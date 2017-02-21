Одна из реформ новой власти. Была милиция, стала полиция. Что это был за процесс? Сначала все старые кадры были зачислены в ряды новосозданной полиции – и началась переаттестация. Она происходила фактически за закрытыми дверьми – без телекамер и диктофонов. По официальным итогам этой аттестации, в которой участвовало около 70 тысяч лиц, всего было уволено около 5 тысяч сотрудников. То есть система очистилась от старых кадров приблизительно лишь на 7 процентов. Поэтому не удивительно, что среди работников реформированной полиции и Министерства внутренних дел осталось немало таких, официальные доходы которых далеки от реального стиля жизни. Екатерина Каплюк продолжает тщательным образом исследовать, как живут «топовые» правоохранители уже после проведения реформы. Передача «Схемы. Коррупция в деталях» – телевизионная программа журналистских расследований. Совместный проект Радіо Свобода и «UA:Перший».