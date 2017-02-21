Крымские газеты пишут о халатном отношении чиновников к вопросам социальной сферы, о родителях, возмущенных завышенной платой за прохождение медосмотра, а также о шагах Муфтията, направленных против экстремистских организаций.

Страшно представить, но создается ощущение, что чиновники начинают шевелиться только после чрезвычайных происшествий

​«Крымская правда» в статье «Кто починит светофор?» рассказывает о бездействии крымских чиновников в вопросе ремонта вышедшего из строя светофора в Симферополе. «Как сделать так, чтобы поломанный светофор починили за три дня? Написать в «Крымскую правду». Похоже, иначе наши чиновники трудиться не хотят. Только волшебный пинок со страниц газеты положительно влияет на их работоспособность», – отмечает издание. Речь идет о светофоре на пересечении ул. Объездная и Севастопольская, который не работал три недели. На обращения граждан как на «горячую линию» главы российского правительства Крыма Сергея Аксенова, так и в подконтрольную Кремлю администрацию Симферополя никто не реагировал. Ситуация изменилась в положительную сторону только после публикации в газете. «Страшно представить, но создается ощущение, что чиновники начинают шевелиться только после чрезвычайных происшествий. Неужели в десятках кабинетах администрации и горсовета столицы Крыма нет людей, способных следить за порядком в нашем городе?» – возмущается издание.

«Крымская газета» в материале «Медкнижки для юных поварят подрывают семейный бюджет белогорцев» рассказывает о родителях студентов Белогорского технологического техникума, возмущенных внушительной суммой, которую необходимо заплатить в районной поликлинике за оформление медкнижки для практических занятий. По данным издания, речь идет об обучающихся профессии повара. Стоимость книжки с учетом отметок врачей о состоянии здоровья в Белогорской райполиклинике составляет 3500 рублей. В то же время в соседнем Советском районе это мероприятие обходится в пределах 2000 рублей. Чтобы прояснить ситуацию, «Крымская газета» обратилась к заместителю главврача Белогорской больницы Нейле Икватовой. Она сообщила, что профосмотр в детской консультации проводится бесплатно через фонд обязательного медицинского страхования при поступлении в учебные заведения любого уровня. Однако этот приказ действует в том случае, когда законодательными или иными правовыми актами России не установлен другой порядок проведения профосмотров. По данным Икватовой, калькуляция стоимости медкнижки составляет 2860 рублей. Она также сообщила, что при поступлении на работу медосмотр обычно оплачивает физлицо, а за его проведение несет финансовое бремя работодатель. «Получается, что совершенно прозаическая история превратилась в запутанный социальный триллер с финансовыми элементами», – подытоживает газета.

Ситуация наглядно демонстрирует реальное положение вещей и остро ставит вопрос выбора между официальным и неофициальным Исламом

​«Голос Крыма» в публикации «О религиозном расслоении» рассказывает о прошедшем в Симферополе круглом столе на тему: «Экстремистские секты как угроза крымскотатарскому народу». «Проведение круглого стола совпало с активизацией деятельности правоохранителей по обыскам и задержанию отдельных представителей мусульман. Ситуация наглядно демонстрирует реальное положение вещей и остро ставит вопрос выбора между официальным и неофициальным Исламом», – пишет издание. Участники круглого стола «обсудили реальную роль экстремистских сект в религиозной, национальной и общественно-политической жизни в Крыму, их методы использования Ислама для достижения порицаемых и опасных целей, а также влияние на решение вопросов, касающихся духовного и национального возрождения крымскотатарского народа». Среди участников круглого стола можно было наблюдать деятелей, еще недавно занимавшихся общественной работой, и представителей бизнес-структур. По итогам заседания было подготовлено обращение к нынешним органам власти Крыма о необходимости «усилить поддержку традиционных для Крыма официальных мусульманских институтов. Оказать содействие в доведении до общественности достоверных знаний о духовных ценностях мусульман, а также о пагубности вредоносных, экстремистских течений, с целью просвещения общества и недопущения вербовки и распространения деструктивных культов, а также ради сохранения мира и добрососедства».