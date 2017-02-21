План Артеменко: мандат за «аренду Крыма»?

Радикальная партия исключила из фракции депутата Андрея Артеменко. Об этом журналистам сообщил лидер партии Олег Ляшко. Такое решение фракция приняла после публикации в американском издании The New York Times информации о том, что член фракции Радикальной партии Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Конверт с планом Флинну якобы передал адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн.

Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, вывод российских войск с территории Украины, амнистию и отмену санкций против России, а также внеблоковый статус Украины.

Заседание фракции продолжалось около трех часов. Общаясь после него с журналистами, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Андрея Артеменко исключили из фракции и будут просить сдать мандат. Согласно Конституции, если депутат, избранный от политической партии (избирательного блока политических партий), не вошел в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или сам вышел из фракции, его полномочия прекращаются досрочно. Если же из фракции его исключили, то он становится внефракционным и сохраняет мандат.

Олег Ляшко также предположил, что заявления Артеменко могут иметь признаки посягательства на территориальную целостность Украины, поэтому, по его словам, СБУ должна начать расследование.

«Те инициативы, которые выдвинул Артеменко, категорически противоречат позиции фракции Радикальной партии... Единственная возможность остановить Путина ‒ быть сильными. Мы не можем торговать ни территориями, ни суверенитетом, мы не можем менять Крым на Донбасс или Донбасс в обмен на Крым», ‒ сказал Ляшко.

Общаясь с журналистами, Ляшко заверил, что не знал о встрече Артеменко с высокопоставленными чиновниками США, и ни один депутат из его партии не участвовал в разработке «мирного плана». По его словам, такие заявления Артеменко дискредитируют фракцию и являются провокациями ‒ за ними, предположил Ляшко, могут стоять «пророссийские силы», такие как Юрий Бойко, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук или Евгений Онищенко.

Андрей Артеменко ранее заявлял, что целью его плана является разрешение конфликта на Донбассе, а также ‒ что власти в Украине нужна перезагрузка. В интервью порталу «Страна.ua» Артеменко сказал, что досрочные выборы в Верховную Раду могут произойти только под внешним давлением ‒ его, считает Артеменко, способен совершить Дональд Трамп.

Артеменко также утверждал, что Олег Ляшко знал о разработке «мирного плана», а в его создании принимали участие и депутаты-«радикалы». Ляшко после заседания фракции заявил, что Артеменко «не назвал ни одной фамилии», а сам Артеменко комментариев ни по плану, ни об исключении из фракции, не давал и к прессе в Верховной Раде не выходил.

В США уже идут расследования относительно выведения средств из Украины ‒ Наливайченко

Артеменко ранее также заявил, что одновременно передал своим собеседникам в США документы, которые якобы доказывают коррумпированность Петра Порошенко и касаются платежей по Нацбанку, оборонной сферы, оффшорных компаний. По словам Артеменко, эти материалы он собрал вместе с экс-главой СБУ Валентином Наливайченко. Тот подтвердил, что передавал материалы против украинских чиновников в США.

«Я предоставил документы для того, чтобы и в Украине, и в Соединенных Штатах... расследование, в рамках уголовных дел, были названы фамилии, названия оффшорных компаний. А главное, чтобы были наказаны люди, которые организовали вывод и похищение денег из Украины», ‒ сказал Наливайченко на пресс-конференции в Киеве.

Он также заявил, что в январе 2017 года был в Вашингтоне и общался с переходной администрацией Трампа. Он утверждает, что на уровне окружения Дональда Трампа есть убеждение, что бенефициары всех оффшоров, которые причастны к выводу средств из Украины, должны быть раскрыты. По его словам, уже ведется расследование по каждому переводу денег. В то же время бывший глава СБУ заявил, что не знаком с планом народного депутата Андрея Артеменко, но имеет собственный план, который недавно представил в США.

Отставка Порошенко противоречит интересам США ‒ Березовец

В Кремле назвали идею предоставления Крыма в аренду России от Украины «абсурдной». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Россия не может принять «свой регион» в аренду ‒ ведь в России оккупированный Крым считается российской территорией. А российский депутат Дмитрий Новиков заявил российскому изданию Life, что украинские политики пытаются предложить Белому дому экзотические проекты по снятию санкций с России, однако, по его словам, Крым решил свою судьбу на «референдуме».

В Соединенных Штатах реакций на официальном уровне еще не было, а киевский политтехнолог Тарас Березовец в беседе с Радiо Свобода сказал, что отставка Петра Порошенко и досрочные парламентские выборы противоречат национальным интересам Соединенных Штатов.

«Даже если они (американцы ‒ КР) получат факты, а у меня достаточно сомнений, что существует некое досье на Порошенко, которого американцы бы не знали, ‒ это никоим образом не повлияет на них. Это не будет означать, что они будут давить на Порошенко, требовать тем более отставки», ‒ сказал Березовец.

Политический эксперт Юрий Романенко отметил в комментарии Радiо Свобода, что у Дональда Трампа еще не до конца сформирована команда, и у него усиливается конфликт с политическим истеблишментом, в том числе и и с республиканцами. Пока не станет ясно, какие именно «доказательства» получила Америка, и пока не появится официальная реакция Белого дома, утверждает политолог, «паниковать не стоит», хотя нет и особых поводов для оптимизма.

Он также предположил, что заявление Артеменко и реакция на него в украинском обществе ‒ это попытка определить, какой будет реакция на различные форматы решения конфликта на Донбассе.

Позже в воскресенье другое американское издание, The Washington Post, опубликовало заявление Коэна о том, что он не передавал Флинну документов Артеменко, а отмена санкций против России при личной встрече не обсуждалась.