то, что подготовительная работа к конкурсу не проводилась последние несколько месяцев.

Издание отмечает, что остаются вопросы относительно того, открыто ли проводились тендеры на строительство певческой сцены и гостевого поселка, а антикоррупционные учреждения приостановили продажу билетов после того, как выяснилось, что их дистрибьютор билетов не был избран прозрачно.

Эта отставка, продолжает газета, вызвала скорую реакцию Европейского телевещательного союза (EBU), а украинский премьер пообещал, что конкурс состоится.

«Конкурс, который проводится ежегодно на территории страны-победителя предыдущего конкурса, смотрят 180 миллионов людей во всем мире, и его часто сравнивают с большими спортивными событиями вроде чемпионата мира по футболу или Олимпийскими играми», ‒ говорится в статье.

«Евровидение» получило дополнительное значение в этом году, потому что проводится в Украине, где правительственные войска все еще воюют с поддерживаемыми Россией боевиками

Рожденное на фоне послевоенного стремления конкурировать на сцене, а не на полях сражений, «Евровидение» получило дополнительное значение в этом году, потому что проводится в Украине, где правительственные войска все еще воюют с поддерживаемыми Россией боевиками через три года после того, как Россия аннексировала Крым, отмечает газета.

После того, как трижды менялся город, который будет принимать в Украине песенный конкурс, и после слухов, что нынешний конкурс может быть перенесен в Россию, все же было окончательно решено, что финал состоится в Киеве 13 мая.