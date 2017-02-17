Октябрьский районный суд Запорожья 17 февраля постановил отпустить из-под экстрадиционного ареста на личные поруки народного депутата, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова гражданина России Руслана Мейриева. Руслана Мейриева задержали запорожские правоохранители 17 января 2016 года как лицо, находящееся в международном розыске по представлению ФСБ России. На территории России ему инкриминируют совершение действий, подпадающих под действие статьи 205 Уголовного кодекса России (участие в организации, признанной террористической).