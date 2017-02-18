Финляндия: Линия Маннергейма 2.0

Правительство Финляндии, возможно, заблокирует права иностранных граждан на покупку недвижимости в районах, важных для государства с точки зрения национальной безопасности. Финское министерство обороны намерено изучить, кому принадлежат дома, находящиеся в непосредственной близости от военных баз, аэродромов, станций слежения и других подобных объектов. Вероятно, иностранцам, в первую очередь россиянам, владеющим недвижимостью в таких местах, придется подумать о переезде.

Как заявила в интервью финской телерадиокомпании Yle депутат парламента Суна Кюмяляйнен, "не исключено, что придется заблокировать или расторгнуть некоторые сделки о купле-продаже недвижимости – в тех случаях, если приобретенная собственность находится рядом со стратегическими объектами". По ее словам, при рассмотрении соответствующего законопроекта в парламенте список таких объектов может быть расширен. Соответственно, их окрестности станут недоступны для иностранцев, которые хотели бы обзавестись там имуществом. Речь идет, в частности, о районах, прилегающих к российско-финской границе. По словам Суны Кюмяляйнен, реализация этих планов может столкнуться с трудностями: подпадут ли под действие новых правил все строения в пограничной зоне или, к примеру, многочисленные дачи в окрестностях аэропортов? Здесь много неясностей и проблем, которые еще предстоит урегулировать, считает депутат.

Не исключено, что придется заблокировать или расторгнуть некоторые сделки о купле-продаже недвижимости

Сообщения о том, что власти Финляндии намерены разобраться, кто из иностранцев и почему покупает в их стране дома, квартиры и земельные участки, появились еще в конце прошлого года. Тогда финские СМИ сообщили о докладе контрразведывательной службы Supo, которая выражала беспокойство в связи с якобы существующими планами российской стороны начать массовую скупку объектов недвижимости в Финляндии. Как утверждалось в докладе, это предполагалось сделать прежде всего в местах, прилегающих к границе и стратегически выгодных для возможного нарушения коммуникаций и других враждебных действий в случае обострения обстановки и вторжения российских сил на финскую территорию. Контрразведка предлагала в этой связи ужесточить правила покупки недвижимости иностранцами. Некоторые юристы, однако, выражали скептицизм. Так, глава законодательного департамента министерства юстиции Финляндии Антти Лейнонен заявил, что "покупатель будет в состоянии спрятаться за подставными лицами или фирмами, так что будет трудно установить, кто в действительности приобретает тот или иной объект. В результате только возрастет число бюрократических процедур, связанных с покупкой собственности". Тем не менее, решение провести соответствующие проверки на уровне министерств обороны и юстиции было принято.

Причиной этого не в последнюю очередь стали опасения Финляндии, вызванные политикой Москвы в отношении соседних с Россией стран. Финское правительство, в частности, говорит об усилении кампании пропаганды и дезинформации, направленной против Финляндии. Глава службы по связям с общественностью кабинета министров Маркку Мантила заявил агентству Рейтер, что правительственным службам, занимающимся информационной безопасностью, удалось зафиксировать не менее 20 информационных вбросов и других операций, касающихся Финляндии и проведенных российской стороной в СМИ и социальных сетях. В качестве примера он привел появившиеся в российских СМИ в сентябре прошлого года сообщения о том, как финские социальные службы отбирают детей у живущих в Финляндии россиян, обвиняя родителей в насилии, хотя на самом деле причиной таких действий якобы служит их национальность. Финские власти отвергают подобные обвинения. Есть много свидетельств высокой активности в финском информационном пространстве сотрудников российской "фабрики троллей" – об этом Радио Свобода неоднократно сообщало.

В этой обстановке правительство Финляндии начинает ревизию сделок по недвижимости, заключенных иностранными гражданами. Представители властей не скрывают, что главным образом это касается россиян – просто потому, что они составляют очень значительную долю иностранцев, покупающих имущество на финской территории. Однако характер будущих ограничений далеко не ясен, над окончательным вариантом предстоящей ревизии еще много работы, объясняет в интервью Радио Свобода советник министерства обороны Финляндии Матиас Варста.

– По сути дела, мы изучаем действующее законодательство и хотим добиться того, чтобы в некоторых особых случаях, когда речь идет о недвижимости, приобретенной иностранцами и располагающейся у стратегически важных объектов, правительство располагало юридическими инструментами, которые позволили бы ему перевести эти объекты недвижимости под свою юрисдикцию. Но мы не стремимся ограничить как таковое право иностранцев владеть собственностью в Финляндии.

– Как будет разрешена ситуация в тех "особых случаях", о которых вы говорите? Финские власти выкупят такие объекты недвижимости у иностранных владельцев?

– Пока рано об этом говорить, конкретный механизм еще не разработан. В принципе ясно, что вначале с владельцами будут вестись переговоры на предмет продажи их имущества финским собственникам. В случаях, когда интересы национальной безопасности будут действительно этого требовать, а продажа недвижимости на рынке по каким-то причинам окажется невозможна, будет запускаться процесс экспроприации: объект перейдет в руки государства, которое возместит его стоимость бывшему владельцу.

Мы не стремимся ограничить как таковое право иностранцев владеть собственностью в Финляндии

​– Это будет делаться по всей стране или только на востоке, у границы с Россией?

– Законопроект еще не готов, идет его обсуждение на уровне основных принципов. Если говорить именно на этом уровне, то да, ограничения будут касаться стратегических объектов по всей стране, не только каких-то конкретных районов.

– В чем причины того, что подобные меры вообще понадобились? Финское правительство считает, что ситуация с безопасностью страны ухудшилась?

– Эти решения были намечены еще в четырехлетнем плане деятельности нынешнего правительства. (Правоцентристский кабинет премьер-министра Юхи Сипиля находится у власти с мая 2015 года. – РС). При анализе действующего законодательства стало ясно, что на данный момент правительство мало что может сделать в сфере защиты национальной безопасности в том случае, если объекты, принадлежащие иностранным владельцам, будут использоваться ненадлежащим образом. Это вопрос защиты национальных интересов.

– Не могли бы вы пояснить, какие именно объекты власти Финляндии относят к числу стратегических? Где именно иностранцам запретят покупать недвижимость?

– У нас пока нет четкого определения, списка таких объектов, он в работе. Об этом идут дискуссии при работе с законопроектом. Так что на данный момент конкретно, по районам, на ваш вопрос я ответить не могу.

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– А у вас есть оценки того, какое количество недвижимости в Финляндии принадлежит иностранцам?

– Если я не ошибаюсь, в Финляндии регистрируется примерно 60 тысяч сделок с недвижимостью в год. И из этих 60 тысяч лишь около 400 заключаются иностранцами. Это немного.

– Среди этих иностранцев преобладают россияне?

– Я уточню: в качестве иностранцев в этом случае учитываются граждане стран, не входящих в Евросоюз. В рамках того числа сделок, которое я назвал, – примерно 400 в год – большая часть заключается россиянами.

– А в целом правила покупки недвижимости иностранцами в Финляндии тоже будут меняться?

– Не могу заверить стопроцентно, но пока из обсуждений, которые идут на ведомственном уровне, ясно, что большого желания менять правила в целом нет, – говорит советник министерства обороны Финляндии Матиас Варста.