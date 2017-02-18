Очарование, которое Кремль изначально испытывал к Дональду Трампу, кажется, окончательно сводится на нет. И президент США дает для этого все новые и новые поводы. На этой неделе выяснилось, что Кремль дал указание государственным СМИ России перестать хвалить Дональда Трама. По данным агентства Bloomberg, в российском руководстве опасаются, что новое руководство США окажется еще менее дружелюбным, чем предыдущее.
ну наконец-то методички напечатали!
Сегодня в Останкино экстренная планерка директоров телеканалов России на тему: «Почему Трамп постепенно превращается в чмо?».
Сейчас самое время вырасти еще одному сталагмиту из фекалий, или вулкану, извергающему говно. Что угодно, лишь бы отвлечь ватников от Трампа.
Подождите, они Трампа скоро хохлом и биндерой назовут, а потом окажется, что его дед по схронам сидел.
Не оправдал ты Дональд нашего доверия, не оправдал.
Население, которому мозг заменяет телевизор, все это поймет и поверит очередному переобуванию в воздухе…
Трамп, действительно, дает Кремлю все больше поводов для разочарования. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США ожидает от России возвращения Крыма Украине. А сам Трамп написал в Твиттере, что «Россия забрала Крым во время правления Обамы». В связи с этим президент США предположил, что его предшественник на этом посту был слишком мягок по отношению к Москве.
Твит Дональда Трампа вызвал горячее обсуждение в соцсетях.
Ну все. Трамп продался пиндосам
Продам по дешевке тираж наклеек: "Трамп Наш!"
Госпаде, Дональд, ну ты как-то дозируй русофобию, у меня ж передоз будет))))
Получается, что в отличие от Навального, Трамп считает, что Крым – это бутерброд, который можно туда-сюда?
Хотя некоторые комментаторы поняли твит Трампа иначе. Например, так:
Споры о том, какова истинная позиция Дональда Трампа по крымскому вопросу, продолжаются, и конца им пока не видно.
...Поки, на мою думку, заяви адміністрації Трампа залишаються внутрішньополітичною грою. При цьому кожна згадка Росії стає приводом вкусити адміністрацію Обами, яка «втратила всі позиції» у міжнародній політиці...
Несмотря на связь Трампа с Путиным, заявление Белого Дома о необходимости освободить Крым – вполне ожидаемо и полностью соответствует внешней политике США. Иначе и быть не могло.
Вопрос лишь в том, как и когда этот возврат будет происходить.
Наиболее вероятна – модель особого статуса Крыма, который позволит достичь компромисса между Украиной Россией…
Кстати, Крым вполне можно вернуть Украине. А себе сделать новый. Из навоза. И раздать там по гектару членам «Единой России». Пусть живут.
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