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Политика

Под угрозой «национализации»: что будет с украинскими заводами на Донбассе

Украинское угледобывающее предприятие на оккупированной территории

Украинское угледобывающее предприятие на оккупированной территории

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Экономическая блокада неподконтрольных территорий вышла на новый уровень. В Кабмине допустили объявление чрезвычайной ситуации в энергетике, а промышленники заявили о сокращении производства. В то же время доменные печи на Мариупольском металлургическом заводе пока работают ‒ а они напрямую зависят от коксующегося угля с неподконтрольной территории. Со стороны группировки «ЛНР» посыпались угрозы: если предприятия «с той стороны» не разорвут отношения с Украиной, их отберут у владельцев. Под угрозой оказались угольные шахты Рината Ахметова, а также Алчевский металлургический комбинат и коксохимический завод. В связях между блокадой с украинской стороны и угрозами от «ЛНР»-«ДНР» разбирались Донбасс.Реалии.

Сепаратисты нанесли удар по украинским шахтам и заводам на оккупированной территории. Так называемые «депутаты ДНР и ЛНР» синхронно приняли изменения в свои «законы о налоговой системе». Теперь предприятия-нерезиденты обязаны до конца марта перейти под юрисдикцию боевиков ‒ иначе их просто «национализируют».

«К тем предприятиям, которые не выполнят эти требования, будут применяться определенные санкции. А именно, будут вводиться «государственные администрации», ‒ заявил так называемый глава «Народного совета» группировки «ЛНР» Владимир Дегтяренко.

Угледобывающее предприятие «ДТЭК Свердловантрацит», город Должанский (бывший Свердловск), Луганская область

Угледобывающее предприятие «ДТЭК Свердловантрацит», город Должанский (бывший Свердловск), Луганская область

Речь идет о крупных объектах финансово-промышленных групп. А именно: о шахтах компаний «ДТЭК» и «Метинвест», заводах корпорации «ИСД». Это именно те предприятия, которые возят свою продукцию ‒ уголь и металл ‒ через линию разграничения на подконтрольную Украине территорию. Точнее, возили ‒ до тех пор, пока железную дорогу не заблокировали.

Торговая блокада оккупированного Донбасса

Торговая блокада оккупированного Донбасса

Окончательный удар нанесли сепаратисты новым «законом».

«До этого момента боевики боялись подходить к большим градообразующим предприятиям. Боялись, что их не «похвалят» в Москве. У них было что грабить и чем зарабатывать», ‒ говорит народный депутат и бывший совладелец корпорации «ИСД» Сергей Тарута.

России сложно удерживать Донбасс ‒ журналист

Поток финансовой помощи со стороны России резко оскудел ‒ группировки «ДНР» и «ЛНР» сначала отгородили захваченные ими территории друг от друга таможнями, а теперь начали присматриваться к активам украинских олигархов.

«Донбасс ‒ это очень дорогое удовольствие. И России очень сложно его содержать. Поэтому они пытаются каким-то образом его оптимизировать, чтобы добавить определенный элемент хозрасчета. Владельцы и администрация предприятий автоматически превращаются в преступников с точки зрения украинского Уголовного кодекса. Они становятся финансистами терроризма», ‒ замечает журналист и блогер Сергей Иванов.

«Мы должны взять их под контроль» ‒ Черныш

Проблемы большого бизнеса, вызванные блокадой, сыграли сепаратистам на пользу, уверены в Кабинете министров. Блокада может привести к серьезным последствиям, говорит министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Вадим Черныш

Вадим Черныш

Эта блокада может сейчас привести к тому, что эти предприятия остановятся
Вадим Черныш

«Эта блокада может сейчас привести к тому, что эти предприятия остановятся. Люди будут уволены или под страхом увольнения. И аргумент будет у тех, кто сейчас представляет Россию ‒ чтобы сказать: видите, что происходит? У нас другого шанса нет. Мы должны взять их под контроль», ‒ заявляет министр.

Первой жертвой двойного удара стал Алчевский металлургический комбинат в Луганской области. 13 февраля завод прекратил выплавку чугуна из-за отсутствия сырья. Жители города в шоке ‒ другой легальной работы здесь практически нет.

«Люди без зарплаты, людям трудно сейчас... Тем более, что основная масса сейчас работает на меткомбинате. Люди работают из Стаханова (старое название Кадиевка ‒ КР), Перевальска ‒ будет трудно не только городу. Будет трудно всему району», ‒ рассказывает житель Алчевска и работник металлургического комбината Александр.

Алчевский металлургический комбинат в Луганской области

Алчевский металлургический комбинат в Луганской области

Полная остановка комбината грозит городу Алчевску повторением катастрофы 2006 года, когда город в 30-градусные морозы остался без отопления. За тепло в Алчевске тоже отвечает АМК. Ситуация опасная, но бывший совладелец завода Сергей Тарута уверяет: по так называемым правилам сепаратистов украинские корпорации работать не станут.

Однозначно эти предприятия работать ни по каким законам «ДНР»-«ЛНР» не будут
Сергей Тарута

«Однозначно эти предприятия работать ни по каким законам «ДНР»-«ЛНР» не будут. Деньги поступали в украинский бюджет. Деньги поступали, в том числе, и на военный сбор. Поступали в пенсионный фонд ‒ туда не возвращались! То есть Украина получала больше, чем возвращала туда», ‒ говорит Тарута.

Сепаратисты выжидают, срок ‒ до конца марта

Владельцы предприятий утверждают: сепаратистам не платили ни копейки. Однако в октябре прошлого года самозваный «министр доходов и сборов» группировки «ДНР» заявлял обратное.

Угледобывающее предприятие в Луганской области

Угледобывающее предприятие в Луганской области

«Эти предприятия также оплачивают все виды налогов и сборов в «ДНР». Так, они, условно, попали под двойное налогообложение», ‒ заявлял «министр» доходов и сборов группировки «ДНР» Александр Тимофеев.

Цена вопроса: по данным СБУ, только в прошлом году предприятия, работающие на оккупированной территории, принесли в украинский бюджет около 31,7 миллиарда гривен. В том числе ‒ более 770 миллионов военного сбора. Все эти деньги теперь теоретически могут закрыть дыры в бюджетах сепаратистских группировок.

Сумма, которую украинские предприятия, которые работают на оккупированной территории, принесли в украинский бюджет за 2016 год (данные СБУ)

Сумма, которую украинские предприятия, которые работают на оккупированной территории, принесли в украинский бюджет за 2016 год (данные СБУ)

«Я считаю такие угрозы реальными. И нам очень много нужно будет сделать ‒ правительству, Министерству иностранных дел, ‒ чтобы эти угрозы остались только угрозами», ‒ говорит министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

Сепаратисты предлагают «гуманитарную помощь»

Пока же сепаратисты выжидают, чем закончится эпопея с блокадой. Так называемые «поправки» к налоговым законам приняты ими только в первом чтении. До 31 марта украинские владельцы предприятий должны определиться, как выстраивать отношения с теми, кто фактически контролирует неподконтрольную часть Донбасса. Что делать ‒ вопрос открытый.

Тем временем экономический конфликт в зоне боевых действий разросся на всю Украину ‒ Кабмин объявил режим чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Сепаратисты тут же отреагировали ‒ предложили отправлять «гуманитарную помощь» от себя уже на подконтрольную Украине часть Донбасса.

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