«Тепло российской медицины»

На прошедшей неделе рекордное количество комментариев в Facebook собрал прочувствованный пост под названием "Мы и Они", в котором депутат Госдумы Елена Владимировна Панина раскрывает отличие россиян от жителей стран Запада на простом и наглядном примере.

Elena Panina

Мы никогда не сойдёмся с Западом. Мы слишком разные.

"Стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой."

И так было всегда на протяжении всей истории.

Они - холодные и безразличные.

Мы - тёплые и сочувствующие.

К примеру, если ты лежишь в клинике в Европе на обследовании или на лечении, к тебе подойдут, вежливо сделают строго те процедуры, что назначены, дадут лекарства - и всё! Никаких попыток поговорить, никаких слов поддержки, ободрения, сочувствия, пожелания скорейшего выздоровления, наконец, надежды, вы не услышите.

У нас, если ты в больнице, медперсонал (врачи, медсестры, нянечки) тысячу раз улыбнутся тебе, скажут, что всё будет хорошо, пожелают скорейшего выздоровления. Я не идеализирую ситуацию, у нас хватает плохих больниц, есть и медперсонал бездушный и даже грубый в обращении с пациентами. Но преобладает всё-таки доброта, что в принципе свойственно русскому человеку. Поэтому мы никогда не поймём их, а они нас.

У нас один путь - договориться по основным моментам сосуществования на нашем шарике "Земля", чтобы не взорвать его к чёртовой матери. А пытаться что-то им доказать, в чём-то переубедить - не стоит. У нас разные понимания того, что морально, а что нет, что есть добро, а что есть зло, что иногда можно и нужно поступать по велению души, по совести, а не по инструкциям или предписаниям.

Короче, Мы никогда не станем Ими.

И слава Богу!

Большинство комментариев были откровенно издевательскими.

Александр Орловский

А зачем вы ложились в плохие западные больницы? Лечитесь в районных больницах и будет вам счастье.

Ksusha Petryk

Это она принесла своё школьное сочинение за 1984 год?

Кир Литваковский

Добрый день! Скажите, как вы обнаружили разлом, как все происходило? Как вы себя сейчас чувствуете в параллельной вселенной? Как смогли с нами связаться?

Иван Любенко

Депутат ГД пишет у себя в ФБ этот бред про Европу и Россию. А я вот помню певца Кобзона в прошлом году не пустили в Европу лечиться, так сколько слезливого визгу было!... А дома, а яхты, виллы и виолончелисты...вояжи российских чиновников в Европу и Америку?! Дама из Думы, видимо, перепутала не страны, а разные социальные группы населения России, и, соответсвенно, разный подход к лечению в наших больницах...Анафема!..

Кирилл Шулика

Депутатша-единоросска Панина рассказывает Кобзону, как хорошо лечиться в России.

Андрей Егоров

Радуги, единороги и депутаты.

Когда мы™ придём к власти, мы™ сохраним одну из старорежимных замкадских больниц — для бывших депутатов и прочих членов.

Mikhail Pavlovets

Очень интересно и со знанием дела: чем российские больницы для депутатского корпуса отличаются от западных госпиталей

Денис Мокрушин

После прочтения сего депутатского опуса, почему-то вспомнил знаменитое: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"

Denis Pavlov

Жаль, что простые россияне не имеют доступа к таким сильнодействующим психостимуляторам.

Елена Бутузова

Человек живет в каком-то параллельном мире, видимо... Ей бы спуститься на землю, в районную больницу любого города просто зайти посмотреть...

Андрей Пахтин

Всё так. Или вот взять, например, персонал тюрем. Ихние же просто вежливо выполняют свои инструкции - без улыбки, без сочувствия, без тепла. А наши? Вот то-то и оно. Ибо русская душа.

Sputnik & Pogrom

Ну да, проблема неулыбчивости персонала в элитных европейских клиниках очень гнетет наш бедный русский народ. Кто из нас, простых русских людей, не сталкивался с хамством швейцарских нейрохирургов, не страдал от равнодушия голландских стоматологов, не мучился от ледяной неприветливости акушерок в Майами? Согласно последнему опросу "Левады", свыше 60% жителей Ивановской области назвали хамство в роддомах Лондона главной причиной наших напряженных отношений с ЕС!

Напомнило старый анекдот - еврейский старичок еще из СССР эмигрирует в Израиль, его там спрашивают при въезде:

- Раскажите, а вы встречались в СССР с проявлениями государственного антисемитизма?

- Конечно встречался!

- КАКИМИ?!!!

- Ну, например, когда в 1968-ом году наша эскадрилья собиралась бомбить Тель-Авив, то меня отстранили от полетов!

Нашлось что вспомнить и тем, кто лечился в российских больницах, и тем, кому довелось попадать в больницы на Западе.

Veronika Nenasheva

Подписываюсь под каждым словом!

Меня вот однажды в горбольнице Челябинска переводили из реанимации в палату, на инвалидной коляске везли. От ям под линолеумом на полу колесо у коляски отвалилось, и я перевернулась. Швы разошлись, кровища, все бабки местные за тонометры схватились... И тут ко мне медсестра подбежала и КАК УЛЫБНЕТСЯ!

лидия Швемм

Конечно, альтернатива лекарству - подул на шов и сказал ласковое слово, а завтра будет хорошо. А уж совсем надёжно - купюра, смс, звонок от важной персоны.

Петр Романов

Что-то я не припомню тысячи улыбок и пожеланий о скорейшем выздоровлении в отечественной больнице, в которой мне когда-то довелось побывать. Зато очень хорошо помню тысячи прямых и косвенных намеков на то, чтобы я поделился с медперсоналом своими деньгами... Про хамство отдельных представителей медперсонала, отвратительную еду, а также жалкое и запущенное состояние самой больницы, считающейся одной из лучших в столице, я даже не говорю...

Vadim Philippov

Во-первых, это враньё.

Во-вторых, это враньё как про "ту", так и про "эту" сторону.

В-третьих, это враньё осознанное, продуманное, целенаправленное и тем - более противное.

В-четвёртых, если мне придётся выбирать между вариантами "Нам удалось спасти вам ногу. Будьте добры, пройдите в кассу" и "И-и-и, милок, дай на культю-ту подую, полегше станет"... вот.

Boris Maximov

Я помню, помню свои стационары за последний год. Весь медперсонал прямо так и рвался сочувствовать... спрашивать, желать... Только я этого не заметил.

А заметил жаб. Которые будучи медсестрой еще и ставку ночной санитарки получают но у лежачих судно вечером вынести не унизятся. Я бы и сам этим лежачим помог, все же не в вонючей палате лежать, но на костылях не мог унести это дело в сортир. Еще не обучился уверенно на них ходить.

А этот вопрошающий взгляд в ожидании подарков и денег? А эта короткая память после их получения?

Ekaterina Smit

Прошла несколько больниц с сыном здесь и в Питере, и в Москве и один раз была на операции с сыном в Германии. Сравнивать невозможно, у них там действительно человеческое нормальное отношение. Сюсюканья и поддержки от персонала на разных уровнях несоизмеримо больше в Германии. Несоизмеримо, подчеркиваю. Здесь же обычно встречала хамство в разных видах и стремление заставить соблюдать правило. С грудным младенцем это было особенно тяжело. Да вообще тяжело.

Добавлю, что в отделение хирургии в Германии (в маленьком городе) посетители могли приходить когда угодно, и сколько угодно человек и по времени. И бахил там нет, как класса, и гардероба тоже кстати. С капельницей можно гулять, вообще лежачему человеку после операции оказывается необходимо гулять, хотя бы по больнице...

А измерение температуры по утрам на цыпочках медсестра заходит и в ухе измеряет, чтобы не разбудить... Такого не было в РФ никогда и никак.

Ilia Baskakov

Сразу вспомнил, как лежал в больнице в Италии. Как "холодные бесчувственные" итальянцы сразу приехали на скорой (у меня было отравление), забрали, увезли, привезли в маленькую больницу, которая упакована всем и внутри выглядит как какой-нибудь наш перинатальный центр, а не как (прости, Господи) БСМП. Как за несколько часов поставили на ноги, как постоянно интересовались "как там русский мальчик". Все интересовались: и санитарки, и врач забегал. Все улыбались, говорили, что всё будет хорошо. Да, на итальянском, но было понятно и спокойно. И с ужасом я вспоминаю БСМП, но описывать не стану, все и так знают, а "кто не понял, тот поймёт". По-моему госпожа депутат или перепутала "мы и они", или же просто она лечится немного в других клиниках, нежели россияне

Многим вспомнилась прошлогодняя история белгородского хирурга Ильи Зелендинова, который, подравшись с пациентом, убил его и отправился в колонию на девять лет. Кроме того, в комментариях всплыл пост "Ад русских больниц" с подборкой фото за 2010-2013 годы и недавний рассказ Любови Аркус о том, как она не могла добиться обезболивания для матери в Петербурге.

Аркус Любовь

Значит так. Боли начались в субботу к вечеру. Как выяснилось, в Петербурге в выходные дни умирающему человеку обезболивание положено только в виде баралгина.

Уезжая в воскресенье, и сделав укол баралгина, скорая сказала, что утром пришлют врача из поликлиники. Он назначит обезболивание. Врач пришел в ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДНЯ.

Это была милая молодая девушка. Она попросила меня подписать отказ от госпитализации. На маму она едва взглянула, чуть потрогала живот и немного помолчала, глядя в окно. Затем сообщила нам, что рецепт выписать она не может, потому что сегодня смена уже закончилась. Завтра (ЗАВТРА!) придет медсестра с рецептом.

Завтра наступило сегодня, то есть во вторник. Пришла медсестра из этой же поликлиники. Строго попросила убрать собаку. Сообщила, что пришла сделать укол. Но с нашим лекарством, потому что из скорой была передана информация о том, что у нас есть две ампулы трамадола. Они у нас были, но в те же часы мы их использовали.

"А рецепт, -- добавила медсестра, -- вам нужно получить в поликлинике. Приемные часы заведующей узнайте в регистратуре".

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Мама спит. Потому что лекарства у нас есть со вчерашнего утра.

Но я все это пишу потому, что думаю о тех дочерях, сыновьях и внуках, которые может быть в сто раз лучше меня, но им ничего не остается, кроме как на ЧЕТВЕРТЫЙ день после начала болевого синдрома в терминальной стадии идти в поликлинику за рецептом для лекарства, которое к тому еще и не помогает в этой ситуации.

В целом тон большинства комментариев был таким же теплым, как и отношение к пациентам во многих российских больницах.

Mitya Evstifeev

Депутат Госдумы Елена Панина как бы объясняет своим примером, почему российскому чиновнику лучше пилить молча

Marina Sokolovskaya

А кто она? Она - председатель московской конфедерации промышленников и предпринимателей, заработавшая в прошлом году только официально почти 30 млн. У меня вопрос - а что она с таким баблом делала с Российской больнице? Решила выпендриться? Они же все в бездушную Европу и США как к себе домой летают

Egor Kotkin

Вы сдохнете — а мы вам, может, даже посочувствуем. А может и не посочувствуем, потому что «у нас хватает плохих больниц, есть и медперсонал бездушный и даже грубый в обращении с пациентами». В общем, как повезёт — но на везение единоросске рассчитывать не хочется, поэтому давится профессионализмом западной медицины.

Кстати, она, скорее всего, тупо никаких языков не знает, так что неудивительно, что врачи не спешат заводить с ней small talk никакой.

А вообще, конечно, какими дебилами надо граждан своей страны представлять, чтобы на полном серьёзе такую <ерунду> писать.

Алексей Беляков

Есть такая депутат Елена Панина. Эту шельму я давно приметил. В середине 80-х она была секретарем Люблинского райкома КПСС. А в Люблино я жил. В 90-е, как полагается коммунистке, развернула деловую активность. Сейчас в Единой России, а где ж ещё? И тут шельма наваляла текст, который разместили в том числе на сайте «Эха». «Мы и Они». Они – понятно, Запад. Вот цитатка: «Они — холодные и безразличные. Мы — тёплые и сочувствующие». <...> ​Тёплая Панина, ясное дело, хорошо знает европейские клиники. Она их сочувственно инспектировала, надо думать. Чудом осталась жива. Что касается наших клиник, тут тёплая Панина тоже осведомлена не на шутку: «У нас, если ты в больнице, медперсонал (врачи, медсестры, нянечки) тысячу раз улыбнутся тебе, скажут, что всё будет хорошо, пожелают скорейшего выздоровления».

Представьте: везут тёплую Панину на каталке по коридору городской больницы, скажем, в Перми, и все ей улыбаются. Тысячу раз улыбаются. И желают скорейшего выздоровления. Нет, я не желаю. Она уже не поправится. Будет тёплой.

Tania Zakharova

Сначала вот эти вот "депутатши", избранные сами знаете как, урезают бюджет на медицину и на социальные программы по самое нехочу и голосуют единогласно за войну и бомбежку роисией других стран.

При этом сами эти на свои "кровно заработанные" едут лечиться заграницу. И при этом там за границей им плохо. Нет, лечат то их хорошо. Но никто с ними там не разговаривает по душам, им не улыбается и не заискивает перед ними, как они привыкли.

А в России-то все душки в больницах, все так замечательно. Приветливый персонал, бесплатные и самые что ни на есть нефальсифицированные лекарства. Так хорошо ее долечили после заграницы, видимо.

Как вот это назвать? Цензурные слова у меня закончились

Алексей Приходько

Депутат от ЕР Елена Владимировна Панина (с 88-го в Московском горкоме КПСС, с 97-го в Госдуме) удачно сходила в народ с рассказом о том какая у нас медицина хорошая, не то что на Западе проклятом. 1200 комментариев. Думаю, она за это время просто реально забыла, что не все лечатся там же, где она

Katya Pugacheva

Это не похоже на заблуждение, это похоже на намеренное искажение, что довольно цинично и жестоко, с учётом реальной ситуации. Не понимаю, автор или толстый тролль, или идиотка, не понимающая аудитории Фейсбука (за что уже получила в комментариях ожидаемое).

Ибо я немало побывала и повидала в советских/российских больницах. Там сгубили моего деда, там мужу предложили составить завещание и собраться помирать в течение пары лет. Там же мужу прошляпили аутоиммунное заболевание, прошляпили перелом на рентгене. И от других, в том числе близких, сколько слышала историй о хамском обращении и халатности, в том числе совершенно недавно. Конечно, есть и были хорошие врачи и другой медперсонал, но в целом ситуация не очень с душевностью. У многих из них на это ещё и сил не остаётся.

А мужа потом несколько лет лечили в Штатах - и более ласкового радушного персонала я не видела. В том числе тогда, когда он пытался, например, их укусить в приступе, а они тут же гладили его руку, просили успокоиться, подбадривали меня, восхищаясь моей выдержкой и хлопая по плечу. И нянечки, которые болтали с ним за жизнь, меняли пеленки, всячески подбадривали и учили филиппинскому языку. И врачи, которые все риски и особенности разъясняли, и сделали ему две пересадки за один год. И спасли. И продолжают наблюдать, и звонят после работы, сообщая результаты, прося что-то поменять в дозировках лекарств. Более отзывчивых людей ещё поискать надо

Почему с лечением в последние годы стало хуже, напоминает Антон Носик:

Геополитический анализ тут недалеко ушёл от киселёвских этюдов про «радиоактивную пыль», но это как бы уже нормуль, привычно. Поскольку в экономике, науке, технологии, уровне жизни и социальной защиты населения «нам» с «ними» тягаться не судьба — лишний раз напомним о готовности взорвать шарик к чёртовой матери: терять-то нам всё равно нечего... Вернее, пускай они думают, что нечего.



Но вот принципиальное отличие современной России от Запада в этом манифесте уловлено очень точно.



Разница — в том, что у них там, у «холодных и безразличных», если ты лёг в больницу, то тебя будут лечить. И, если это возможно, то вылечат. А если невозможно, то облегчат страдания. Но не пожалеют и не посочувствуют. Даже не поймут, бессердечные, зачем нужно человека жалеть и ему сочувствовать, если можно тупо вылечить.



А у нас — и пожалеют, и посочувствуют, и головой покачают, и языком поцокают, и пожелают «Вы держитесь там!».

Но — не вылечат. И даже обезболивающих не дадут, сколько ни корчись от боли. Потому что за такими препаратами у нас строгий контроль, а врач с правом подписи уходит с работы в 17:00. Будут жалеть, сострадать, даже скупую слезу прольют, отправляя на каталке под простынкой. Но не сделают те процедуры, что назначены, и лекарства не дадут. Потому что для процедур нужна западная аппаратура, а у нас — импортозамещение. Лекарства, если это не йод, зелёнка, Кагоцел или Арбидол, тоже разрабатываются и производятся в странах бездушного Запада, а Минпромторг очень тепло, душевно и сердечно запрещает их ввоз в Россию из стран-производителей...



Вот и приходится депутату, который в 2013 году задекларировал 146.726.062 рубля дохода, 1806 квадратных метров недвижимости, гибрид Lexus LS600H, «Мерседес» S-класса и Jaguar XJ, терпеть холодность и безразличие западных врачей.

Если депутаты действительно живут в плену таких иллюзий, на улучшение медобслуживания в России рассчитывать не приходится, считают многие комментаторы.

Kirill Suchanovskiy

Прочитайте, не поленитесь. Фантастический по уровню идиотизма/цинизма текст. Что говорит нам эта депутётя: мы - избранные представители народа РФ - гордимся своей медициной и презираем западные стандарты. Т.е. мы не просто не будем никак способствовать развитию, а - наоборот - настаиваем на правильности нынешнего положения дел. "Мы" - важно понимать кого имеет в виду леди - россияне. С чем я нас очень не поздравляю.

Кирилл Гончаров

В России и правда очень профессиональные и чуткие врачи, но отсутсвие препаратов, оборудования, а зачастую и самих объектов - не выдерживает никакой критики. Видимо, этим текстом депутат констатирует начало золотого века отечественной медицины и признает, что никаких движений вперед государственная дума предпринимать не будет. А зачем?

Elena Monzheley

Привет вам от депутата госдумы Елены Паниной. Прочтите текст и комменты и сделайте важный вывод - не нужна вам нормальная медицина с профессионально грамотным персоналом. Ее и не будет.

Как говорил Борис Немцов:" Пока чиновники свои задницы не пересадят в машины российского производства, не будет в России своего автопрома". Вот и с медициной так же.

Сочувствующие комментарии под постом можно пересчитать по пальцам одной руки. Самый яркий из них выглядит так:

Serg Ivanov

Я был много где, и могу сказать одно. Там скучно и бездушно. У нас везде можно услышать разговоры, шутки и т.д. Там же видишь идут люди по торговому центру и как зомби, даже друг с другом не обшаются, а уж про приглашение и похождения в гости и говорить не о чем. Ужас. Сейчас многие мои знакомые которые в 90х уехали за границу, теперь очень жалеют об этом. И завмдуют нам, успешным патриотам своей Родины.

Газета.Ru выяснила у Елены Паниной, что она думает по поводу потока недоброжелательных откликов:

— Ваш пост вызвал бурную реакцию в соцсетях...

— Да что вы.

— Не хотели бы вы пояснить, что вы имели в виду?

— А что вы хотите пояснить? Там не о медиках идет речь. Медики лишь один из примеров. Вы читали?

— Да, я внимательно прочитал.

— Ну так я же сказала, что я не идеализирую там ситуацию. И потом, это был пример того, что мы просто очень разные. И все.

— Разные в плане менталитета?

— Да все, абсолютно разные люди, как будто с другой планеты. У нас более теплые люди, более сочувствующие, более сопереживающие. Это исторически так сложилось. <...> Я меньше всего думала, приводя этот пример, что будут комментировать здравоохранение.

— Людей это волнует.

— Волнует, я часто на эти темы высказываюсь. Но я приводила пример того, как человеку, попадающего в такие ситуации, в значительной степени нужно сочувствие и понимание. На этом акцент, а не на том, какое здравоохранение лучше. Это отдельная тема, и на эту тему можно говорить сколько угодно.

Многие комментаторы считают, что депутат Панина демонстрирует типичный для нынешних законотворцев уровень рассуждений.

Рыклин Александр

Я, вот, думаю - это как же тщательно и усердно надо было проводить селекционную работу, чтобы на самой верхушке законодательной власти оказались такие дикие, пещерные, бессмысленные люди, позволяющие себе к тому же пытаться формулировать какие-то смыслы...

Теория у нее, растудыть в качель, о конкурентных преимуществах русского человека ...

Anatolle Chikvin

В общем-то, вот наглядная иллюстрация того, кого нынче набирают в Государственную думу. Стоит ли удивляться, что у нас шесть тысяч тупых законов?

Итог дискуссии подвел в своей пародии ​Илья Варламов:

Все верно говорит депутат. Только надо немного поправить. Я внес небольшие правки.

Мы и Они

Мы никогда не поймем депутатов Госдумы от Единой России.

Мы слишком разные.

"Стихи и проза, лёд и пламень не столь различны меж собой."

Они - холодные и безразличные.

Мы - тёплые и сочувствующие.

У них есть все, у нас ничего. Если ты простой человек и попал в больницу, то глупо будет рассчитывать на качественную помощь. Нужных лекарств скорее всего не будет, врачи будут вымогать деньги на каждом шагу, скорая к вам вообще может не доехать. Многие больницы выглядят так, что страшно там находиться. И если вы пришли в больницу без денег, то не стройте иллюзий. Никаких попыток поговорить, никаких слов поддержки, ободрения, сочувствия, пожелания скорейшего выздоровления, наконец, надежды, вы не услышите.

Но если ты депутат от Единой России, то все меняется! Ты можешь выбрать хорошую клинику, где работают лучшие врачи. Друзья по партии помогут устроиться без очереди к нужному специалисту, а если его нет в России, то ты можешь поехать лечиться в Германию, Израиль или США. На всех этапах медперсонал (врачи, медсестры, нянечки) тысячу раз улыбнутся тебе, скажут, что всё будет хорошо, пожелают скорейшего выздоровления.

Поэтому мы никогда не поймём их, а они нас.

У нас один путь - договориться по основным моментам сосуществования в нашей стране. А пытаться что-то им доказать, в чём-то переубедить - не стоит. У нас разные понимания того, что морально, а что нет, что есть добро, а что есть зло, что иногда можно и нужно поступать по велению души, по совести, а не по инструкциям или предписаниям. Короче, Мы никогда не станем Ими.

И слава Богу!