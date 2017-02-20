Талибы и решение афганского вопроса

Во время обсуждения вопроса о переговорах с контролирующими некоторые регионы Афганистана талибами для установления перемирия в этой стране прозвучали взаимные обвинения со стороны Душанбе и Кабула. Между тем эксперты сомневаются, что переговоры с талибами состоятся.

На этой неделе министр иностранных дел Афганистана прибыл с визитом в Душанбе, чтобы обсудить возникшие разногласия между двумя странами. На протяжении последних двух месяцев афганские власти обвиняют Таджикистан в том, что Душанбе при помощи России оказывает помощь движению «Талибан». Таджикистан опровергает эти обвинения.

Упоминают и Россию

По сообщению Таджикской редакции Азаттыка, в конце прошлого года экс-губернатор Кундуза Умар Суфи в интервью пуштуноязычному радио Spogmai обвинил Таджикистан в сотрудничестве с «Талибаном». По его словам, все неисправные или захваченные в ходе боев танки и тяжелую технику талибы отправляют в Таджикистан, где их ремонтом занимаются специалисты из России. После ремонта тяжелая боевая техника в Афганистан к талибам возвращается через реку Пяндж, заявил он. Министерство иностранных дел Таджикистана посчитало это заявление провокационным и направленным на создание негативного образа этой страны в афганском обществе.

Вслед за этими событиями посол Афганистана в России Абдулкаюм Кучай в интервью афганскому видеоблогеру Шафе Аеру заявил, что в Таджикистане действуют мафиозные группы, которые занимаются наркотрафиком на афганской территории. Афганский посол в пособничестве наркоторговцам обвинил и Москву: «Я во время встречи с одним высокопоставленным российским чиновником сказал ему, что наркотики выращивают в Афганистане, но за этим стоите вы (русские) и таджикская мафия».

Заявление обидело власти Таджикистана и России. Второй секретарь департамента Азии министерства иностранных дел России Замир Кабулов в интервью газете «Известия» говорит, что «в заявлениях нового посла Афганистана в России были недопустимые и оскорбительные выражения в адрес таджикского руководства, правительства и государства». Министерство иностранных дел Таджикистана потребовало от Кабула объяснений и принятия конкретных мер в отношении афганского посла.

Министерство иностранных дел Афганистана в свою очередь опубликовало заявление, в нем высказывание посла расценено как его личное мнение, которое не совпадает с внешней политикой страны. Позднее депутат парламента Афганистана Абдувадуд Паймон заявил, что Россия поставляет талибам оружие через таджикско-афганскую границу. Однако посол Таджикистана в Афганистане Шарофиддин Имомов 13 февраля в интервью Таджикской редакции Азаттыка сообщил, что сведения не соответствуют действительности. Пресс-секретарь главного управления погранвойск Таджикистана Мухаммад Улугходжаев 13 февраля заявил, что информация о якобы переправке на лодках российского оружия через реку Пяндж в районах Дашти Арчи и Даркаде не соответствует действительности, так как участок в этих местах – несудоходный.

В последнее время экстремистские группировки на севере Афганистана снова подняли голову. Исходящая от них угроза распространяется на юг Таджикистана. В приграничных с Таджикистаном провинциях Кундуз и Бадахшан все чаще происходят столкновения между правительственными силами и талибами. По некоторым данным, в этом регионе также сосредоточены отряды «Исламского движения Узбекистана».

И в этот момент, когда между Таджикистаном и Афганистаном возникают такие проблемы, визит министра иностранных дел Афганистана Салахуддина Раббани в Душанбе 16 февраля, похоже, снизил накал обвинений между двумя странами.

«Слишком много субъектов»

Таджикистан – страна Центральной Азии, которая имеет самую протяженную границу с Афганистаном: 1400 километров. Дипломатический спор развивается на фоне обсуждения вопросов по привлечению талибов к переговорам для установления перемирия в Афганистане. Талибы, которые сейчас, как считается, контролируют треть территории Афганистана, неоднократно призывали вывести войска НАТО и называли это одним из условий переговоров с центральным правительством в Кабуле.

Казахстанский эксперт Султан Акимбеков в интервью Азаттыку отметил, какие моменты необходимо учесть при урегулировании афганского вопроса.

– Сейчас в Афганистане реальная власть на местах принадлежит множеству разных локальных группировок: местным общинам, племенам, полевым командирам. Некоторые из них лояльны к государству, другие лояльны к Пакистану или Ирану, к «Талибану». Суть афганской проблемы в том, что там много самостоятельных субъектов и все они действуют, исходя из своих интересов на этом поле, – говорит Султан Акимбеков.

По его словам, если признать «Талибан» как один из субъектов, то есть возможность для проведения переговоров.

– К примеру, состоялись же переговоры с лидером «Хизб-и-Ислами» (Исламская партия Афганистана – КР) Гульбеддином Хекматияром. Это организация в свое время была достаточно суровой. Многие считали ее террористической радикальной организацией, – говорит эксперт.

Султан Акимбеков также обращает внимание на тот факт, что в Афганистане сосредоточены интересы разных государств.

– Американцы обвиняют то Россию в поддержке «Талибана», то Иран. Мы не знаем, насколько это соответствует действительности. Все эти события происходят в ходе регулирования афганского вопроса при вмешательстве внешних стран. «Талибан» при всех обстоятельствах, связанных с его возникновением, исчезновением, повторным возникновением, тесно связан с пакистанской территорией. Генерал Николсон (главнокомандующий войсками США в Афганистане Джон Николсон – КР) в ходе своего выступления в конгрессе заявил, что Иран и Пакистан создадут проблемы при заключении перемирия. У США сложные отношения с Пакистаном и Ираном. Тем не менее неизвестно, с чем связаны эти заявления, – имеют они характер конкуренции между державами или действительно исходят из желания урегулировать внутреннюю ситуацию в Афганистане, – говорит он Азаттыку.

Казахстанский эксперт саму идею переговоров расценивает положительно.

– Если говорить об урегулировании вопроса, то нужно учитывать интересы разных сторон. И «Талибан» – одна из организаций, представляющих пуштунское население. Для Центральной Азии, особенно для Таджикистана, важно, чтобы Афганистан был стабилен. Для стран Центральной Азии, особенно для пограничных стран, – это вопрос безопасности. Афганистан для стран Центральной Азии – выход к южным морям, портам. Это должно дать возможность для экономического развития. Любые вопросы о переговорах должны учитывать точку зрения, баланс между интересами внешних держав и афганских внутренних субъектов политического процесса, – говорит Султан Акимбеков.

«Талибы не изменились»

Другой казахстанский эксперт Расул Жумалы скептически относится к перемирию с талибами.

– Стоит учесть, что «Талибан» относится к организации с радикальным религиозным направлением. Взгляды находившихся у власти в начале девяностых годов талибов на государственное устройство не изменились. Даже если и придут к соглашению с талибами, признают ли его другие силы в Афганистане? У талибов одна цель – прийти к власти и установить исламский халифат. Также нет оснований утверждать, что все группы со стороны талибов одинаково примут участие в переговорах, если они состоятся. Переговоры при отсутствии представителей некоторых талибских группировок не будут продуктивными, – говорит Расул Жумалы.

– Группировки, воюющие меж собой в Афганистане, сейчас вряд ли на таком уровне, чтобы угрожать другим. Однако, в случае если талибы расширят военное влияние, это может стать угрозой для соседней Центральной Азии, – говорит эксперт.

Расул Жумалы вмешательство России в такие региональные вопросы, как ситуация в Афганистане, расценивает как «желание нарастить влияние».

– Соответствующий политический и военный потенциал России, финансовые возможности ограничены. Вполне вероятно, что такие начинания могут остаться лишь на дипломатическом уровне. В действительности у России нет таких возможностей, чтобы примирить силы Афганистана друг с другом и за счет этого установить свое влияние в этой стране. В своем большинстве эти меры остаются на уровне деклараций, – говорит Расул Жумалы Азаттыку.

Ранее, 15 февраля, в Москве при участии специальных представителей России, Афганистана, Пакистана, Китая, Ирана и Индии состоялись консультации по урегулированию афганского вопроса. Собравшиеся договорились о необходимости развития региональных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане за счет подключения на следующей стадии потенциала других стран, в первую очередь – из Центральной Азии.