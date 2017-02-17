Зверства «Синего кита» в Дагестане

По требованию махачкалинских властей с 20 февраля школьникам запретят приносить с собой гаджеты с выходом в интернет и видеокамерой. Это связано с растущей опасностью игры "Синий кит", распространяемой в соцсетях. За таким весьма безобидным названием кроется ужасная картина суицидов и безумных кровопролитий детей-подростков.

Танцор и отличник оказался кровожадным убийцей

В начале недели столицу Дагестана взбудоражил шокирующий случай, когда ученик десятого класса школы №7 Махачкалы нанес девять ножевых ранений однокласснику. Убийца стал своего рода жертвой вышеупомянутой игры: от одного из координаторов "Синего кита" он получил приказ убить кого-нибудь. Пострадавший Алибутаев Магомед с множественными ранениями был доставлен в одну из клиник Махачкалы. К счастью, он остался жив, но до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Его обидчик находится под следствием: это выходец из интеллигентной семьи Хунзахского района, в школе был отличником, занимался художественной самодеятельностью.

Задержанный объяснил, что ему нужно было тело в качестве "манекена"

Корреспондент "Кавказ.Реалии" ознакомился с показаниями задержанного. На вопрос следователя о том, почему тот выбрал именно Алибутаева Магомеда, задержанный объяснил, что не собирался убивать именно его, а ему нужно было тело в качестве "манекена". По его словам, от него требовалось сначала убить любого, кто подходил ему по росту и телосложению, а потом он хотел поджечь квартиру и инсценировать собственную смерть. Он рассказал, как собирался соврать, что нашел тело одноклассника в подъезде, когда возвращался домой.

Помимо этого инцидента, пытался повеситься ученик 10-го класса школы №10 Хасавюрта, а в третьем лицее Махачкалы девушка вскрыла себе вены, ее ужасному примеру решили последовать еще десять учеников той же школы. Родители школьников в панике, в лицее было созвано чрезвычайное родительское собрание, некоторые родители заявили об отказе отправлять детей на занятия. Об этом "Кавказ.Реалии" поведала мать одного из школьников этого лицея, Зайнаб Алимирзаева.

Если не убьешь себя, убьем твоих родных

Администраторы дают задания в реальности, последнее из которых – суицид

Посмотрим, как строится страшная цепочка действий в опасной игре. Виртуальных игр несколько: "Тихий дом", "Синий кит", "57" и другие. Они представляют собой интерактивный квест, игру с дополненной реальностью. Администраторы дают задания в реальности, последнее из которых – суицид.

Если пройти по хэштегам в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм", то можно убедиться в том, что группы объединили десятки тысяч подростков по всей стране.

Вовлечение в игру происходит по схеме: самые заинтересованные подписчики попадают в более зловещие группы, оттуда – в закрытые группы по личным приглашениям, а дальше – в закрытые чаты, и у игрока появляется свой куратор.

В финале пойманному на крючок подростку куратор предлагает выйти на улицу, найти самое высокое здание и совершить полет либо повеситься

Самое страшное, что игра начинается с безобидных заданий – сначала подросток слышит приятную музыку, звуки волн и звуки, издаваемые китом, после чего поступают простые задания вроде того, чтобы нарисовать на руке кита, сделать сэлфи и так далее. Так, в течение 50 дней даются задания, а в финале пойманному на крючок подростку куратор предлагает выйти на улицу, найти самое высокое здание и совершить полет либо повеситься.

Параллельно ребенку внушают, что он должен умереть, чтобы пройти игру. В случае отказа к нему приходят сообщения с угрозами убить его семью. Чтобы угрозы выглядели убедительнее, кураторы доказывают игроку, что знают, где он живет и как его найти.

По причине чрезмерного обсуждения игра вызвала интерес и у тех, кто никогда о ней раньше не слышал

"К сожалению, ежедневные проверки кистей рук выявляют реальные подтверждения тому, что некоторые дети играют в опасные для жизни группы. Среди родителей звучат мнения, что нужно на какое-то время не выпускать детей из дому даже в школу. Масла в огонь подливают многочисленные рассылки в мессенджерах и преувеличения, которые сеют панику среди людей. Это категорически недопустимо. По причине чрезмерного обсуждения игра вызвала интерес и у тех, кто никогда о ней раньше не слышал. Вместе с тем игра есть, есть дети, которые в нее играют, она опасна хотя бы тем, что дети наносят себе не только увечья, но и психологические травмы. Необходимо усилить контроль за детьми и ни в коем случае не скрывать факты от правоохранительных органов", – считает Зайнаб Алимирзаева

Есть определенные сложности, связанные с тем, что серверы находятся за пределами РФ и разработчики используют шифрование

13 февраля в администрации Махачкалы прошло внеплановое совещание, посвященное этой теме. Представитель ФСБ РФ по РД на этой встрече подчеркнул, что это – системная проблема, для решения которой нужна системная профилактическая работа: "Это – не первая волна, похожие группы были и раньше, игры трансформируются, меняются их формы. Работа по этому направлению ведется, но есть определенные сложности, связанные с тем, что серверы находятся за пределами РФ и разработчики используют шифрование. Тем не менее, работа будет продолжена, а также определена форма взаимодействия с родителями и руководством общеобразовательных учреждений", – говорит представитель спецслужб.

"Синий кит" добрался и до гор

По имеющейся у нас информации, корень зла уже успел распуститься в высокогорных районах республики. Об этом корреспонденту "Кавказ.Реалии" рассказала главный редактор Хунахской районной газеты Фатима Магомедова.

В администрации района приняли решение запрещать ученикам иметь при себе телефоны с выходом в интернет

"16 февраля во время большой перемены одна из учениц Хунзахской школы пробежала перед проезжающей машиной, а другие девочки кричали ей вслед, что она слишком медленно пробежала, нужно было быстрее. Из интернета узнала, что это – один из уровней игры. Когда поведала обо всем этом завучу школы, та высокомерно попросила меня не вмешиваться в их работу. Я в шоке", – недоумевает наш собеседник. По ее словам, в администрации района приняли решение запрещать ученикам иметь при себе телефоны с выходом в интернет. Также планируется совершать обход всех школ, проводя встречи с родителями, разъяснительные беседы и т.д. Аналогичные мероприятия собираются проводить и в Шамильском районе.

По неподтвержденной пока информации, на днях в школе селения Бацада Гунибского района обнаружили девочку с порезанными венами.

Со своей стороны, управление следственного комитета по Дагестану пытается доказывать, что все эти страшные события никак не связаны с игрой "Синий кит", что дескать преступления совершают дети с психическими расстройствами. Однако последние события и довольно-таки убедительные подробности очевидцев доказывают обратное: виртуальное плавание "синего кита" оставляет новые кровавые следы в реальной жизни.