Нью-йоркское издание The New York Times размышляет над планом мирного урегулирования в Украине, который выработали довольно сомнительные фигуры из окружения президента США, а также украинский законодатель. Британская газета The Independent пишет о заверениях в верности США своим партнерам по НАТО, которые пытался выразить европейским партнерам вице-президент США Майк Пенс на конференции в Мюнхене. А французский левоцентристский журнал Libération пишет о пиццерии в Киеве, которая является чем-то вроде реабилитационного центра для украинских воинов, которые возвращаются из зоны боевых действий на востоке страны.

Американское издание The New York Times опубликовало материал «Тайный план для Украины и России с подачи сообщников Трампа». Газета сообщает, что за неделю до отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна в его кабинет был доставлен запечатанный конверт с определенными предложениями, которые определяли то, как президент Трамп мог бы снять санкции с России. Издание сообщает, что за этими предложениями стоят личный юрист Трампа ‒ Майкл Д. Коэн ‒ и Феликс Сейтер, бизнес-партнер, который помогал Трампу заключать сделки в России, и украинский законодатель, который пытается подтолкнуть свою политическую карьеру, участвуя в деятельности оппозиции, которая, как пишет газета, получила в свое время помощь от бывшего руководителя избирательного штаба Трампа ‒ Пола Манафорта.

Андрей Артеменко, украинский законодатель, видит себя неким лидером трамповского образца будущей Украины

«Авторы плана ‒ дипломаты-любители ‒ говорят, что их цель заключается в окончании изнурительной трехлетней войны в Украине. Однако эти предложения содержат в себе больше, чем мирный план. Андрей Артеменко, украинский законодатель, видит себя неким лидером трамповского образца будущей Украины. В дополнение Артеменко утверждает, что имеет доказательства случаев коррупции президента Украины Петра Порошенко. Артеменко, впрочем, не скрывает, что получил поощрение от ведущих советников президента России Путина», ‒ пишет американский журнал.

Издание добавляет, что один из авторов плана ‒ Коэн ‒ уже заинтересовал ФБР своими связями с Россией. Он, в дополнение, женат на украинке. Двое других авторов также имеют сомнительное прошлое. Сейтер, который является гражданином США, рожденным в России, ранее признал себя виновным в биржевых махинациях, следы которых ведут к мафии. Артеменко отбывал двухлетнее заключение в Украине по обвинению в противозаконном завладении средствами. Газета также пишет, что еще не известно, воспримет ли серьезно все те предложения Белый дом, но это, как говорит журнал, «дипломатическое фрилансерство» уже разозлило украинскую власть.

«Артеменко никто не уполномочивал представлять никакие альтернативные планы мирного урегулирования от имени Украины каким-либо иностранным правительствам, включая правительство США», ‒ заявил посол Украины в США Виталий Чалый.

Нью-йоркское издание далее приводит слова бывшего посла США в Украине Джона Хербста, который выразил опасения, что президент Трамп может слишком хотеть улучшения отношений с Россией именно за счет Украины. И план Артеменко может стать частью этого. Далее газета публикует детали плана. Здесь предусматривается вывод российского войска с территории Восточной Украины. А уже дальше, по этому плану, украинские избиратели будут решать на референдуме, можно ли Крым отдать России в аренду на 50 или 100 лет.

Британская газета The Independent размещает статью «Майк Пенс говорит, что США привлекут Россию к ответственности и будут поддерживать НАТО». Журнал пишет, что в ходе своей дебютной поездки в должности вице-президента США Майк Пенс, выступая на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, заверил в беспрекословной поддержке Соединенными Штатами альянса и в том, что президент Трамп также поддерживает Европу. При этом Пенс ссылался на общие идеи США и Европы, а именно ‒ свободу, демократию и верховенство права. Майк Пенс также посвятил часть своей речи ситуации в Украине.

США будут требовать от России соблюдения положений мирного соглашения 2015 года, которое имеет целью положить конец насилию на востоке Украины

«Соединенные Штаты Америки будут требовать от России соблюдения положений мирного соглашения 2015 года, которое имеет целью положить конец насилию на востоке Украины между правительственным войском и отрядами поддерживаемых Россией сепаратистов», ‒ заявил вице-президент США Майк Пенс.

Британская газета отмечает, что речь американского вице-президента и его встречи с некоторыми из лидеров стран Европы служили задаче несколько успокоить нервных европейских союзников, которые занимаются российской агрессией, включая аннексию украинского Крыма. Журнал сообщает, что Пенс встретился с лидерами государств Балтии, а также провел отдельную встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Именно этой встрече посвящались послания и фото в Твиттере американского чиновника.

Британское издание указывает, что страны Европы, имеющие границу с Россией, опасаются возможности углубления американо-российских связей при администрации Трампа, а также возможного ослабления санкций, введенных после аннексии Крыма, в обмен на соглашение о ядерных вооружениях.

«Майк Пенс говорит, что США привлекут Россию к ответственности и будут поддерживать НАТО»

Французский журнал Libération опубликовал материал «Пиццерия ‒ средство против зла войны». Издание сообщает, что в центре Киева работает пиццерия, которая называется Pizza Veterano. Это заведение было открыто двумя ветеранами боевых действий на востоке Украины. Более того, этот ресторан также трудоустраивает таких же ветеранов вооруженного конфликта. Цель этого всего, как пишет французское издание, помочь украинским воинам вновь вернуться к мирной жизни и адаптироваться в этой жизни. Это заведение, как добавляет газета, довольно популярно в Киеве.

«Это лучшая пиццерия в Киеве. Она стала чем-то вроде места поклонения, потому что здесь все в полцены для бывших воинов», ‒ говорит завсегдатай пиццерии по имени Мирослав.

Французское издание добавляет, что, открыв в 2015 году эту пиццерию, ее владелец Леонид Остальцев, прежде всего, хотел создать место, где встречались бы бывшие украинские комбатанты, которые возвращались с восточного фронта. Леонид, который сам является ветераном боевых действий на востоке, лично прошел непростым путем возвращения к гражданской жизни. Тем более, как отмечает газета, в условиях того, что в Украине не существует реальной психологической поддержки для воинов.

Libération далее рассказывает о «пиццайоло», или о том, кто выпекает пиццу в этом киевском заведении. Евгений Фетисов, который год отслужил в рядах 12-го моторизованного батальона украинской армии, до того был плотником, но, вернувшись из зоны боевых действий, не смог так просто окунуться обратно в обычную гражданскую жизнь.

Те, кто не пережил войны, считают воинов безумными

«Это я словно стал жить своей второй жизнью. Перед тем, как я начал работать в пиццерии 4 месяца назад, я чувствовал себя ненужным, и чувствовал, что никто меня не понимает. Все мне задавали какие-то нелепые вопросы. И те, кто не пережил войны, считают воинов безумными», ‒ рассказывает Евгений Фетисов на страницах французской газеты.

Журнал завершает, отмечая, что владелец пиццерии пытается дать понять своим сотрудникам, что работа в пиццерии ‒ это лишь временный период в их жизни. Леонид Остальцев не планирует, что кто-то из ветеранов боевых действий на востоке будет работать в его заведении всю жизнь. Украинские ветераны регулярно организуют мероприятия, где обучают детей, потерявших родителей во время вооруженного конфликта на востоке Украины, готовить пиццу, таким образом поддерживая жизнь их боевого братства.