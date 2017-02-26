Чем руководствовался Крым Гирай хан и почему он принял решение поставить во главе ногайских провинций ханства сераскиром молодого принца Шагина Гирая – не совсем ясно, но ум, энергия, настойчивость и справедливая строгость молодого сераскира быстро принесла ему уважение и авторитет среди знати, военачальников и придворных. Новая серия видеоблогов рассказывает о династии крымских ханов Гираи. Кто были эти люди, как пришли к власти и какой след оставили после себя. В центре каждой серии – судьба одного из героев.