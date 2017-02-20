Бывший депутат Государственной Думы России от КПРФ Денис Вороненков, эмигрировавший вместе с женой (тоже экс-депутатом Марией Максаковой) в Украину, сделал целый ряд резонансных заявлений, в том числе касающихся Крыма. В социальных сетях вспомнили, что и сам беглец в свое время показал себя не с лучшей стороны.

Аннексию Крыма Вороненков, уже получивший украинское гражданство, назвал «ошибкой России». По его словам, сам он не принимал участия в голосовании по этому вопросу. «Решение фракции КПРФ было голосовать за присоединение Крыма, и карточкой они проголосовали вместо меня, хотя доверенности на голосование я не давал», – рассказал экс-депутат Госдумы.

В соцсетях предположили, что Вороненков и Максакова – это первые ласточки, за которыми потянутся и другие представители российской правящей элиты.

aleks_melnikov

...Вся привластная российская элита такая. Это – матрёшка, раскрашенная яркими цветами отечественного флага, покрытая лаком, а внутри лежат свёрнутые в трубку, перетянутые резинкой доллары. Это и есть «душа» привластной элиты.

И если завтра В.В. Путин скажет, что Крым должен вернуться обратно в Украину, то вся эта «элита», стремясь сохранить свою «душу», так же единогласно в своих нелегитимных думах и советах федерации проголосует за предложенный договор…

Рогозин-на-орбите

Сами мы не местные, за аннексию Крыма нас голосовать заставили, помогите гражданством кто может.

bratec_kot

Вовремя предать - это не предать, это предвидеть.

Комментаторы в шутку предположили, что следующим в Украину может перебраться помощник президента России Владислав Сурков. Повод для этого дал все тот же Вороненков.

Алексей Венедиктов

Денис Вороненков рассказывает,что Владислав Сурков был против присоединения Крыма. Сурков! Против!! Присоединения! Крыма!!! А Путин в курсе?

Когда окружаешь себя мерзавцами, надо учитывать, что они тебя подставят первым

​Алла Чевычелова

Кто следующий на гражданство, Владислав Юрьевич? Занятно выходит, на смену речам «Я не виноват, это они все карточками вместо меня за Крым голосовали» от беглого депутата Вороненкова, появилось новое откровение о том, что Сурков был против аннексии Крыма. Святые люди. Интересно, что дальше? Матвиенко выпустит сборник откровений «Не виновата я, Крым сам пришел!», а Поклонская наконец сознается, что в тайне от всех, темными вечерами вышивает крестиком тамгу? Забавно наблюдать как свита разбегается из сверхдержавы. Путин посадил везде себе подобных. Только вот когда окружаешь себя мерзавцами, надо учитывать, что они тебя подставят первым...

Andrey Shvets

...Иными словами, Вороненков отмазывает Суркова от ответственности за оккупацию украинского полуострова. И вряд ли его официальные показания озвученные спецслужбам слишком отличаются от публичного заявления.

Отсюда два предположения: или крысы типа Вороненкова сами бегут с тонущей галеры, что, согласитесь, приятное знамение, или же предчувствуя скорую кончину нынешнего режима и во избежание ответственности, желая выйти сухим из "крымской авантюры", серый кардинал российского политикума Владислав Сурков отправил в Украину карманных стукачей, которые будут сливать всех партийных блядей испачканных в оккупации Крыма, разумеется кроме самого Суркова…

Vitaly Portnikov

Сейчас друзья Суркова будут доказывать, что он всегда был за кражу Крыма, а друзья Володина - что Сурков всегда был против. Шалтай-болтай!

Klim Tuev

Потом окажется, что и Путин с Ролдугиным были против аннексии. А Сечин просто заявлял: "Режьте меня, но Крым это украинская территория". Жириновский делал всё возможное, лишь бы не присоединять полуостров.

И украинцам станет стыдно за то, что они придумывали всякие обзывательства и хулили президента России.

Скрипковська

В конце концов окажется, что все в России были против аннексии Крыма, но Обама настоял.

Аркадий Бабченко

Совершенно не вижу, что мешает украинцам дать гражданство всем депутатам Госдумы РФ. А потом попересажать [нафиг] - как граждан Украины по украинским законам.

Насчёт того, был ли Сурков против аннексии Крыма. Не могу утверждать, но имею основания полагать, что против именно анн... Опубликовано Мариной Шаповаловой 17 февраля 2017 г.

Внимательные комментаторы обнаружили, что в свое время Вороненков и сам очень даже поддерживал действия России в Крыму.

Татьяна Чугаенко

Не. Он, в случае чего, скажет, что это кремлевских хакеров работа

Anastasia Magazova

Вот просто интересно.

А слабо Украине, которая дала двум депутатам российской Госдумы украинские паспорта, впаять срок за сепаратизм как уже своим гражданам?

Ну ведь в Крыму РФ осуществляет "правосудие", путешествуя во времени…

Айдер Муждабаев

...Я, например, их не прощаю, они ничего хорошего ни для Украины, ни для Крыма не сделали и не планируют, вину свою не искупили, лишь спасают себя. Но понятно, что если есть "бабки", то нет проблем.

Кроме того, обнаружилось, что Вороненков был соавтором закона о введении уголовной ответственности за публичные призывы к нарушению целостности России. Именно по этой статье, например, в Крыму будут судить заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Против меня возбуждено уголовное дело именно по этой статье, следователь готовит "дело" в суд. "Светит" до 5 лет. А Воро... Опубликовано Ильми Умеровым 16 февраля 2017 г.

Ayshe Umerova

...Абсолютно согласна с Hanna Hopko, которая обратилась к президенту и в ГПУ с требованием возбудить уголовное дело против этого новоиспеченного "украинца" и судить его за действия, приведшие к нарушению территориальной целостности Украины. Другого развития событий вокруг этого персонажа быть не должно!

И все же тех, кто видит плюсы в переходе Вороненкова на украинскую сторону, немало.

Ostap Karmodi

...Ни один человек не сделал для подрыва режима больше, даже Навальный. Наглядный пример того, что "элита" в любой момент готова предать Путина и переметнуться, дорого стоит.

Maxim Mironov

...и Максакова, и Вороненков заявили, что кто-то голосовал за присоединение Крыма их депутатскими карточками незаконно без доверенности. Эти откровения ставят под сомнение легитимность голосования Госдумы по присоединению Крыма. Если голоса двух депутатов фальсифицировали, то где гарантия, что все остальные голоса были подсчитаны честно? Потенциально это ставит под сомнение законность всей юридический процедуры по решению этого вопроса...