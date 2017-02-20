10 лет назад исполняющим обязанности президента Чеченской Республики был назначен Рамзан Кадыров. Спустя два месяца он занял пост главы Чечни.

За эти 10 лет Грозный превратился в роскошный европейский город, Кадыров – в одного из главных ньюсмейкеров России, республика – в одну из самых закрытых для независимых СМИ. Здесь нельзя жаловаться на беззаконие и коррупцию (Рамазан Джалалдинов), нельзя сравнивать богатую жизнь руководства с жизнью простых чеченцев (Айшат Инаева), нельзя писать лишнего (нападение на автобус с журналистами) и точно нельзя называть главу республики "позором России" (Красноярский депутат Константин Сенченко).

677 млрд рублей ($12 млрд) – такую сумму Чечня получила из федерального бюджета с 2006 по 2016 годы. Республика уже много лет остается одной из самых дотационных. В прошлом году больше денег из Москвы получила только Ингушетия.

Зависимость бюджета региона от помощи из центра – это пожалуй, единственный точно известный факт о чеченской экономике: на безвозмездные трансферты приходится в среднем 87% доходов региона.

Деньги Чечня получает по разным статьям:

прозрачным и рассчитываемым по специальной формуле, например, госпрограмма развития Северного Кавказа до 2025 года;

непрозрачным, распределяемым вручную, например, так называемая дотация "на сбалансированность бюджета" (ее придумали специально для Чечни и Крыма).

Минфин хотел было уменьшить финансирование Чечни в 2017 году, но Кадыров выступил против этих планов.

"Если и дальше продолжится практика урезания бюджета, республика не сможет развиваться, нам не удастся выполнить взятые на себя социальные обязательства", – говорил тогда Рамзан Кадыров.

В результате Чечня и Крым стали получателями одних из самых крупных федеральных дотаций в этом году: финансирование Чечни (без учета различных субсидий, которые ей полагаются наряду с другими регионами) составило 40,5 млрд руб.

Безработная, но зарабатывающая

Исходя из официальных данных, за последние 10 лет жизнь с республике значительно улучшилась: население выросло почти на 20%, доходы граждан – на целых 177.

Средняя зарплата по республике 21,5 тыс рублей. И, судя по официальным данным с 2013 года, в Чечне нет людей с доходами ниже прожиточного минимума (8704 рубля). При этом по уровню безработицы к концу 2016 года Чечня вышла на второе место, вновь уступив лишь Ингушетии.

В августе Кадыров отчитался Путину о сокращении безработицы до среднероссийского показателя 1,3%. Чеченстат публикует другие данные – 9,2%. Но важно другое – речь идет о регистрируемой безработице, то есть количестве людей, вставших на учет в органах социальной защиты. К уровню реальной безработицы эти данные отношения имеют мало. С другой стороны, в 2006 этот показатель составлял 70%, а значит динамика положительная.

Безопасная, но неспокойная

Чечня в последние годы неизменно признается одним из самых безопасных регионов России. Уровень преступности здесь один из самых низких: за 2016 год Генпрокуратура зарегистрировала всего 3500 преступлений. Несмотря на благополучную официальную статистику, Чечня – один из немногих регионов России, где регулярно действуют боевики. По уровню террористической опасности Чечня занимает второе место в России после Дагестана.

Социально незащищенная

Большая часть населения республики – 65% – живет в сельской местности. В Чечне не хватает больничных коек и медперсонала: на одного сотрудника приходится 140 человек. Это худший показатель в стране.

Согласно статистике Росстата, в Чечне самая большая среди российских регионов очередь в детские сады. Это объясняется тем, что в республике самая большая в России доля детей (образец сам Кадыров: у него 10 детей). И это, конечно, хорошо, но только в республике не хватает школ, и лишь 19% работающих людей имеют высшее образование.

Верующая

Официальной религией Чечни является ислам. В республике почти тысяча мечетей. Ношение головного платка для женщин считается необязательным, но по факту девушку с непокрытой головой часто тут не встретишь.

Алкоголь официально не запрещен, но руководство Чечни попросило продавцов не заниматься деятельностью которая "губит молодежь и разрушает семьи", и они добровольно отказались от лицензий на алкоголь.

В Чечне меньше, чем где-либо в России, разводов. Зато правозащитники говорят о распространении многоженства. Способствуют этому и ислам, и положительное отношение к полигамным бракам главы республики.

Роскошная

Грозный выглядит роскошно: широкие проспекты, машины премиум-класса, комплекс "Грозный-Сити". В 2015 году здесь торжественно открыли самый большой и самый дорогой в России фонтан за 60 млрд рублей. В том же году Грозный признали самым богатым городом России.

Единодушная

Чечня – одна из самых политически активных республик. Из года в год явка на все выборы приближается к ста процентам. Кроме того, чеченцы еще и весьма единодушны – действующую власть здесь поддерживают 99,76% населения. По данным правозащитных организаций, к этому единодушию стимулирует административный ресурс.

Кадыровская

За 10 лет у власти Рамзан Кадыров сумел удержать власть в этом сложном регионе и контролировать ситуацию: с помощью своих людей и своими методами. Кремль положением дел в Чечне доволен, Кадыров даже смог убедить россиян – согласно опросам "Левада-Центра", с каждым годом доверие к нему растет.