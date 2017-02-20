«Невозможно вести диалог после Крыма»

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Трамп, Путин и «Флиннгази»: явный президентский разворот по России и Крыму не так-то легко понять», – пишет американский журнал Salon.

«Пока шок после Флиннгази (скандала с отставкой Майкла Флинна – КР) продолжает будоражить Вашингтон, что-то изменилось в политике администрации Трампа по отношению к России. Кандидат Трамп лихо обещал пересмотреть статус Крыма, переоценить американские обязательства перед НАТО и посмотреть на ослабление санкций в отношении России. Но на прошлой неделе посол США в ООН Никки Хейли сказала, что «Соединенные Штаты продолжают осуждать и призывают к немедленному прекращению российской оккупации Крыма ... Крым является частью Украины». Пресс-секретарь президента Шон Спайсер повторил эти замечания: «Президент Трамп высказался очень ясно, что он ожидает от правительства России деэскалации насилия в Украине и возвращения Крыма». Даже Трамп написал в твиттере: «Крым был захвачен Россией при администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?».

Однако, по мнению автора статьи, речь не идет о пересмотре Трампом политики отношений с Россией, а лишь о попытке оправдаться в связи со скандальным уходом его советника Майкла Флинна: «Этот поворот может быть распознан как попытка предупредить намерения конгрессменов связать руки политике Трампа в отношении России. В более общем плане команда Трампа пытается ослабить впечатление, что она когда-либо что-либо делала из-за явной или неявной сделки с Москвой».

«Почему нужно заботиться о Крыме и Украине», – рассуждает американское издание Bowling Green Daily News. Материал представляет собой рецензию на книгу «Узы Крыма: путинская война и столкновение цивилизаций», выпущенную в этом году Йельским университетом.

«Новая книга Константина Плешакова предлагает альтернативный нарратив, объясняя российскую точку зрения. Плешаков располагает уникальным бэкграундом: он не только родом из Крыма, он был аналитиком по внешней политике Московского института США и Канады и сейчас преподает в Five-College Consortium в штате Массачусетс.

Российские корни Плешакова помогают ему описать очевидную историческую уникальность Крыма в частности и Украины в целом. Тем не менее, он отмечает, что Крым и Украина занимают особое место в русском национальном сознании, так как регион имеет огромное геополитическое и геостратегическое значение. Хотя Плешаков, конечно, не считает, что претензии России должны остаться без ответа, он подчеркивает, что Вашингтон не может реально надеяться разрешить украинский кризис – или любой кризис с участием России – не признавая, что российско-украинская граница – это неотъемлемая часть национальных интересов России, какой является американо-мексиканская граница в Америке».

«Пенс: Вашингтон не признает российской оккупации Крыма», – сообщает катарский телеканал Аl-jazeera. «Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон не признает то, что он назвал российской оккупацией Крыма на юге Украины, в любой форме. Это произошло во время встречи Пенса с украинским президентом Петром Порошенко в Мюнхене в кулуарах международной конференции по вопросам безопасности. Как сообщается, Пенс выразил озабоченность по поводу недавней эскалации насилия на востоке Украины».

«Украина, перепалка Лаврова и Меркель: «Невозможно вести диалог после Крыма», – цитирует политиков итальянское информагентство TGcom24.

«Там нет альтернативы диалогу между Киевом и повстанцами в Донецке и Луганске – это «позиция России», – заявил глава МИД России Сергей Лавров в баварском Мюнхене. «Было бы неплохо иметь разумные отношения с Россией, но это невозможно, так как Москва игнорирует принцип территориальной целостности Украины, начиная с аннексии Крыма», – сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она добавила, что «единственная надежда» – в минских мирных соглашениях: «Это единственная защита, которая у нас сейчас есть для возможного решения украинского кризиса».