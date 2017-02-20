Вечером 19 февраля в центре Киева участники акции за торговую блокаду Донбасса под Администрацией президента во главе с несколькими народными депутатами двинулись к Майдану Независимости. Но вблизи Европейской площади активисты столкнулись с правоохранителями, которые до этого не позволили пройти им в Администрацию президента с большой палаткой. В результате были задержаны несколько человек, среди которых командир батальона «ОУН» Николай Кохановский. Были сообщения о пострадавших.