Западные дипломаты рассказали, каким знали постпреда России в ООН Виталия Чуркина, который ушел из жизни 20 февраля – за день до своего 65-летия.

Сьюзан Райс, советник по национальной безопасности президента США Барака Обамы: «Виталий был огромной силой в ООН. Умный, преданный, эффективный и смешной... Виталий был исключительным противником, но всегда ‒ другом. Мои сердечные соболезнования его жене Ирине, его семье и миссии России в ООН».

Саманта Пауэр, бывший посол США в ООН: «Потрясена смертью посла России в ООН Виталия Чуркина. Дипломатический маэстро и глубоко заботливый человек, делающий все возможное, чтобы сблизить США и Россию, несмотря на различия».

Бывший посол США в ОБСЕ Даниэль Байер был сдержан в посмертных комплиментах. «Печально, что Чуркин в свои последние годы был посланником коррумпированного режима и политики, которая не поддается пониманию. Такой большой талант на службе у такого зла», ‒ твитнул экс-дипломат США.

Прокомментировала смерть Чуркина и действующий посол США в ООН Никки Хейли. «За мое короткое время работы в ООН, посол Чуркин проявил себя, как любезный коллега. Мы не всегда одинаково смотрели на вещи, но он однозначно отстаивал позицию своей страны с большим мастерством», ‒ говорится в ее официальном заявлении.

Мэтью Рикрофт, посол Великобритании в ООН: «Я совершенно потрясен известием, что мой друг и коллега Виталий Чуркин умер. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром».

Воспоминаниями о Чуркина поделились и журналисты.

«Ярый защитник своей страны. В личном общении он всегда был любезным», ‒ пишет в твиттере об умершем Джеймс Бэйз, редактор телевизионного канала AlJazeera.

Другие отмечают, что траурную речь на смерть Виталия Чуркина должен провозгласить постоянный представитель Украины при ООН, ведь именно Украина сейчас возглавляет Совбез ООН. Об этом написал Александр Кларксон, преподаватель Королевского колледжа в Лондоне, эксперт по вопросам Восточной Европы.

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