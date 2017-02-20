«Мирный план» украинского раздора

Издание New York Times сообщило, что депутат украинской Верховной Рады от Радикальной партии Андрей Артеменко передал в администрацию президента США Дональда Трампа свой "мирный план" по урегулированию ситуации в Украине. Он, в частности, предусматривает "проведение референдума о передаче Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет, снятие санкций с Москвы и вывод российских войск из Донбасса". Украинские власти назвали эту инициативу "антиконституционной", а парламентская фракция Радикальной партии приняла решение исключить Артеменко из ее состава.

Как заявил украинский посол в США Валерий Чалый, передача Андреем Артеменко администрации американского президента так называемого "мирного плана" от имени Украины является грубым нарушением Конституции страны. Такие идеи, подчеркнул дипломат, могут быть полезны только тем, кто открыто или скрыто представляет российские интересы. После обнародования этого плана многие в Верховной Раде зачислили Артеменко в предатели. Председатель парламентской фракции "Народный фронт" Максим Бурбак сказал, что будет требовать привлечь этого депутата к уголовной ответственности за "посягательство на территориальную целостность страны, поскольку Крым – это Украина, и никаких продаж или аренд мы никогда не позволим".

Вечером в понедельник 20 февраля парламентская фракция Радикальной партии решила исключить Артеменко из своего состава и потребовать от него сложить депутатский мандат. Осудил инициативу коллеги и лидер партии Олег Ляшко. Он сказал, что любые разговоры о легализации аннексии Крыма Россией, включая вариант "аренды", а также о снятии с нее санкций ради "мира" – абсолютно не приемлемы. Впрочем, руководитель социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко сомневается в искренности позиции главного украинского радикала:

Артеменко не имеет к этому никакого отношения

– Прежде всего, отмечу патологическую стыдливость самой яркой сейчас, без сомнения, личности украинской политики – Олега Ляшко. Можно было ожидать, что с такой инициативой выступит он сам, но у него, видимо, не хватило силы духа, и на эту роль выбрали другого человека. Считаю, что Артеменко не имеет к этому никакого отношения, поскольку до сих пор он никак не проявлял себя ни в Радикальной партии, ни в законотворчестве, ни в большой геополитике. Источник информации всегда не менее важен, чем сама информация. Поэтому я не думаю, что будут какие-то последствия и для депутата, и для происходящего на Донбассе и в Крыму. Я вижу в этом только желание Радикальной партии как-то сыграть одновременно и с Москвой, и с Украиной, но при этом оставить себе свободу маневра.

По словам Виктора Небоженко, ни для кого не секрет, что Олег Ляшко отстаивает интересы олигарха Рината Ахметова, который владеет, в том числе, угольными предприятиями и металлургическими комбинатами на всей территории Донбасса. Поэтому звучат предположения, что за очередным "мирным планом" может стоять Ахметов.

А самого Андрея Артеменко уже называют "последователем Надежды Савченко". Депутат Верховной Рады, бывшая "кремлевская узница" ранее предложила временно отказаться от Крыма ради возвращения всего Донбасса под контроль Украины. В этом же контексте можно вспомнить и публикацию в The Wall Street Journal олигарха Виктора Пинчука о том, что установление мира в Украине возможно через компромиссы по Евросоюзу и Крыму, и еще план по урегулированию на Донбассе бизнесмена и депутата Верховной Рады Сергея Таруты, продолжает Виктор Небоженко:

– Тот же олигарх Пинчук никогда не занимался геополитикой, не считая своих офшорных счетов – вот так они понимают геополитику. Статья Пинчука вызвала жесткую реакцию в Украине, но не было продолжения. У Савченко – другая история. Она с самого начала ищет публичные пути для разрешения ситуации. Ошибается она или нет - это не так важно. А с Артеменко дела обстоят хуже. Он, повторяю, не является публичным лицом, чье каждое слово до сих пор ловили бы с придыханием и считали очень важным. Я прогнозирую, что ему с трудом удастся объяснить историю возникновения этой идеи. Мы видим здесь, скорее, игру Ахметова. Когда мы все это связываем, то должны понимать, что все эти планы и Таруты, и Пинчука, и вот последний скрытый план Ахметова через Радикальную партию – это конкуренция с президентом Петром Порошенко.

В отличие от Виктора Небоженко, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев полагает, что план Артеменко может быть его личной инициативой:

В Америке у него есть знакомые с выходом на новую американскую администрацию Дональда Трампа

– Он давно, с 90-х годов, в украинском бизнесе, начинал с энергетики. Уже тогда у него появились хорошие связи, в том числе, и в США. В Америке, как мне известно, у него есть либо бывшие партнеры, либо просто знакомые с выходом на новую американскую администрацию Дональда Трампа. Думаю, что за ним никто не стоит, это его собственная депутатская инициатива, рассчитанная на продолжение громкой политической карьеры. Ему надоело быть в тени парламентской фракции, которой единолично управляет лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Сейчас многие депутаты пытаются выстраивать свою карьеру на индивидуальном подходе к решению конфликта на Донбассе и воплощению Минских соглашений. Например, Савченко, есть и ряд других парламентариев, которые думают о таких планах. Это симптом того, что Верховная Рада самоустранилась от того, чтобы найти какие-то дополнительные ресурсы для реализации Минских соглашений, либо предложить альтернативный формат решения конфликта на Донбассе, и уступила полностью инициативу президентской команде, – подчеркивает Вадим Карасев.

В статье в New York Times также содержится информация, что бывший помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн за неделю до своей отставки с этого поста получил от лиц, "близких к Трампу", пакет предложений по отмене антироссийских санкций в общем контексте урегулирования ситуации в Украине. По информации издания, в разработке предложений участвовали личный адвокат Трампа Майкл Коэн, деловой партнер президента, уроженец СССР Феликс Сатер, помогавший ему с поиском бизнес проектов в России, и Андрей Артеменко. При этом сам депутат Артеменко утверждает, что передал американской стороне не только "мирный план" по Украине, в подготовке которого, по его словам, участвовали еще несколько депутатов Рады (их имена он пока отказывается называть), но и доказательства причастности украинского президента Петра Порошенко и его окружения к коррупции.

Как это может отразиться на будущих украинско-американских отношениях при новом президенте Дональде Трампе? Виктор Небоженко:

– Не думаю, что это будет иметь какие-то последствия. В США прекрасно понимают, что Украина для них является крайне важным, слабым, но естественным геополитическим союзником, нравится это кому-то или нет. И американский президент Дональд Трамп, как бизнесмен, строитель, республиканец, не будет отказываться от Украины, а серьезно займется чисткой политического поля Украины, ее руководства. Конечно же, весь этот компромат будет зафиксирован в Вашингтоне, но, мне кажется, они ничего не будут сейчас делать, пока не найдут замену Порошенко.

В интервью интернет-изданию "strana.ua" Андрей Артеменко объяснил, почему решил пойти на передачу американским властям компромата на президента и его окружение. Речь, по его словам, идет о платежных поручениях Национального банка Украины и документах, касающихся предприятий ВПК и офшорных компаний Петра Порошенко и его друзей. По словам депутата Артеменко, для того, чтобы реализовать его "мирный план", Украине нужна перезагрузка власти, досрочные выборы Рады и, возможно, президента. Власть, говорит Артеменко, на это идти не хочет, и заставить ее может только внешнее давление. А единственный человек в мире, которого по-настоящему боится Порошенко – это Дональд Трамп, уверен Артеменко.

Пока Петр Порошенко не чувствует серьезных угроз

Возможно, это и так, но вряд из-за документов, компрометирующих главу государства, в Украине состоятся перевыборы, убежден политолог Вадим Карасев:

– Мюнхенская конференция по вопросам безопасности показала, что пока Петр Порошенко не чувствует серьезных угроз со стороны своих недоброжелателей и разоблачителей. Хотя в Украине все может быть, и досрочные парламентские выборы возможны – но, скорее всего, они могут быть связаны не столько с компроматом, сколько с другими факторами, повышающими нестабильность внутренней ситуации.