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Общество

Проект «Элифбе – уроки крымскотатарского языка. Тепло

Видеоуроки «Elifbe». Тепло (видео)
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Видеоуроки «Elifbe»: Тепло

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На улицах Киева значительно потеплело – и совсем скоро можно будет снять куртки и пальто. В этом выпуске «Элифбе» мы говорим о теплой погоде.

После потепления на лицах людей появляются улыбки.

Luğat (словарь): потепление – ava qızdı, тепло – sıcaq.

Перед тем, как выйти на улицу, мы зачастую смотрим прогноз погоды.

Тепло – sıcaq, потепление – ava qızdı, на улице сегодня тепло – bugün tışarısı sıcaq
Luğat (словарь)

Luğat (словарь): во дворе 6 градусов тепла – azbarda 6 derece sıcaq bar, 6 градусов тепла – altı derece sıcaq, на улице сегодня тепло – bugün tışarısı sıcaq, сегодня тепло – bugün sıcaq.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com

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