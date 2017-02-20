Экономическая блокада неподконтрольных территорий вышла на новый уровень. В Кабмине допустили объявление чрезвычайной ситуации в энергетике, а промышленники заявили о сокращении производства. В то же время доменные печи на Мариупольском металлургическом заводе пока работают ‒ а они напрямую зависят от коксующегося угля с неподконтрольной территории. Со стороны группировки «ЛНР» посыпались угрозы: если предприятия «с той стороны» не разорвут отношения с Украиной, их отберут у владельцев. Под угрозой оказались угольные шахты Рината Ахметова, а также Алчевский металлургический комбинат и коксохимический завод. В связях между блокадой с украинской стороны и угрозами от «ЛНР»-«ДНР» разбирались Донбасс.Реалии.

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Сепаратисты нанесли удар по украинским шахтам и заводам на оккупированной территории. Так называемые «депутаты ДНР и ЛНР» синхронно приняли изменения в свои «законы о налоговой системе». Теперь предприятия-нерезиденты обязаны до конца марта перейти под юрисдикцию боевиков ‒ иначе их просто «национализируют».

«К тем предприятиям, которые не выполнят эти требования, будут применяться определенные санкции. А именно, будут вводиться «государственные администрации», ‒ заявил так называемый глава «Народного совета» группировки «ЛНР» Владимир Дегтяренко.

Речь идет о крупных объектах финансово-промышленных групп. А именно: о шахтах компаний «ДТЭК» и «Метинвест», заводах корпорации «ИСД». Это именно те предприятия, которые возят свою продукцию ‒ уголь и металл ‒ через линию разграничения на подконтрольную Украине территорию. Точнее, возили ‒ до тех пор, пока железную дорогу не заблокировали.

Окончательный удар нанесли сепаратисты новым «законом».

«До этого момента боевики боялись подходить к большим градообразующим предприятиям. Боялись, что их не «похвалят» в Москве. У них было что грабить и чем зарабатывать», ‒ говорит народный депутат и бывший совладелец корпорации «ИСД» Сергей Тарута.

России сложно удерживать Донбасс ‒​ журналист

Поток финансовой помощи со стороны России резко оскудел ‒ группировки «ДНР» и «ЛНР» сначала отгородили захваченные ими территории друг от друга таможнями, а теперь начали присматриваться к активам украинских олигархов.

«Донбасс ‒ это очень дорогое удовольствие. И России очень сложно его содержать. Поэтому они пытаются каким-то образом его оптимизировать, чтобы добавить определенный элемент хозрасчета. Владельцы и администрация предприятий автоматически превращаются в преступников с точки зрения украинского Уголовного кодекса. Они становятся финансистами терроризма», ‒ замечает журналист и блогер Сергей Иванов.

«Мы должны взять их под контроль» ‒​ Черныш

Проблемы большого бизнеса, вызванные блокадой, сыграли сепаратистам на пользу, уверены в Кабинете министров. Блокада может привести к серьезным последствиям, говорит министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Эта блокада может сейчас привести к тому, что эти предприятия остановятся

«Эта блокада может сейчас привести к тому, что эти предприятия остановятся. Люди будут уволены или под страхом увольнения. И аргумент будет у тех, кто сейчас представляет Россию ‒ чтобы сказать: видите, что происходит? У нас другого шанса нет. Мы должны взять их под контроль», ‒ заявляет министр.

Первой жертвой двойного удара стал Алчевский металлургический комбинат в Луганской области. 13 февраля завод прекратил выплавку чугуна из-за отсутствия сырья. Жители города в шоке ‒ другой легальной работы здесь практически нет.

«Люди без зарплаты, людям трудно сейчас... Тем более, что основная масса сейчас работает на меткомбинате. Люди работают из Стаханова (старое название Кадиевка ‒ КР), Перевальска ‒ будет трудно не только городу. Будет трудно всему району», ‒ рассказывает житель Алчевска и работник металлургического комбината Александр.

Полная остановка комбината грозит городу Алчевску повторением катастрофы 2006 года, когда город в 30-градусные морозы остался без отопления. За тепло в Алчевске тоже отвечает АМК. Ситуация опасная, но бывший совладелец завода Сергей Тарута уверяет: по так называемым правилам сепаратистов украинские корпорации работать не станут.

Однозначно эти предприятия работать ни по каким законам «ДНР»-«ЛНР» не будут

«Однозначно эти предприятия работать ни по каким законам «ДНР»-«ЛНР» не будут. Деньги поступали в украинский бюджет. Деньги поступали, в том числе, и на военный сбор. Поступали в пенсионный фонд ‒ туда не возвращались! То есть Украина получала больше, чем возвращала туда», ‒ говорит Тарута.

Сепаратисты выжидают, срок ‒​ до конца марта

Владельцы предприятий утверждают: сепаратистам не платили ни копейки. Однако в октябре прошлого года самозваный «министр доходов и сборов» группировки «ДНР» заявлял обратное.

«Эти предприятия также оплачивают все виды налогов и сборов в «ДНР». Так, они, условно, попали под двойное налогообложение», ‒ заявлял «министр» доходов и сборов группировки «ДНР» Александр Тимофеев.

Цена вопроса: по данным СБУ, только в прошлом году предприятия, работающие на оккупированной территории, принесли в украинский бюджет около 31,7 миллиарда гривен. В том числе ‒ более 770 миллионов военного сбора. Все эти деньги теперь теоретически могут закрыть дыры в бюджетах сепаратистских группировок.

«Я считаю такие угрозы реальными. И нам очень много нужно будет сделать ‒ правительству, Министерству иностранных дел, ‒ чтобы эти угрозы остались только угрозами», ‒ говорит министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Сепаратисты предлагают «гуманитарную помощь»

Пока же сепаратисты выжидают, чем закончится эпопея с блокадой. Так называемые «поправки» к налоговым законам приняты ими только в первом чтении. До 31 марта украинские владельцы предприятий должны определиться, как выстраивать отношения с теми, кто фактически контролирует неподконтрольную часть Донбасса. Что делать ‒ вопрос открытый.

Тем временем экономический конфликт в зоне боевых действий разросся на всю Украину ‒ Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Сепаратисты тут же отреагировали ‒ предложили отправлять «гуманитарную помощь» от себя уже на подконтрольную Украине часть Донбасса.