Сайт российского канала Life.ru опубликовал материал с заголовком «Киев стал главным импортером пива и мяса из России». При этом Life.ru (бывший LifeNews) опустил детали материала «Ведомостей», на которые сослался. А именно – что почти 30% экспорта российской продукции приходится на территорию, которую при поддержке России сейчас контролируют группировки «ЛНР» и «ДНР».

В новости Life.ru со ссылкой на «Ведомости» сообщили, что, несмотря на продовольственное эмбарго, которое Киев ввел в отношении Москвы, Украина все равно остается среди крупнейших покупателей российской водки, кондитерских изделий, а также пива и мяса. LifeNews не уточняет, в каких именно областей или регионов Украины ввозят продукцию.

«В ФМС, как отмечает издание, не смогли рассказать, в какие именно украинские регионы отправляются мясо и пиво. При этом поставки в «ЛНР» и «ДНР» могут быть зафиксированы как экспорт в Украину», – говорится в новости.

Действительно, в понедельник на сайте издания «Ведомости» вышел материал, где написано, что мясо и субпродукты в 2013-2014 годах Украина в России практически не закупала. Но в 2016 году туда якобы переправили 47893 тонн этой продукции.

«Это лучшая динамика среди всех стран-импортеров, и благодаря ей теперь на Украину, по данным ФМС, приходится почти 30% от всего российского экспорта пива и мяса. Украина осталась крупнейшим покупателем российского пива и впервые стала крупнейшим покупателем российского мяса, вытеснив на второе место Казахстан», – говорится в материале.

Однако далее в статье уточняют, что получателями практически всей экспортируемой в Украину говядины и свинины за последние два года значатся компании из Луганской и Донецкой областей, о чем свидетельствует подробная таможенная статистика, с которой удалось ознакомиться «Ведомостям». Кроме того, поставки в Луганск и Донецк могут быть зафиксированы как экспорт в Украину, а Госслужба статистики эти данные не фиксирует – так объяснил «Ведомостям» разницу сотрудник украинской службы. К примеру, на российском мясе работает мясоперерабатывающий комбинат в Макеевке (Донецкая область) и Луганский мясоперерабатывающий комбинат, рассказали «Ведомостям» их сотрудники.

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, в январе-ноябре 2016 года импорт мяса из России уменьшился более чем в 40 раз – до 15,4 тысяч американских долларов. Динамика импорта пива – аналогичная. Торговый представитель Украины Наталья Микольская ранее сообщала, что за шесть месяцев 2016 года в Украину вообще не ввозили пиво из солода.

Однако LifeNews и другие российские СМИ умолчали о том, что мясо и пиво из России ввозят в основном на территории, временно неподконтрольные украинской власти.

Следует добавить, что российское пиво входит в перечень товаров, которые запрещено ввозить на территорию Украины. Соответствующий список был утвержден постановлением правительства Арсения Яценюка №1147 в декабре 2015 года, а в января 2016 года его расширили. Под торговое эмбарго попадают продукты питания: мясо, рыба, икра, сыр, детское питание, кондитерские изделия, бытовая химия, напитки, в том числе алкогольные. Из России запрещено ввозить в Украину солодовое пиво в бутылках и ПЭТ-таре объемом до 10 литров.