Музыкальная группа из Киева «Kozak System» записала видеообращение в поддержку российского оппозиционного активиста Ильдара Дадина. «Ты – мужественный и достойный человек. Ты – один из немногих, кто не может терпеть произвол. Ты – один из тех, кто строит сегодняшнюю современную страну. Знай, что такие люди у нас в Украине тоже есть», – в обращении к Дадину заявил лидер группы Иван Леньо. Ильдар Дадин первым в России был осужден по статье о «неоднократных нарушениях правил проведения публичных мероприятий». Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.