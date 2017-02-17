Президент США Дональд Трамп заявляет, что не имеет никаких дел с Россией и ему неизвестно о каких-либо контакты его команды с Москвой. «Я ничем не владею в России, у меня нет кредитов в России, у меня нет никаких сделок в России. Президент Путин позвонил мне – любезность с его стороны, чтобы поздравить с победой на выборах. Потом он позвонил с поздравлением с инаугурацией – чрезвыйчайная любезность с его стороны, это было прекрасно. Но также и много других лидеров почти все лидеры почти всех стран сделали то же самое, вот чем нужно мерять», – заявил Трамп 16 февраля на пресс-конференции в Вашингтоне. (Видео АР)