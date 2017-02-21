Как оказалось, военный конфликт на Донбассе может менять правила игры и на мировой футбольной арене. «Todos somos Zozulya» – переводится как «Мы ​​все Зозуля». Игроки испанского клуба «Бетис» недавно вышли на поле в футболках с такой надписью, чтобы поддержать своего коллегу – украинского футболиста Романа Зозулю. Его назвали «нацистом» болельщики другого испанского клуба. Почему фразу «Todos somos Zozulya» теперь можно переводить как – «футбол, политика и война», расскажет «Донбасс.Реалии».