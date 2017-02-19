Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

На новый виток американо-российский конфликт вокруг Крыма вышел во вторник, 14 февраля. «Белый Дом: Трамп ожидает от России возвращения Крыма Украине», – с таким громким заголовком вышла статья в израильской газете Нaaretz. «Президент США Дональд Трамп дал понять, что ожидает от российского правительства возвращения Крыма Украине и сокращения масштабов насилия в украинском государстве, заявил 14 февраля официальный представитель Белого Дома Шон Спайсер. «Президент Трамп дал понять очень ясно, что он ожидает от российского правительства деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма», – сказал Спайсер на ежедневной пресс-конференции. Новый тон представляет собой отход от мнений, высказанных Трампом в 2016 году по поводу конфликта между Украиной и Россией.

На следующий день более чем определенно высказался сам президент США. «Трамп: Крым был «захвачен» Россией», – сообщает американская телекомпания CNN. «Под растущим давлением на отношения его администрации с Россией президент Трамп прокомментировал в Twitter 15 февраля, что полуостров Крым был «захвачен» («taken») Россией у Украины при администрации Обамы. Этот комментарий отмечает резкий разворот для Трампа, который ранее поддерживал претензии Кремля на Крым. Всего несколько часов спустя Трамп написал твит, спрашивая: «Был ли Обама слишком мягок к России?». Сенатор-республиканец Джон Маккейн, который открыто выступал против Трампа по многим вопросам, ответил на твит, согласившись, что Обама был «слишком мягок», и предположил, что США дадут Украине летальное оружие и сохранят санкции в отношении России».

Ответная реакция Москвы не замедлилась. «Россия игнорирует призыв выйти из Крыма», – пишет британская газета Тhe Тimes. «Мы свои территории не возвращаем. Крым – территория, принадлежащая России», – заявила Мария Захарова, пресс-секретарь министерства иностранных дел. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля, заявил, что Россия не обсуждает свою «территориальную целостность». Вячеслав Володин, спикер российского парламента, сказал, что Трампу необходимо выполнить свои предвыборные обещания по Крыму, а потом «все будет хорошо». Володин, бывший влиятельный кремлевский идеолог, также сказал, что заявления, ставящие под сомнение власть России в Крыму, угрожают национальной безопасности. Аннексия опустила отношения Запада с Россией до самого низкого уровня со времен холодной войны. Президент Путин ранее предупреждал, что он готов привести ядерные силы России в полную боевую готовность в ответ на любую западную угрозу российскому владычеству в Крыму».

Довольно пессимистическую позицию заняли в отношении заявлений Трампа некоторые аналитики. «Отход Трампа от реализма ускоряется: случай Крыма», – материал с таким заголовком публикует сайт Института Катона. «На новом брифинге пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил: американский президент ожидает, что Владимир Путин не только уменьшит поддержку Москвой украинских повстанцев-сепаратистов, но и безоговорочно вернет Крымский полуостров Украине. Первое требование – с натяжкой, но второе является неудачным. Практически нет шансов, что Россия отвергнет Крым. Президент Трамп и другие лидеры США должны признать тот факт, что Россия не уступит Крым. Сербия не сможет вернуть Косово, Сирия – вернуть Голанские высоты у Израиля или Тибет снова стать независимым от Китая. Законность (гораздо меньше, чем справедливость) всех тех территориальных изменений через завоевание, безусловно, под вопросом. Но внешняя политика, основанная на реализме, должна принимать ситуацию на местах и справляться с ситуациями, как они есть, а не так, как бы нам хотелось, чтобы они были. Если администрация Трампа действительно хочет отношений сотрудничества с Россией, то она должна отказаться от своего нереального требования относительно Крыма».

«Крым под Россией: Местные жители опасаются большего беспорядка в случае вынужденного возвращения в Украину», – полагает американский телеканал FOX News. «Прошло почти три года с тех пор, как Россия аннексировала Крым, к возмущению многих лидеров по всему миру. Но для многих, кто остается на черноморском полуострове, мысль о возвращении в Украину одновременно непредставима и страшна. Аннексия побудила тогдашнего президента США Барака Обаму и Европейский Союз ввести большие экономические санкции в отношении России. Многие местные жители в Крыму говорят, что это они несут бремя санкций, которые они обвиняют в нанесении им экономического ущерба. Но для многих крымчан эта враждебность только усиливает поддержку президента Владимира Путина и московского руководства, оставляя им мало выбора, кроме как принять российский образ жизни. В Крыму многие говорят, что те, кто занимал проукраинскую позицию, вытеснены или заглушены новым российским правлением. Крымские сторонники Украины, которые общались с Fox News, остались по их просьбе анонимными, потому что они боялись возмездия».

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