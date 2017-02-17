Потеряв поддержку в лице Министерства обороны России, лидер российского мотоклуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов вознамерился любыми путями удержать контроль над территорией горы Гасфорта в Балаклаве. За последние дни байкер предложил ряд проектов, которые, по его словам, могут быть реализованы на этой земле.

Тупик переговоров с российским военным ведомством на время выбил байкеров из колеи. Сначала они пытались «заставить» Минобороны вернуться в проект, а затем осуществили неудачную попытку сбора подписей в защиту парка «Патриот» у горы Гасфорта.

Впрочем, за последнюю неделю Залдостанов сумел представить аудитории новую «государственную крышу», которая, возможно, позволит ему пролонгировать собственные претензии на эту территорию.

Проекты «Хирурга»​

На открытии государственного музея спорта России, 10 февраля, «Хирург» заявил, что рассмотрит вариант открытия филиала этого музея на упомянутом земельном участке.

«Я был в этом музее два раза. Понравился мне (музей – КР), сама идея понравилась. Возможно, организуем филиал музея в Севастополе на горе Гасфорта. Мы плотно сотрудничаем с министерством спорта (России – КР)», – цитирует Залдостанова издание «Спорт-Экспресс».

Тогда зампред правительства России Виталий Мутко (несколько лет до этого, занимавший должность главы Минспорта России – КР) на реплику Залдостанова ответил многозначительным: «Почему бы и нет».

Отнюдь не вдохновляющая реакция главного спортивного ведомства не остановила российского байкера, который в скором времени продолжил продвигать свои идеи. Так, через несколько дней прессе стали известны некоторые детали проекта «Международного молодежного центра», совместно разрабатываемого «Ночными волками» и Российским союзом молодежи (РСМ).

«Речь идет о таком лагере, который стал бы неформальным «Артеком». Сейчас мы только готовимся к осуществлению этого проекта. Но мы приложим все усилия к тому, чтобы он точно начал функционировать в августе, когда в Севастополе пройдет Международное байк-шоу. Получится, что желающие побывают не только на этом мероприятии, но и смогут посетить молодежный центр», – заявил «Хирург».

Финансовая компонента этого проекта пока что остается тайной. По словам главы РСМ Павла Красноруцкого, аналогичный проект организация пыталась реализовать в российском Волгограде, однако тот провалился как раз из-за проблем с финансированием.

«Ночные волки» также неоднократно заявляли, что самостоятельно воплотить в жизнь крупный концепт на всей территории Гасфорты они не смогут по причине нехватки материальных средств. Залдостанов говорил, что доля «волков» в «общем капитале» может быть равна лишь 30% от общей стоимости проекта.

Защита территории или силовое удержание?

Общероссийский народный фронт, раскритиковавший идею «освоения» байкерами земли у горы Гасфорта, продолжает скептически относиться к новым проектам Залдостанова. Член ОНФ Олег Николаев в комментарии для Крым.Реалии заявил, что по его мнению, главной целью «Хирурга», который подкидывает общественности одну идею за другой, является удержание большого участка рекреационной земли под своим контролем.

Я по-прежнему настаиваю, что эта земля должна оставаться в собственности города

«Я считаю, что все эти проекты с Минспортом (России – КР), с кем бы то ни было еще направлены лишь на то, чтобы сохранить за собой право пользоваться арендованной землей. А так, разницы никакой нет, парк «Патриот» или музей спорта. Я по-прежнему настаиваю, что эта земля должна оставаться в собственности города, на плечи которого ляжет задача по приведению в порядок этой территории и ее восстановлению после всего того безобразия, которое там устроили «волки», – заявил Николаев.

На замечание корреспондента Крым.Реалии о том, что «волков» оттуда никто не выгоняет, и подобных планов на повестке дня сегодня не стоит, Николаев заметил: «Нужно действовать в рамках закона. У города с байкерами заключен договор аренды и просто так выгнать их никто не имеет права. Но если говорить откровенно, нужно просто привести текст договора в надлежащий вид. Никаких скидок или льгот по оплате аренды быть не должно, и тогда они сами эту землю оставят», – добавил он.

Олег Николаев – российский общественник, бизнесмен, член ОНФ, сторонник так называемой «прочаловской» политики в Севастополе, которая заключается в постоянном оппонировании назначенным Кремлем губернаторам аннексированного Севастополя.

С Николаевым солидарна и севастопольский эколог Маргарита Литвиненко. По ее словам, с экологической точки зрения, не принципиально, какое конкретно строительство ведется на горе Гасфорта. Эколог утверждает: важно осознавать и адекватно оценивать ущерб, который оно может причинить.

Это земля с уникальной флорой, которая нуждается в заповедном статусе

«Я считаю, что нет разницы, что именно там хотят строить. Это земля с уникальной флорой, которая нуждается в заповедном статусе. Например, в статусе заказника регионального значения», – заявила Литвиненко.

В свою очередь, Александр Залдостанов настаивает: именно «Ночные волки» уже долгое время следят за сохранением экологического баланса территории, защищая ее от хаотичной застройки элитными коттеджами.

«Сейчас «Ночные волки» оберегают эту землю от коттеджной застройки, следят за сохранностью леса. Арендная плата, которую наш байк-клуб вносит в бюджет города за землю у горы Гасфорта, составляет 1,4 млн руб. в год», – сказал байкер российскому телеканалу «Russia Today».

Что касается коттеджных поселков, то, следует отметить, что в настоящее время никаких конкретных планов о развитии территории у горы Гасфорта нет. Подконтрольное Москве правительство Севастополя воздерживается от комментариев относительно новых начинаний байкеров.

«У нас не будет дополнительных комментариев по Гасфорте», – лаконично заявил пресс-секретарь российского губернатора Севастополя Григорий Буйлов газете «Коммерсантъ».