Как в Сватово дали отпор группировке «ЛНР»

Радио Донбасс.Реалии продолжает свой тур по городам Донецкой и Луганской областей. В 2016 году журналисты посетили Северодонецк, Авдеевку и Красногоровку, а 2017 год начали с поездки в Сватово – родину батальона «Айдар» и пророссийского боевика Алексея Мозгового. За время военного конфликта на востоке Украины в Сватово ни разу не был поднят флаг ни группировки «ЛНР», ни России. Сватовчанам предложили назвать их главные победы в борьбе с сепаратизмом. Ведь, по словам местных жителей, самоорганизация населения не позволила боевикам захватить их город. Активисты отмечают, что в Сватово остались люди, которые и сейчас готовы пойти на сепаратистский референдум, но большая часть населения латентна и ждет, когда все закончится.

«Мы – это Украина!» – так со своим будущим определились в 2014 году сватовчане. После захвата луганского СБУ в Сватово боялись крымского сценария, поэтому провели заседание исполкома, рассказывает начальник самообороны города Леонид Привалов. Чтобы не допустить захвата и смены власти, начали составлять списки добровольцев. Активисты возводили блокпосты и дежурили там посменно. В самооборону записались фермеры, заводчане, бизнесмены, но только не госслужащие, говорит Привалов.

Хотелось бы обратиться к парламентариям, чтобы они внесли изменения в закон о госслужбе. Каждый государственный служащий должен встать на защиту Украины

«Прямая речь бывшего прокурора: «Вы – госслужащие. Вы не имеете права вступать ни в какие отряды самообороны, а должны тут сидеть и служить». Поэтому хотелось бы обратиться к парламентариям, чтобы они внесли изменения в закон о госслужбе. Каждый государственный служащий должен встать на защиту Украины. А то у нас были патриоты из госслужащих, которые хотели вступить в самооборону, но им запретили. Кто тогда должен защищать территориальную целостность Украины? Колхозник, предприниматель или госслужащий?» – спрашивает Привалов.

По словам начальника самообороны, количество добровольцев постоянно увеличивалось. В прессе ходили слухи про 500 человек, на самом деле было около 76. Как признается Привалов, это был стратегический ход: «С военной точки зрения – ввести в заблуждение противника, чтобы численным составом его сразу подавить и деморализовать».

Одним из добровольцев стал и Александр Давыденко. Сейчас он служит в военном комиссариате Сватово. Он рассказывает, что активисты специально распускали разные слухи, чтобы другая сторона боялась и не рискнула напасть.

Даже если бы они сюда пришли, и была бы оккупация, в нашем городе все равно бы нашлись люди, которые организовали бы партизанские отряды

«Даже если бы они сюда пришли, и была бы оккупация, в нашем городе все равно бы нашлись люди, которые организовали бы партизанские отряды. Изначально в самообороне были те, кто оставался в тени», – рассказывает Давиденко.

В 2014 году никто никому не верил, говорит глава Сватовской РГА Алексей Борзило. Узнав, что в их самообороне 500 человек, командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук приехал в Сватово, чтобы здесь создать батальон.

«Уже на следующий день зашли два КамАЗа с прицепами, загруженные оружием. Мы вывезли оружие в село Сладкое (Белокуракинский район). Милиция, которая стояла на блокпостах, тут же передала в Луганск, что в Сватово завезли оружие. Сюда моментально выехало формирование Мозгового. Мы поехали навстречу банде, чтобы остановить их и объяснить, что оружия нет», – рассказывает Борзило.

Местные жители отмечают, что помнят Мозгового с того времени, когда он еще пел украинские песни в хоре. И хотя боевик тоже со Сватовского района, здесь его мировоззрения не поддержали, говорит городской голова Сватово Евгений Рыбалко. В город Мозговой приехал со своей бандой – несколько десятков вооруженных человек.

Мозговой мне сказал, что он – не убийца, а патриотически настроенный человек. Они приехали не воевать, а с миром. На это я ответил, что с автоматами не ездят

«Они ехали туда, где их ждут. Во всех остальных населенных пунктах появлялись сшитые на скорую руку знамена, срывались государственные флаги Украины, активисты выходили их встречать. Мозговой мне сказал, что он – не убийца, а патриотически настроенный человек. Они приехали не воевать, а с миром. На это я ответил, что с автоматами не ездят», – рассказывает Рыбалко.

Мозговой уехал из Сватово ни с чем, вспоминают активисты.

«Сватово – это Слобожанщина, а не Донбасс»

Еще причины, почему Сватово не покорилось боевикам, – это менталитет и историческая принадлежность, говорит Александр Давыденко.

В районе Курахова все по-русски говорят. А выйди с Курахова, там Максимильяновка или Успенка, и все говорят на суржике

«Мы не Донбасс, мы – Слобожанщина. Мы – казачий край. Тут стоял Изюмский полк. А Донбасс – это совсем другая история. Мы к реалиям Донбасса относимся, но географически и ментально – нет. Наш родной язык – это суржик. Под Донецком, в районе Курахово, где я служил, тоже все «понты колотят» и по-русски говорят. А выйди с Курахово, ступи один шаг, там Максимильяновка или Успенка, и все говорят на суржике. У них даже наречие такое же. И эти регионы тоже не подвластны боевикам», – объясняет Давыденко.

«Когда вы будете ехать от нас и проезжать Кременную, то увидите стелу. В свое время, в советские времена, там стояла маленькая табличка: «Здесь проходит северная граница Донбасса», – дополняет Леонид Привалов.

У нас есть коренное население. В сложные времена для государства срабатывает инстинкт самосохранения. Это проявляется в организации населения, что и произошло у нас в 2014 году

По словам частного предпринимателя Юрия Ирхи, в Сватово даже не знают, когда отмечают День шахтера. Его там не празднуют. «У нас есть коренное население. В сложные времена для государства срабатывает инстинкт самосохранения. Это проявляется в организации населения, что и произошло у нас в 2014 году. Когда вы поедете в химико-шахтерские края, то там население – со всего бывшего СНГ. Спросите у половины людей, где похоронены их прадеды. Они не ответят, так как не знают, где эти могилы. Зато там знают, что такое хорошие зарплаты. И наши деды ездили на Донбасс торговать яблоками и медом, именно потому, что там были зарплаты», – объясняет Ирха.

В Сватово 50% людей подвержены сепаратизму – активисты

Несмотря на победу в борьбе с сепаратизмом в 2014 году, говорит Александр Давыденко, в городе остаются люди, которые поддерживают пророссийские взгляды.

Мы же все думали, что после Евромайдана начнем жить европейскими ценностями. Мы стали жить еще хуже

«Я, находясь под Марьинкой, имел возможность смотреть 8 месяцев только российское телевидение. И все передачи рассказывают, как им всем хорошо там живется: газ бесплатно, свет бесплатно. А наши слушают, и им нравятся такие перспективы. И таких у нас 50% жителей. Мы же все думали, что после Евромайдана начнем жить европейскими ценностями. Мы стали жить еще хуже. Вот все говорят, что надо на ту сторону украинское телевидение. Что оно покажет? Что мы хуже живем?» – говорит Давыденко.

Такого же мнения придерживается и частный предприниматель Юрий Ирха: «У нас транслируются украинские каналы, но любой желающий может посмотреть и российские. И есть люди, которые только их и смотрят, и они побежали бы на тот референдум и сейчас».

Большая часть населения у нас латентная, и она ждала, куда ж склонится чаша весов

А вот сватовчанин Олег уверен, что людей, поддерживающих сепаратизм, в их городе меньше: «Я не согласен, что 50% подвержены сепаратизму. Просто большая часть населения у нас латентная, и она ждала, куда ж склонится чаша весов. В сентябре 2014 года я ходил по рынку и собирал вещи для бойцов. Никто не отказывался: давали и деньги, и теплые вещи. А рынок – это большой срез нашего социума».

Больше местных жителей беспокоит, что люди, которые проводили референдум или голосовали на нем, остаются у власти, говорит заместитель председателя общественного совета Елена Карауш.

«В 2014 году было проведено 6 внеочередных сессий, где депутаты райсовета призывали к федерализации Украины. Кроме того, подписали заявление Добкина, которое он сам лично привез. Тогда главой райсовета была Бервино Татьяна Васильевна. Она же разруливала всю ситуацию с референдумом. И об этом знает все Сватово. Вот в зале сидит Ольга Янголенко, которая тоже голосовала. Пусть объяснит, что ее подтолкнуло так поступить», – возмутилась Карауш.

Правда, высказаться Ольге Янголенко сама же общественность и не позволила. Любые ее попытки объясниться прерывались возгласами из зала. «На время этих событий я не была депутатом райсовета, а осуществляла организационно-техническое обеспечение. На тот момент в райсовете большая часть депутатов была из Партии регионов. Конечно, они вели свою политику. Сейчас совершенно другой состав. И тогда были патриотически настроенные люди, и сейчас они есть», – успела сказать Янголенко.

Также активисты попросили объяснить ситуацию и начальника отдела культуры Елену Деркач: почему ее подчиненные, по их информации, ездили в Киев на «антимайдан» за 100–200 гривен и до сих пор остаются не наказанными. Четкого ответа госслужащая не дала.

«В той ситуации, которая была в 2014 году, самым важным решением была консолидация и объединение. То, что кто-то это понимал больше, а другие – меньше, это все-таки зависит от человеческой индивидуальности. Те, кто, не разобравшись, делали какие-то шаги, они уже несут за это ответственность. И были проведены расследования», – прокомментировала Деркач.

А вот Евгений Рыбалко нашел причину, почему госслужащие соглашались ехать на «антимайдан»: «Библиотекарь голодный и холодный садился в автобус с тормозком и с салом. Ехал на «антимайдан», потому что ему было все равно, куда ехать. Сознание, как у курицы. У нас здесь в большинстве своем биомасса обладает чувством «ливерная любовь». То есть желанием покушать».

«Законы надо менять и власть» – городской глава Сватово

В событиях 2014 года и безнаказанности до сегодняшнего дня виновата и центральная, и местная власть, уверены сватовчане. А вот по мнению Евгения Рыбалко, только после изменений во власти и в украинском законодательстве ситуацию можно будет улучшить.

«А чего все время мы разбираемся? Майдан. Детвора вышла и погибла. Они понимали, что жить в таком обществе невозможно. Когда постоянное воровство, кумовство, взяточничество, Захарченки, Януковичи… Война началась. Гражданское общество ведь понимает, что такие законы уже не должны действовать. Конституция такая тоже не нужна. Прошло три года. А мы опять: «Давайте спросим». Кого спрашивать? Законы надо менять и власть», – говорит Евгений Рыбалко.

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