"Человек выдающегося таланта и огромного опыта", – так охарактеризовал президент США Дональд Трамп генерала Герберта Макмастера, которого он назначил на должность советника по национальной безопасности.

Макмастер стал преемником другого генерала, Майкла Флинна, покинувшего этот пост из-за скандала, связанного с его контактами с представителями России.

О своих планах на новой должности Макмастер, выступая после встречи с Трампом, предпочел не распространяться, ограничившись заявлением о том, что “сделает все для защиты и продвижения интересов американского народа”. Однако, как отмечают американские СМИ, в связи с назначением генерала Макмастера настроение в среде военных и специалистов в сфере безопасности близко к эйфории.

У 54-летнего Герберта Макмастера – репутация одновременно боевого генерала и военного интеллектуала. Выпускник Военной академии в Вест-Пойнте, он получил известность еще в 90-е годы. Вначале – как участник Первой войны в Заливе, во время которой в ранге капитана он командовал танковым подразделением 2-го кавалерийского полка ("кавалерией" в армии США по традиции именуются механизированные части). В ходе крупного танкового сражения на юго-востоке Ирака 26 февраля 1991 года 9 американских танков под командованием Макмастера подверглись нападению 80 танков иракской республиканской гвардии и нанесли противнику разгромное поражение. За этот бой Макмастер был удостоен Серебряной звезды – одной из высших боевых наград США.

Человек выдающегося таланта и огромного опыта

Герберт Макмастер, защитивший диссертацию по военной истории, в 1997 году опубликовал наделавшую немало шума книгу "Нарушение служебного долга" (Dereliction of Duty), в которой весьма критично проанализировал деятельность и ошибки высшего военного руководства США во время войны во Вьетнаме. В 2006 году в интервью CNN тогдашний глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Питер Пэйс отзывался о книге Макмастера как об "основополагающей работе об ответственности военных при контактах с политическим руководством во время вьетнамской войны – в момент, когда избранная стратегия явно не работала". Другой комментатор дал более краткий отзыв об этой книге: "Она о том, что бывает, когда военные не говорят властям правду о положении дел". За его книгу Макмастера иногда даже сравнивали с молодым Шарлем де Голлем, в свое время также публиковавшим исследования, которые, будучи передовыми для своего времени, вызывали недовольство части военного истеблишмента.

Взгляды Макмастера на военную субординацию действительно не совпадают со стереотипными представлениями о "генерале-служаке". Он выступал с критикой некоторых решений американского командования, связанных с войной в Ираке – в которой, кстати, вновь проявил себя: войска под его командованием в 2005 году очистили от боевиков стратегически важный город Талль-Афар и его окрестности. Тогда, готовя солдат к операции, Макмастер уделял внимание не только их боевой и физической подготовке: его подчиненные изучали иракскую историю и культуру, в частности, взаимоотношения между суннитами и шиитами, что могло помочь при решении боевых задач.

Несмотря на успехи, в 2006 и 2007 годах Максмастер был обойден при присвоении отличившимся офицерам генеральских званий. Вот что он говорил в интервью местной прессе в 2014 году, будучи командующим военной базой в Форт-Беннинге, штат Джорджия: "Многие рассуждают так: ну, вы – люди военные, у вас все подчинено иерархии, ваша среда не допускает критики, вы не любите прямых суждений. Я думаю, все наоборот. И командиры, с которыми я служил, всегда приветствовали прямые, честные высказывания, не избегали критики, искали обратной связи с подчиненными". По мнению многих бывших сослуживцев генерала Макмастера, эта характеристика относится и к нему самому.

Вот, к примеру, отзыв влиятельного сенатора Джона Маккейна, который, по данным газеты "Нью-Йорк таймс", несмотря на свои неприязненные отношения с президентом Трампом активно поддерживал назначение Макмастера на должность советника по национальной безопасности:

“Генерал-лейтенант Макмастер – великолепный выбор на пост советника по национальной безопасности. Это человек подлинного ума, характера и способностей”.

В последнее время Макмастер занимал должность директора Центра интеграции боевых возможностей сухопутных войск США. Генерал участвовал в нескольких военно-аналитических проектах, в том числе связанных с оценкой боевых возможностей российской армии. Во время выступления в Сенате в апреле 2016 года он предупредил законодателей, что опыт боевых действий в Украине показывает: российская армия достигла высокого технологического уровня в ведении операций с участием самолетов-беспилотников, в области киберопераций и электронной войны. Он также заявил, что Россия обладает более эффективными артиллерийскими системами и боеприпасами, чем Соединенные Штаты. Выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в мае прошлого года, Герберт Макмастер сделал вывод о том, что целью российской гибридной стратегии является попытка "подорвать систему безопасности в Европе, сложившуюся после холодной войны, экономический и политический порядок в Европе и заменить его чем-то более отвечающим российским интересам".

Целью российской гибридной стратегии является попытка подорвать систему безопасности в Европе

Критическое отношение к политике Москвы отличает нового советника по национальной безопасности от его шефа – президента и верховного главнокомандующего Дональда Трампа. Это не единственная проблема, которая может встать перед генералом на новом посту. Для начала ему придется привести в порядок аппарат Совета национальной безопасности (СНБ), который, как утверждает со ссылкой на свои источники "Нью-Йорк таймс", после краткого, но бурного правления Майкла Флинна пребывает в состоянии разброда и неуверенности. Здесь эффективными помощниками Макмастера могут стать отставной генерал Кит Келлогг, назначенный главой аппарата СНБ, и влиятельные сотрудники Дерек Харви и Джоэл Рэйберн – бывшие сослуживцы Макмастера по Ираку. Тем не менее, как отмечают СМИ и аналитики, Герберту Макмастеру придется в Вашингтоне нелегко, поскольку он совершенно лишен политического опыта. В команду Дональда Трампа он приходит как высококвалифицированный специалист "со стороны": генерал никак не участвовал в предвыборной кампании нынешнего президента и до сих пор не был известен контактами с Трампом и его окружением.

Джон Бальдони, специалист по проблемам менеджмента, автор бестселлера “MOXIE: секрет смелого и дерзкого лидерства”, на страницах журнала "Форбс" дает Герберту Макмастеру несколько советов. По мнению Бальдони, в новой должности генералу предстоит изучить своего шефа и попытаться донести до него свой опыт и экспертные оценки "в понятной форме" для столь "необычного президента", которым является Дональд Трамп. Здесь Макмастеру может помочь тесное сотрудничество с двумя другими генералами в администрации Трампа – министром обороны Джеймсом Мэттисом и министром внутренней безопасности Джоном Келли. "Макмастеру следует быстро стать авторитетным членом администрации, – считает колумнист "Форбс". – Это означает не диктовать президенту, что тот должен делать, но показать, что его советник достаточно проницателен и способен предложить наилучшие варианты действий… Макмастер может выступать в защиту тех позитивных качеств, которыми отличаются военные, – чувства долга, чести, способности к командной работе – и которые он сам олицетворяет".