Порошенко ответил Путину по поводу признания «документов» ОРДЛО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин, признав своим указом «документы», выданные в ОРДЛО, доказал факт российской оккупации и нарушения международного права. Об этом он заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, сообщает Радіо Свобода.

«Для меня это является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права. Очень символично и цинично, что это произошло во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности», – сказал Порошенко.

Президент Украины отметил, что во время встречи проинформировал вице-президента США Майка Пенса об этом решении президента России.

Ранее в субботу, 18 февраля, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что президент России Владимир Путин подписанием указа о признании документов, выданных на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, фактически вышел из Минского процесса.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, которым признал действительными «документы», выданные в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В указе идет речь о временном характере признания этих «документов» – «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

Сайты донецких и луганских боевиков назвали указ российского президента «долгожданным событием» и «признанием государственности» так называемых республик.