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Видеоблог «Tugra»: Шагин Гирай хан – последний крымский хан. Часть 2 (видео)

Видеоблог «Tugra»: Шагин Гирай хан – последний крымский хан. Часть 2 (видео)
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Чем руководствовался Крым Гирай хан и почему он принял решение поставить во главе ногайских провинций ханства сераскиром молодого принца Шагина Гирая – не совсем ясно, но ум, энергия, настойчивость и справедливая строгость молодого сераскира быстро принесла ему уважение и авторитет среди знати, военачальников и придворных. Новая серия видеоблогов рассказывает о династии крымских ханов Гираи. Кто были эти люди, как пришли к власти и какой след оставили после себя. В центре каждой серии – судьба одного из героев.

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