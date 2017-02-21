После сюжета «Донбасс.Реалии» об ужасных условиях, в которых путешествуют украинские солдаты с фронта, о бойцах вспомнили в Кабинете министров. На прошлой неделе там провели специальное совещание по этому вопросу. А до этого бойцы передвигались по железной дороге в вагонах-«теплушках» образца прошлого века – с дыркой в ​​полу вместо туалета. Такие правила законны – они действуют еще с 1953 года. Почему инструкцию по перевозке бойцов, охраняющих военную технику, до сих пор не изменили, никто так и не объяснил. Журналисты «Донбасс.Реалии» узнавали – стоит ли военным ждать «улучшений» от государства.