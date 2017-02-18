Очарование, которое Кремль изначально испытывал к Дональду Трампу, кажется, окончательно сводится на нет. И президент США дает для этого все новые и новые поводы. На этой неделе выяснилось, что Кремль дал указание государственным СМИ России перестать хвалить Дональда Трама. По данным агентства Bloomberg, в российском руководстве опасаются, что новое руководство США окажется еще менее дружелюбным, чем предыдущее.

Leyla Lana

ну наконец-то методички напечатали!

Юрий Бутусов

Сегодня в Останкино экстренная планерка директоров телеканалов России на тему: «Почему Трамп постепенно превращается в чмо?».

Крымская Зима

Сейчас самое время вырасти еще одному сталагмиту из фекалий, или вулкану, извергающему говно. Что угодно, лишь бы отвлечь ватников от Трампа.

Rig Sec

Подождите, они Трампа скоро хохлом и биндерой назовут, а потом окажется, что его дед по схронам сидел.

Владимир Гарначук

Не оправдал ты Дональд нашего доверия, не оправдал.

Население, которому мозг заменяет телевизор, все это поймет и поверит очередному переобуванию в воздухе…

Трамп, действительно, дает Кремлю все больше поводов для разочарования. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США ожидает от России возвращения Крыма Украине. А сам Трамп написал в Твиттере, что «Россия забрала Крым во время правления Обамы». В связи с этим президент США предположил, что его предшественник на этом посту был слишком мягок по отношению к Москве.

Твит Дональда Трампа вызвал горячее обсуждение в соцсетях.

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Ху***й ЮБК

Ну все. Трамп продался пиндосам

Aleks Bereza

Продам по дешевке тираж наклеек: "Трамп Наш!"

Ацтойный Севас

Госпаде, Дональд, ну ты как-то дозируй русофобию, у меня ж передоз будет))))

тётя Роза

Получается, что в отличие от Навального, Трамп считает, что Крым – это бутерброд, который можно туда-сюда?

Хотя некоторые комментаторы поняли твит Трампа иначе. Например, так:

Споры о том, какова истинная позиция Дональда Трампа по крымскому вопросу, продолжаются, и конца им пока не видно.

Олександр Клюжев

...Поки, на мою думку, заяви адміністрації Трампа залишаються внутрішньополітичною грою. При цьому кожна згадка Росії стає приводом вкусити адміністрацію Обами, яка «втратила всі позиції» у міжнародній політиці...

Александр Лиев

Несмотря на связь Трампа с Путиным, заявление Белого Дома о необходимости освободить Крым – вполне ожидаемо и полностью соответствует внешней политике США. Иначе и быть не могло.

Вопрос лишь в том, как и когда этот возврат будет происходить.

Наиболее вероятна – модель особого статуса Крыма, который позволит достичь компромисса между Украиной Россией…

Пятая Колонка

Кстати, Крым вполне можно вернуть Украине. А себе сделать новый. Из навоза. И раздать там по гектару членам «Единой России». Пусть живут.

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