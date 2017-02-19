Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
Видео

«Прекратить торговлю на крови» – требование митингующий в день годовщины Революции достоинства (Видео)

«Прекратить торговлю на крови» – требование митингующий в день годовщины Революции достоинства (Видео)
пожалуйста, подождите
0:02:03
0:00:00 /0:02:03
Загрузить

Смотреть комментарии

В центре столицы по случаю годовщины Революции достоинства на Майдане Независимости собрались сторонники Организации украинских националистов (ОУН). К ним присоединились участники торговой блокады на востоке Украины. Впоследствии активисты отправились под стены Администрации президента, где установили палатку и объявили о новом так называемом «редуте» торговой блокады. Их сопровождают представители правоохранительных органов. Организаторы обещают подвезти еще больше палаток и остаться на ночь. Заблокирован подход к Банковой только со стороны улицы Институтской.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG