Расстрелы на Институтской: третья годовщина

Прошло три года с тех пор, как на улице Институтской в Киеве силовики открыли огонь по участникам акции протеста на Майдане. Утром 20 февраля 2014 года погибли 48 человек, а еще около сотни получили ранения. Сейчас в Киеве проходит судебный процесс над пятью бывшими бойцами «Беркута», которых обвиняют в расстреле активистов. Другие подозреваемые –​ бежали из Украины. По словам адвокатов семей погибших, приговор по этому делу будет не раньше, чем через год. Вопрос –​ кто отдал силовикам приказ стрелять? –​ до сих пор остается открытым.

Утром 20 февраля 2014 года активисты Майдана перешли в наступление на силовиков, которые начали отступать по улице Институтской. Активисты Майдана, которые вслед за ними двинулись по Институтской, попали под прицельный обстрел. Тогда от огнестрельных ранений погибли 48 протестующих, а еще около сотни ‒ получили ранения.

Этот расстрел стал переломным моментом Революции Достоинства: против Виктора Януковича ввели международные санкции, в парламенте фактически прекратило существование пропрезидентское большинство. Поэтому Виктор Янукович согласился на досрочные президентские выборы, а вскоре бежал в Россию.

Суд продлится не менее года, следствие продолжается

До сих пор нет ответа на вопрос: кто отдал приказ стрелять по активистам Майдана? В 2015 году тогдашний генеральный прокурор Виктор Шокин заявил, что приказ стрелять отдал тогдашний президент Виктор Янукович. В свою очередь, сам Виктор Янукович, выступая на процессе над бойцами Беркута в качестве свидетеля, заявил, что ему ничего не известно о приказах, которые отдавались утром 20 февраля сотрудникам «Беркута» или других силовых ведомств.

Сейчас в Святошинском суде Киева продолжается судебный процесс над обвиняемыми в массовых убийствах 20 февраля. На скамье подсудимых четверо бойцов специальной роты и заместитель командира киевского «Беркута». Остальные обвиняемые, а это около двадцати человек, сейчас находятся в России или в оккупированном Крыму. Примерно половина из них получила российское гражданство.

По словам адвоката родственников погибших Евгении Закревской, судебные слушания по этому делу не затягиваются, однако ожидать быстрого оглашения приговора все же не приходится.

«Фактически исследуется каждое отдельное убийство и каждое отдельное покушение на убийство. При этом еще и нужно сопоставлять все это, исследовать доказательства общей картины, которая на тот момент была. Думаю, еще не менее года это дело будет рассматриваться. Тем более, что судом назначена еще одна баллистическая экспертиза, которая где-то полгода будет проводиться», ‒ отмечает защитник.

Кроме того, еще одно дело относительно расстрелов 20 февраля продолжает расследоваться.

«Там собираются доказательства о тех, кого нет на скамье подсудимых, а также устанавливаются возможные другие причастные. На видео есть люди и в другой форме, есть другие пули. Но, по материалам следствия следует, что абсолютное большинство убитых ‒ это те, кто убит и ранен спецротой», ‒ отмечает Евгения Закревская.

Генпрокурор обещает новые обвинения

На днях на брифинге генпрокурор Юрий Луценко заявил, что после того, как будут внесены изменения в закон о заочном осуждении, организаторам преступлений против Майдана могут быть выдвинуты новые обвинения.

«Я потребовал от начальника департамента по делам Майдана, господина Горбатюка: сразу после принятия этого закона откорректировать подозрение, учитывая полученные последние результаты следствия, и предъявить обновленное подозрение Януковичу, Захарченко, Якименко и другим должностным лицам за незаконное объявление антитеррористической операции, привлечение спецподразделений к разгону Майдана, что привело к сотне человеческих жертв и сотням пострадавших», ‒ говорит он.

20 февраля 2014 года были также погибшие и раненые среди силовиков. Называли имена не менее четырех правоохранителей, погибших в тот день. По словам Юрия Луценко, следствие относительно выстрелов со стороны Майдана в правоохранителей также ведется. Впрочем, о подозреваемых и обвиняемых в этом деле на данный момент нет открытой информации.