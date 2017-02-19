В центре столицы по случаю годовщины Революции достоинства на Майдане Независимости собрались сторонники Организации украинских националистов (ОУН). К ним присоединились участники торговой блокады на востоке Украины. Впоследствии активисты отправились под стены Администрации президента, где установили палатку и объявили о новом так называемом «редуте» торговой блокады. Их сопровождают представители правоохранительных органов. Организаторы обещают подвезти еще больше палаток и остаться на ночь. Заблокирован подход к Банковой только со стороны улицы Институтской.