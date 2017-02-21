Алла Степановна каждый вечер пересматривает старые фотографии с сыном Олегом. Одна из них сделана полгода назад. На ней киевлянин Олег в зале суда в Московской области. В Россию он ехал на работу в интернет-магазин.

"Требуется экспедитор-фасовщик товара, зарплата. Отец увидел в метро. Принес бумажку, заинтересовал сына. Это фирма – интернет-магазин бытовой техники, они развозят технику по Москве, то есть все нормально. Все случилось буквально за несколько дней. Я хотела перезвонить, как-то отговорить, поговорить... я перезваниваю, а телефон отключен. Все. Связи нет", – рассказывает Алла Попова.

Работодатели забрали у Олега телефон и документы. А вместо обещанной работы экспедитором парень начал перевозить наркотики.

"МИД утверждает, что уже 1850 граждан Украины были осуждены с 2014 года по 2016-й год по 228 статье. Понятно, что не все из них являются жертвами этой схемы. Кто из них впоследствии будет признан жертвой торговли людьми – это другой вопрос", – говорит общественный деятель Мария Томак.

По такой же схеме, как Олег, в трудовое рабство попал и сын Ирины Куприненко. Пока что парень находится в следственном изоляторе в России, но спасти его от тюрьмы практически невозможно.

"Адвоката у нас нет. Последний раз мы с ним выходили на связь в октябре. Он, говорят, переехал в Москву, но так как он взял это дело, он нам сказал, что это дело, изменить там что-либо, нельзя. Его однозначно посадят", – говорит Ирина.

Недавно полиция раскрыла схему вербовки наркокурьеров. Арестовали четырех организаторов. По словам правоохранительных органов, преступная группировка работала в Украине больше года.

Однако в Министерстве внутренних дел говорят, что сложно доказать то, что украинцы не знали, что в России будут работать наркокурьерами. Поэтому, отмечают следователи, рассчитывать на то, что их выпустят на волю, не стоит.

"Для этого лицо, которое обвиняется, должно доказать, что делало это не из корыстных мотивов, не за деньги. Украинское государство может попросить об их экстрадиции в Украину, чтобы они отсиживали свои сроки на территории Украины. Однако это достаточно сложная процедура. Не факт, что Россия на это согласится", – говорит советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По данным международной организации по миграции, чаще всего в трудовое рабство попадают в России:

граждане Украины (50% гастарбайтеров),

Польши (14%),

Турции (11%).

"Проблема в том, что люди не всегда понимают, что попали в трудовое рабство. В таких случаях, как с наркотиками или когда над ними начинают издеваться. Но когда им не платят зарплату, к примеру, то они даже не подозревают, что это тоже называется "трудовое рабство", – отмечает юрист Анна Саенко. По ее словам, украинцы соглашаются на любые условия трудоустройства.

И даже зная о проблеме трудового рабства, больше половины гастарбайтеров все равно не проверяют работодателя, не подписывают с ним трудовой договор и не оставляют свои контакты родственникам. Поэтому с каждым годом пострадавших становится только больше.