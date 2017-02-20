Российский сезон Трампа

На прошлой неделе Дональд Трамп устроил пресс-конференцию, большую часть которой посвятил критике в адрес журналистов. Противостояние с прессой настолько увлекло американского президента, что он дополнительно посвятил этой теме несколько записей в твиттере. Основной причиной обострения стало увольнение советника по национальной безопасности Майкла Флинна и отношения с Россией. Восстанавливаем последние события.

После часовой пресс-конференции, президент Трамп отправился во Флориду произносить речи перед лояльными избирателями, оставив в своем твиттере такую запись:

Пресса ФАЛЬШИВЫХ НОВОСТЕЙ (провалившиеся New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN) – не мой враг, это враг Американского Народа!

Но что же произошло на минувшей неделе в Белом доме? Почему ушел в отставку с поста советника по национальной безопасности генерал Майкл Флинн? О чем он говорил по телефону с российским послом Сергеем Кисляком в декабре и почему их разговор вызвал такой ажиотаж в Вашингтоне?

В декабре 2015 года бывший начальник Разведуправления Министерства обороны США, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн приехал в Москву по приглашению телекомпании RT – Russia Today. Он принял участие в конференции по случаю 10-летия компании. В беседе, которую провела обозреватель RT Софи Шеварднадзе, генерал сказал следующее:

– Вот изречение, которое я люблю: "Правда не боится никаких вопросов". Думаю, мы должны быть беспощадно правдивы с самими собой.

Эту фразу можно найти и в твиттере генерала.

Но сам он не смог следовать этому завету и потому лишился высокого поста. 12 января этого года колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнэйшиас сообщил в своей колонке со ссылкой на старшее должностное лицо правительства США, что 29 декабря Майкл Флинн, тогда еще не занимавший никакой государственной должности, несколько раз разговаривал по телефону с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 29 декабря – день, когда президент Обама ужесточил санкции против России и распорядился выдворить из США 35 российских дипломатов. На следующий день президент Путин, вопреки ожиданиям, заявил, что не будет отвечать выдворением американских дипломатов из России, и пригласил их детей на елку в Кремль. Дональд Трамп приветствовал это решение в своем твиттере.

Великий шаг по отсрочке (В. Путина) – я всегда знал, что он очень умный!

На следующий после выхода колонки Игнэйшиаса день пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер подтвердил, что Майкл Флинн звонил Сергею Кисляку, но их разговор, по словам Спайсера, не касался санкций или выдворения дипломатов. 15 января, за пять дней до инаугурации, избранный вице-президент Майк Пенс был приглашен в ток-шоу CBS "Лицом к нации". Ведущий Джон Дикерсон затронул и тему связей команды Трампа с Россией.

Джон Дикерсон: Чтобы закрыть тему: какой-нибудь советник или кто-то из избирательного комитета Трампа имел какие-либо контакты с русскими, пытавшимися вмешаться в выборы?

Майк Пенс: Разумеется, нет. И я считаю, предполагать это означает лить воду на мельницу тех нелепых слухов, которые бурлили вокруг этой кампании.

А затем последовал вопрос о звонках Майкла Флинна Сергею Кисляку.

Джон Дикерсон: Позвольте мне спросить вас о том, о чем сообщил Дэвид Игнэйшиас: что будущий советник по национальной безопасности Майкл Флинн вступал в контакт с российским послом в том самый день, когда правительство Соединенных Штатов объявило о санкциях в ответ на российское вмешательство в выборы. Помог ли этот контакт сделать ответ русских более умеренным? Ведь не было никакой аналогичной реакции России. Помогла ли беседа Флинна прийти к этому более сдержанному ответу русских?

Майк Пенс: Я говорил с генералом Флинном об этой беседе. Она на самом деле завязалась еще в Рождество – он послал российскому послу текстовое сообщение, в котором были не только рождественские поздравления, но и соболезнования в связи с крушением самолета, которое тогда произошло. Они не обсуждали ничего, имеющего отношение к решению Соединенных Штатов выслать дипломатов или наказать Россию.

Как теперь известно, Майкл Флинн обманул Майка Пенса и не только его. 23 января на своем первом брифинге в качестве пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер повторил, что в разговоре речь о санкциях не шла. Посол Кисляк в ответ на вопрос Washington Post подтвердил факт беседы, но отказался раскрыть ее содержание.

На пятый день после вступления в должность президента Трампа в Белый дом приехала исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс. Она передала главному юрисконсульту Белого дома Дону Макгану запись разговора Флинна и Кисляка, сделанную ФБР, и сказала ему, что, по ее мнению, Флинн может стать объектом шантажа и что его действия имеют признаки незаконности. Это было общее решение и общий вывод разведсообщества: директора национальной разведки, директора ЦРУ и директора ФБР, из которых в тот момент на своем посту оставался только директор ФБР Джеймс Коми.

2 февраля Совет Безопасности ООН обсуждал резкое ухудшение обстановки на востоке Украины. Новый посол США в ООН Никки Хейли получила указание резко осудить действия России.

Выступление Никки Хейли стало первым официальным заявлением новой администрации по Крыму. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин не мог оставить его без ответа:

– Посол Хейли в своем выступлении затронула во­прос о Крыме. В этой связи нельзя не вспомнить о том, что в Конституции Соединенных Штатов про­звучали такие замечательные исторические слова: "Мы, народ". Народ Крыма вполне определенно вы­разил свою волю на референдуме – 93 процента на­селения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и не­законно. Кстати, это волеизъявление было впослед­ствии подтверждено различными опросами обще­ственного мнения, проведенными соответствующи­ми западными институтами.

9 февраля Washington Post на основании новых утечек сообщила, что Майкл Флинн говорил с российским послом о санкциях. Представитель Флинна на следующий день заявил, что генерал "не уверен на все сто процентов", что тема санкций не затрагивалась – он просто забыл, был такой разговор или нет. Майк Пенс узнал о том, что Флинн солгал ему, именно из этой статьи, хотя Трамп и его ближайшие советники получили расшифровку разговора две недели назад.

Выходные дни, 11 и 12 февраля, Майкл Флинн провел во Флориде вместе с президентом, который принимал в своем поместье в Палм Бич японского премьера Синдзо Абэ. Видимо, этот факт убедил старшего советника президента Келлиянн Конвэй в том, что опасность миновала.

"Пользуется ли он полным доверием президента? Да, пользуется" – Конвэй заявила это телекомпании NBC News в понедельник, 13 февраля, днем, а поздним вечером стало известно, что советник по национальной безопасности подал в отставку и президент ее принял. Он находился на посту всего 24 дня.

На следующий день, 14 февраля, Келлиянн Конвэй пришлось объяснять причины отставки обозревателю NBC Мэтту Лауэру.

Мэтт Лауэр: Вчера во второй половине дня вы заявили, что Майкл Флинн пользуется полным доверием президента, позднее Шон Спайсер сказал, что президент изучает ситуацию, а к ночи Майкл Флинн подает в отставку. Отчего такое противоречие?

Келлиянн Конвэй: Никакого противоречия, оба заявления были правдивыми. Президент – очень лояльный человек, он сохраняет верность старой дружбе. Но Майкл Флинн около половины десятого решил, что лучше будет уйти. Он знал, что превратился в острую проблему, и сам принял такое решение.

Мэтт Лауэр: То есть если бы он не ушел, президент продолжал бы работать с ним как со своим советником по национальной безопасности? Несмотря на то, что он ввел в заблуждение вице-президента и администрацию относительно содержания этого звонка?

Келлиянн Конвэй: Именно этот факт стал неприемлемым. Думаю, введение в заблуждение вице-президента сыграло здесь ключевую роль. Я говорила с президентом сегодня утром, и он просил меня от его имени повторить, что в отставку подал Майкл Флинн, это было его решение, потому что ситуация стала для него разрушительной... и, разумеется, президент принял отставку.

Мэтт Лауэр: Минуточку! Вы говорите, что это была последняя капля, переполнившая чашу. Но Белый дом знал об этом еще в прошлом месяце, когда Министерство юстиции предупредило его, что господин Флинн был не до конца честен в изложении своей беседы с российским послом. Они даже пошли еще дальше в своих предупреждениях и сказали, что вследствие этой нечестности он рискует стать объектом шантажа со стороны русских.

Келлиянн Конвэй: Это одна из интерпретаций, но факт остается фактом: генерал Флинн оставался на своем месте вплоть до вчерашнего вечера. Он участвовал в переговорах с премьер-министром Канады, но со временем ситуация стала неприемлемой...

Мэтт Лауэр: Келлиянн, это бессмыслица. В прошлом месяце Министерство юстиции предупредило Белый дом, что генерал Флинн обманул их и потому стал уязвим для шантажа. И после этого он продолжал пользоваться полным доверием президента?

Келлиянн Конвэй: Мэтт, я передаю слова президента. Президент принял отставку генерала Флинна, желает ему всего хорошего и переходит к другим вопросам.

Мэтт Лауэр: Я хочу вернуться к этому телефонному разговору с русским послом в декабре. Я начинаю думать, что, поскольку генерал Флинн в это время уже не был частным лицом, он звонил по поручению новой администрации. Это правильно?

Келлиянн Конвэй: Нет, такой вывод будет ошибочным. В конечном счете, не забывайте, нетерпимой ситуация стала из-за того, что вице-президент был введен в заблуждение.

Мэтт Лауэр: О чем Белый дом знал еще в прошлом месяце.

На очередном брифинге одного из этих введенных в заблуждение, пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, тема отставки Майкла Флинна доминировала. Вот его слова:

– Мы изучали и анализировали эту проблему, касающуюся генерала Флинна, в течение нескольких недель, пытаясь выяснить истину. Мы пришли к выводу, что здесь нет нарушения закона, однако есть вопрос доверия. Доверие между президентом и генералом Флинном оказалось подорвано, и нужно было принимать решение. Президента очень обеспокоил тот факт, что генерал Флинн ввел в заблуждение вице-президента и других.

Шон Спайсер категорически отверг возможность каких-либо сделок с Россией по Украине в обмен на ослабление санкций. При этом он сослался на выступление Никки Хэйли в Совете Безопасности ООН:

– Ирония всей этой ситуации заключается в том, что президент проявляет исключительную твердость в отношении России. Он продолжает поднимать проблему Крыма, захватить который России позволила предыдущая администрация. Его посол в ООН Никки Хейли в первый же свой день выступила в Совете Безопасности и строго осудила российскую оккупацию Крыма. Цитирую посла Хейли: "Тяже­лая ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России". Президент Трамп совершенно недвусмысленно заявил, что ожидает от российского правительства деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма.

Это заявление вызвало в России бурную реакцию. Дональда Трампа обвинили в невыполнении предвыборных обещаний. Некоторые комментаторы говорили, что он стал жертвой русофобов и что вообще вся история с Флинном – интрига сторонников новой холодной войны.

Наконец, президент понял, что и ему пора сказать свое слово. 16 февраля он созвал пресс-конференцию, на которой ополчился прежде всего на виновников утечек:

– Майк Флинн – прекрасный человек, и я попросил его подать в отставку. И он почтительно сделал это. Была кое-какая информация, которую он сообщил вице-президенту, который сегодня с нами. И меня не обрадовало то, каким образом он эту информацию сообщил. Он не должен был так делать, потому что то, что он сделал, не было неправильно. Неправильно было то, как эта информация была доведена до сведения других, вас в том числе, сидящих в этом зале, потому что это секретная информация, и ее сообщили незаконно. Это и есть реальная проблема.

Далее президент попытался развить эту тему до того, что вся российская тематика в обсуждениях прессы – это фейковая история.

Один из журналистов задал президенту вопрос: "Что касается утечек... Так это фальшивые новости или реальные утечки"? Вот ответ Дональда Трампа:

– Утечки реальные. Вы один из тех, кто сообщал их. Так что утечки настоящие. Вы знаете, о чем они, вы их видели. Утечки совершенно реальные. Новости фальшивые, потому что так много фальшивых новостей.

Президент как никогда много говорил о России и своем отношении к ней, не забывая при этом свою поверженную соперницу Хиллари Клинтон, которая в свое время в числе глав девяти других федеральных ведомств одобрила урановую сделку с Россией – сделку по продаже Росатому компании Uranium One, контролирующей 20 процентов американских месторождений урана:

– Вся российская тема – это уловка. Уловка это. Было бы, между прочим, отлично, если бы мы поладили с Россией, вы и сами это понимаете. А завтра скажете: Дональд Трамп хочет поладить с Россией, это ужасно! Это не ужасно – это прекрасно. Мы видели, как Хиллари Клинтон пыталась учинить перезагрузку. Мы видели, как Хиллари Клинтон отдала России 20 процентов урана нашей страны. Знаете, что такое уран, да? Из него делают ядерное оружие. Много разных вещей делают, в том числе плохие вещи. Никто об этом не говорит. Я ничего не сделал для России. Я для России не сделал ничего. Хиллари Клинтон отдала им 20 процентов нашего урана. Хиллари Клинтон устроила перезагрузку – помните эту дурацкую пластиковую кнопку, которая всех нас выставила придурками? Если бы это сделал я, я был бы плохой парень. Если мы поладим с Россией, это будет положительная штука. У нас есть очень одаренный человек, Рекс Тиллерсон, он скоро с ними встретится. Я ему сказал: я знаю, политически это, может, и нехорошо для меня. А ведь я мог бы обстрелять этот корабль, который в 30 милях от нашего побережья. И все в этой стране сказали бы: великолепно! Это не великолепно. Я хотел бы поладить с Россией.

Однако тема оказалась скользкой.

Вопрос: Господин президент, вы упомянули Россию. Давайте поговорим о некоторых серьезных проблемах, которые возникли за последнюю неделю и с которые вы должны решать как президент Соединенных Штатов. Вы упомянули корабль, шпионский корабль у берегов Соединенных Штатов.

Дональд Трамп: Нехорошо!

Вопрос: Было также испытание баллистической ракеты, которое многие считают нарушением соглашения между двумя странами.

Дональд Трамп: Нехорошо!

Вопрос: И российский самолет дразнил американский эсминец.

Дональд Трамп: Нехорошо!

Вопрос: Я слышал, как вы во время кампании...

Дональд Трамп: Погодите, когда это случилось? Если бы вы были Путиным, вы сейчас сказали бы: "Алё, мы опять играем в старые игры с Америкой! Потому что Трамп ни за что не пойдет на сделку с нами". Вам надо понять: если я сейчас буду суров с Россией, все скажут, и вы скажете: о, разве это не прекрасно? Но я вас хорошо знаю. Позже вы скажете: он слишком тверд, мы не должны так делать…

Вопрос: Я просто хочу понять...

Дональд Трамп: Минуточку! Погодите!

Вопрос: Я просто пытаюсь понять, что вы собираетесь со всем этим делать, господин президент.

Дональд Трамп: Все события, которые вы назвали, случились совсем недавно, потому что Путин, возможно, предполагает, что он не сможет взаимодействовать со мной, потому что мне это политически невыгодно. Хиллари Клинтон пыталась сделать перезагрузку, она провалилась. Они все пытались. Но я другой, чем все они. Продолжайте.

Вопрос: Как вы интерпретируете эти шаги? И что вы намерены делать по этому поводу?

Дональд Трамп: Так, как я сказал.

Вопрос: Вы дали Рексу Тиллерсону какое-нибудь указание или рекомендацию, как ему быть?

Дональд Трамп: Я дал. Я дал. И он так прекрасно меня представляет. Я так горжусь, что Сенат утвердил его. Он будет фантастическим!

Вопрос: Вы считаете, что Путин вас испытывает?

Дональд Трамп: Нет, не думаю. Я думаю, Путин, возможно, решил, что он не может иметь со мной дело, потому что вступать сейчас в сделки с Россией непопулярно для политика. Я политик в настоящее время. Куда проще для меня было бы сейчас проявить жесткость в отношении России. Но потом мы не сможем с ней договариваться. Я не знаю, сумеем ли мы договориться. Может, сможем – может, нет. Но знаете что? Я хочу поступать правильно ради американского народа. И еще я хочу – честно говоря, во вторую очередь – делать правильные вещи ради всего мира. Если Россия и Соединенные Штаты поладят... не забывайте: и мы, и они – могучие ядерные державы. Меня тут проинформировали... Это был секретный брифинг, но одно я могу сказать, потому что это написано во всех книжках: ядерная катастрофа будет непохожа ни на какую другую. Они великая ядерная держава, и мы тоже. Если у нас будут хорошие отношения с Россией, верьте мне – это хорошая штука, а не плохая.

Вакантный пост советника по национальной безопасности был предложен вице-адмиралу Роберту Харварду, однако он, как стало известно в пятницу, от предложения отказался.