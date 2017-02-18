В Киеве проходят акции к третьей годовщине расстрелов на Майдане

На Майдане Независимости в Киеве 18 февраля проходит вече, приуроченное к третьей годовщине начала расстрела активистов Революции достоинства. В мероприятии принимают участие около полутысячи человек, сообщает Радіо Свобода.

На Майдане развернута фотовыставка в память о героях Небесной сотни. На центральной площади Киева пребывают большое количество полиции и бойцов Национальной гвардии Украины.

Правоохранители выборочно проверяют прохожих, в частности, содержимое крупногабаритных сумок или рюкзаков.

На Софиевской площади увековечили память защитников Дебальцевского плацдарма.

По данным отдела коммуникаций полиции Киева, к охране общественного порядка в центре города задействованы около 5 тысяч правоохранителей.

«У полиции есть информация о проведении 18 февраля 12 массовых мероприятий, из них 4 – связаны с трагическими событиями на Майдане Независимости», – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что для того, «чтобы не допустить провокаций», установлены несколько фильтрационных контрольно-пропускных пунктов для проверки документов и осмотра вещей участников мероприятий, задействованы группы кинологов и взрывотехников.